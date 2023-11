Toyota a construit une ville pour les nouvelles technologies et ses rêves ont échoué

Il y a trois ans, je restais et je pratiquais Toyota a annoncé qu’il construirait une nouvelle ville. Une ville qui testerait les technologies du futur, qui serait le berceau d’une nouvelle startup interne appelée Wired Planet. Une ville qui montrerait au monde à quoi ressemblerait la prochaine génération de transports, où les esprits les plus brillants pourraient collaborer pour rendre les voitures plus sûres, plus efficaces et plus autonomes.

Trois ans plus tard, la ville est un terrain sale plein de grues et de poutres. Cette startup sophistiquée a été placée plus étroitement sous le contrôle inébranlable de Toyota, et la date de sortie du logiciel qu’elle était censée fournir a été repoussée. Qu’est-il arrivé au rêve d’avenir de Toyota ?

Une enquête de le le journal Wall Street cherché à répondre à cette question. Il a suivi l’essor et le déclin des efforts logiciels de Toyota et comment l’inadéquation culturelle a transformé de grands rêves en feuilles de calcul et en calendriers. Du Le journal Wall Street:

Les premiers faux pas de l’unité logicielle, décrits par les dirigeants actuels et anciens, constituent un avertissement pour les dirigeants d’entreprises traditionnelles qui savent qu’ils ont besoin d’un nouveau type d’expertise technologique mais ont du mal à la fusionner avec d’anciennes aptitudes et habitudes. L’unité tissée a démarré avec des ambitions de grande envergure qui ne correspondaient finalement pas au désir de Toyota de disposer de fonctionnalités logicielles concrètes prêtes à être installées assez rapidement dans les voitures. Tissé a eu du mal à s’adapter aux objectifs changeants de sa société mère, qui tente de se réinventer tout en construisant 10 millions de véhicules par an. Le résultat a été des délais qui n’ont cessé d’être avancés et reculés – à un moment donné, jusqu’en 2027 pour le déploiement complet du logiciel. Aujourd’hui, Toyota a installé des vétérans de son groupe de construction automobile et a rapproché Tissé du reste de l’entreprise. Avec son nouveau régime et sa nouvelle structure, Toyota et tissé affirment que les plans de l’unité sont désormais sur les rails, avec une première version du logiciel promise d’ici 2025.

Toutes les entreprises disent vouloir une startup, mais la plupart semblent en être victimes. Biais de survie. Les PDG regardent ces milliards ou plusieursmilliard-des entreprises à dollars qui semblent être sorties de rien et décident que mettre en œuvre le même esprit aidera leur entreprise traditionnelle à faire plus avec moins. Ce que ces PDG ne voient pas, c’est que la plupart des startups échouent. Encore une fois du Journal:

Wired Planet a commencé à utiliser des salaires élevés pour attirer les meilleurs ingénieurs logiciels étrangers et a acquis une série de startups, dont l’unité de conduite autonome de la société américaine de covoiturage Lyft en avril 2021. Pour son bureau de style Silicon Valley, doté de transporteurs personnels de type Segway et d’installations favorisant la détente, Toyota a pris place dans un immeuble de grande hauteur au centre de Tokyo. Il se trouvait à 180 miles du siège social de Toyota City, où l’entreprise est connue pour utiliser moins de climatisation et fermer les ascenseurs pour réduire les coûts. Pour diriger Wired Planet, Toyoda a choisi James Kuffner, un roboticien vêtu d’un jean et d’un t-shirt qui travaillait chez le constructeur automobile depuis 2016, après avoir fait partie de l’équipe qui a créé la voiture autonome de Google.

Cette mentalité de startup était censée aider à développer logiciel de nouvelle génération pour les voitures Toyota, une suite appelée Arene qui permettrait des innovations futuristes telles que les mises à jour en direct et la collecte de données. Au lieu de cela, la startup n’a apparemment même pas réussi à comprendre ce que serait le logiciel :

Il y a environ six mois, lors d’une réunion de l’ensemble du personnel de tissé, la requête en trois mots d’un employé : « Qu’est-ce qu’Arène ? » a été placée en tête de la liste des questions posées à la direction de l’entreprise. Il y a eu une brève pause avant que le PDG, Kuffner, ne dise qu’il répondrait. Kuffner a longuement parlé de son rêve initial pour Arene : sauver des vies grâce à ses fonctions de sécurité automatisées et aller au-delà du simple contrôle des fonctions de conduite d’une voiture. Les personnes qui ont assisté à la réunion ont déclaré qu’elles se souvenaient de s’être demandées pourquoi une grande partie des réponses étaient données au passé.

La pièce complète du le journal Wall Street vaut la peine d’être lu. Il dresse le portrait d’une histoire aussi vieille que le temps (ou, du moins, aussi vieille que les valorisations modernes de la Silicon Valley, pilotées par les investisseurs) : une entreprise traditionnelle voulant tous les avantages d’une startup sans aucun des défauts. Mais gérer une startup, à elle seule, est une entreprise extrêmement difficile. Ajouter le choc culturel lié à la tentative de le faire au sein d’une entreprise existante – sans parler d’une entreprise aussi traditionnelle que Toyota – est une recette pour l’échec.