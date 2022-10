Toyota a enfin trouvé un moyen d’empêcher les roues de tomber de son SUV électrique

CNN

—



En juin dernier, Toyota a averti les propriétaires de son premier véhicule électrique grand public, le BZ4X, d’arrêter de conduire leurs VUS et de les faire transporter chez les concessionnaires en raison d’un problème effrayant : les roues pourraient tomber après avoir parcouru ne serait-ce que quelques kilomètres.

Aujourd’hui, plus de trois mois plus tard, Toyota a annoncé qu’elle avait enfin trouvé la cause du problème et qu’elle avait une solution.

Un fournisseur qui fabriquait des roues pour le SUV ne les fabriquait pas exactement selon les spécifications de Toyota, a déclaré le porte-parole de Toyota, Aaron Fowles. Il y avait aussi un problème distinct avec les boulons de moyeu utilisés pour fixer la roue à l’essieu, a-t-il déclaré. Ces pièces permettaient aux roues de se détacher pendant la conduite du SUV.

Pour résoudre le problème, Toyota mettra de nouvelles roues qui seront fixées avec de nouveaux boulons qui auront également des rondelles pour les maintenir serrées. Ces nouvelles roues, écrous et rondelles sont envoyés aux concessionnaires Toyota qui les installeront sans frais. Toyota a déclaré dans un communiqué qu’il espérait commencer à installer les nouvelles roues sur les VUS des clients d’ici novembre.

Parce que le problème a été découvert peu de temps après la mise en vente du SUV, il ne s’est jamais généralisé. Seuls 260 BZ4X avaient été livrés aux clients avant l’annonce du rappel. La Subaru Solterra, qui a été développée en collaboration avec Toyota et est très similaire à la BZ4X, n’a pas été affectée car Subaru n’en avait pas livré aux clients avant que le problème ne soit découvert.

Début août, Toyota a déclaré avoir commencé à travailler avec certains clients pour racheter les VUS qu’ils avaient achetés mais qu’ils n’étaient pas en mesure de conduire. L’entreprise offre aux clients l’utilisation gratuite d’un autre véhicule Toyota jusqu’à ce que le problème soit corrigé. Toyota a également offert aux propriétaires 5 000 $ pour le paiement de leur voiture ou un remboursement partiel du prix d’achat. Toyota a prolongé la garantie d’usine des véhicules du temps pendant lequel les VUS ont été mis hors service.