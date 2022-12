Toyota C-HR Prologue présente un style sauvage pour le petit SUV de nouvelle génération

Le Toyota C-HR actuel est tout à fait un petit SUV, avec beaucoup de caractère dans son style unique. Et maintenant, avec un nouveau concept, il semble que Toyota ait l’intention de rendre le successeur du C-HR encore plus intéressant à regarder.

Toyota a dévoilé lundi le C-HR Prologue, qui – comme son nom l’indique – présente en avant-première le multisegment compact C-HR de prochaine génération. On ne sait pas si ce concept portera ses fruits aux États-Unis, étant donné que la sortie du constructeur automobile se concentre sur l’Europe, mais le C-HR actuel s’est plutôt bien comporté au cours des premières années d’être en vente ici.

Le C-HR Prologue est beaucoup plus stylé qu’auparavant. Vous verrez ici les nuances des nouvelles Crown et Prius, alors que Toyota s’efforce de définir son dernier langage de conception. Les phares anguleux et pointus flanquent un pare-chocs agressif. La silhouette du C-HR Prologue semble un peu plus énervée qu’auparavant, grâce à une réduction des porte-à-faux avant et arrière. Nous sommes également de grands fans du travail de peinture tricolore, qui accentue le motif principal noir et argent avec des éléments dorés sur le diffuseur, la moitié arrière du toit et la calandre avant.

Toyota n’a pas encore vraiment plongé dans les spécifications, car il ne s’agit que d’un concept en avant-première d’un modèle de production ultérieur. Cependant, dans son communiqué, le constructeur automobile a promis que les marchés européens recevraient une variante hybride rechargeable qui utilise des batteries assemblées en Europe. Nous en apprendrons probablement plus sur le C-HR de deuxième génération à mesure que nous progressons vers 2023.