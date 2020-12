TOKYO: Le japonais Toyota Motor Corp a mis en vente mercredi sa voiture à pile à hydrogène Mirai remaniée, avec une autonomie 30% supérieure, afin de promouvoir la technologie zéro émission face à la demande croissante de véhicules électriques, y compris les siens.

Toyota n’a pas réussi jusqu’à présent à convaincre les conducteurs de véhicules à pile à combustible (FCV), qui restent une technologie de niche malgré le soutien du gouvernement japonais, au milieu des préoccupations concernant le manque de stations-service, les valeurs de revente et le risque d’explosion d’hydrogène.

Le nouveau lancement de Mirai intervient après que le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé en octobre l’objectif de réduire les émissions de carbone du Japon à zéro d’ici 2050, conformément à un objectif de l’Union européenne et avant l’engagement du président chinois Xi Jinping de rendre son pays «neutre en carbone» d’ici 2060.

«L’utilisation de l’hydrogène sera un facteur important pour atteindre la neutralité carbone», a déclaré Yoshikazu Tanaka, l’ingénieur en chef de Mirai. La voiture, a-t-il ajouté, représentait un «point de départ» pour une utilisation plus large des piles à hydrogène au-delà des voitures.

Les partisans de l’hydrogène disent qu’il est plus propre que les autres technologies de réduction du carbone, car l’eau et la chaleur sont les seuls sous-produits et peuvent être fabriqués à partir de sources, notamment le méthane, le charbon, l’eau et même les déchets. Le Japon, pauvre en ressources, y voit également une voie vers la sécurité énergétique.

Le nouveau Mirai, comme son prédécesseur, dépasse toujours le budget de la plupart des conducteurs à environ 5 millions de yens (48 000 dollars), même après plus de 10 000 dollars de subventions du gouvernement japonais.

Plutôt que de produire une voiture moins chère, Toyota a déclaré vouloir attirer les conducteurs avec une autonomie plus longue – suffisamment pour parcourir environ 800 kilomètres (497 miles) sans faire le plein – des fonctionnalités supplémentaires telles que le stationnement autonome et une conception plus basse et plus élégante obtenue en déplaçant l’unité d’alimentation à hydrogène à l’avant du véhicule sous la voiture.

Accompagnant le lancement de la Mirai, Toyota a annoncé son intention d’augmenter la capacité de production de tous les FCV, y compris les bus et les camions, à 30 000 par an contre 3 000.

Cette production reste cependant loin derrière les ventes de véhicules électriques. En 2019, les constructeurs automobiles ont vendu à eux seuls 2,1 millions de voitures électriques, 40% de plus que l’année précédente, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Toyota avait prévu d’utiliser les Jeux Olympiques de 2020 reportés à Tokyo pour présenter sa technologie de pile à combustible, avec 100 bus destinés à transporter les visiteurs entre les sites. L’organisateur des jeux a également prévu d’alimenter la flamme olympique avec de l’hydrogène.

La refonte de Mirai intervient après que Toyota a annoncé mardi son intention de tester de petits camions FCV avec les trois principaux opérateurs japonais de dépanneurs, Seven Eleven de Seven & i Holdings, FamilyMart d’Itochu Corp et Lawson Inc.

La meilleure chance pour Toyota de vendre le Mirai et d’autres FCV peut cependant se trouver en Chine voisine, où elle a un partenariat FCV avec Guangzhou Automobile Group (GAC) et FAW Group. Il y a environ 7 000 FCV en circulation sur le plus grand marché automobile du monde, contre plus de 4 millions de véhicules électriques.

La Chine, qui vise plus de 1 million de FCV en service d’ici 2030 contre un objectif japonais de 800000, a annoncé en septembre de nouvelles mesures de soutien aux FCV, notamment en exigeant des projets bénéficiant de subventions gouvernementales pour augmenter le nombre de stations de recharge d’hydrogène et faire des efforts pour réduire les prix du carburant.

(1 USD = 104,1300 yens)