Toyota dévoile de nouveaux hybrides Prius au milieu du scepticisme de sa stratégie EV

Moteur Toyota n’abandonne pas de sitôt son hybride phare Prius, malgré des milliards d’investissements dans des véhicules tout électriques au milieu des critiques, il n’a pas évolué assez rapidement dans le segment émergent.

Le constructeur automobile a dévoilé mardi soir de nouvelles versions de la Prius hybride et de la Prius Prime, un véhicule électrique hybride rechargeable. Les deux sont considérés comme des véhicules “électrifiés” plutôt que tout électriques. Ils continuent d’utiliser des moteurs à essence ainsi que des composants électriques qui rendent les véhicules plus économes en carburant.

Toyota n’a pas publié de spécifications américaines pour les modèles Prius 2023, mais les véhicules ont un style sensiblement différent des versions actuelles. L’extérieur est plus sportif, moins décalé et semble plus aérodynamique. Mais la silhouette générale est toujours reconnaissable comme une Prius.