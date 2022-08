Toyota annonce qu’il investira 2,5 milliards de dollars supplémentaires dans son usine de Caroline du Nord

Un concessionnaire Toyota à Yokohama, au Japon, photographié le 7 février 2021. L’entreprise tente de progresser sur le marché de plus en plus concurrentiel des véhicules électriques.

En plus des véhicules diesel et à essence, Toyota est connue pour ses offres de piles à combustible hybrides et à hydrogène. Il tente également de progresser sur le marché de plus en plus concurrentiel des batteries électriques, où des entreprises comme Tesla et Volkswagen se bousculent pour se positionner.

Cela n’a pas été sans difficultés. En juin 2022, Toyota a émis un rappel de sécurité pour plus de 2 000 de son SUV tout électrique, le bZ4X.

Toyota envisage peut-être d’investir des milliards dans la production de batteries pour véhicules électriques, mais mercredi, l’entreprise a souligné qu’elle “continuerait également à faire tout son possible pour répondre de manière flexible aux besoins” des clients “dans tous les pays et régions en proposant plusieurs groupes motopropulseurs et en offrant autant d’options que possible.”

En effet, le site Internet de Toyota Europe indique que “le moteur à combustion interne continue d’être le moyen le plus populaire d’alimenter les véhicules et qu’il continuera à jouer un rôle pendant les 20 à 30 prochaines années”.

Tout cela intervient à un moment où les principales économies élaborent des plans pour réduire l’empreinte environnementale du transport routier.

Ce mois-ci, le California Air Resources Board a approuvé une règle qui exigera que toutes les ventes de voitures neuves dans l’État soient à zéro émission d’ici 2035.

Ailleurs, le Royaume-Uni veut arrêter la vente de nouvelles voitures et camionnettes diesel et essence d’ici 2030. Il exigera, à partir de 2035, que toutes les nouvelles voitures et camionnettes n’aient aucune émission d’échappement. L’Union européenne – que le Royaume-Uni a quittée le 31 janvier 2020 – poursuit des objectifs similaires.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les ventes de véhicules électriques atteint 6,6 millions en 2021. Au premier trimestre 2022, les ventes de véhicules électriques se sont élevées à 2 millions, soit une augmentation de 75 % par rapport aux trois premiers mois de 2021.