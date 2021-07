Toyota en tête des ventes de GM aux États-Unis, devrait être le constructeur automobile le plus vendu aux États-Unis

Jessica Caldwell, directrice exécutive de Insights chez Edmunds, a déclaré que Toyota est connue pour voir loin dans sa chaîne d’approvisionnement et a plus d’expérience dans la gestion de stocks réduits. Elle s’attend à ce qu’il puisse y avoir des fluctuations importantes de la part de marché américaine cette année en raison de la pénurie de pièces.

« Je m’attendrais certainement à un petit changement dans une partie de la part de marché », a-t-elle déclaré. « Toyota a très bien fait, les marques asiatiques dans l’ensemble ont plutôt bien fait. »

En mai, Reuters a rapporté que Toyota stockait des puces à semi-conducteurs, qui sont essentielles pour les véhicules modernes, et ne voyait aucun impact majeur à court terme de la pénurie de puces.

Toyota a refusé de commenter spécifiquement les ventes, mais a publié la déclaration suivante : « Nous sommes reconnaissants envers nos fidèles clients d’avoir accordé leur sécurité et leur confiance aux véhicules Toyota et Lexus. Notre objectif a toujours été – et continuera d’être – d’être le meilleure marque en termes de sécurité et de qualité dans l’esprit de nos clients. Et dans le cadre de notre philosophie d’amélioration continue, nous trouvons toujours de meilleures façons de faire les choses et, en fin de compte, fabriquons de meilleurs produits que nos clients aiment et auxquels ils font confiance.