Toyota émet un rappel pour un SUV électrique suite à des inquiétudes concernant les roues

Selon le porte-parole, le rappel concerne “tous les véhicules bZ4X en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Environ 2 700 véhicules sont impliqués dans cette action”.

La cause du problème reste à l’étude. “Personne ne devrait conduire ces véhicules jusqu’à ce que la réparation soit effectuée”, a déclaré le porte-parole.

Toyota est bien connue pour ses véhicules hybrides et à pile à combustible à hydrogène, mais tente maintenant de faire des progrès sur le marché de plus en plus concurrentiel de la batterie électrique, où des entreprises comme Tesla et Volkswagen se bousculent pour se positionner.

“Toyota a subi des pressions pour améliorer son jeu dans les véhicules électriques, il sera donc très déçu qu’un rappel ait été nécessaire sur ses premières voitures électriques grand public”, a déclaré David Leggett, rédacteur automobile chez GlobalData, à CNBC.com par e-mail.

“Cependant, le rappel est précoce dans le cycle de vie du modèle et concerne une pièce mécanique qui n’a rien à voir avec le groupe motopropulseur électrique de la voiture”, a ajouté Leggett. “Ils espèrent résoudre rapidement le problème.”

Toyota a lancé le bZ4X au Japon le mois dernier, et c’est le premier modèle de la série bZ de l’entreprise. En décembre dernier, le président de la société, Akio Toyoda, a déclaré que Toyota prévoyait “de déployer 30 modèles BEV d’ici 2030”.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les ventes de véhicules électriques ont atteint 6,6 millions en 2021. Au premier trimestre 2022, les ventes de véhicules électriques ont atteint 2 millions, soit une augmentation de 75 % par rapport aux trois premiers mois de 2021.