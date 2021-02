Toyin Agbetu, «  sceptique au vaccin  », démissionne de la commission des statues de Sadiq Khan

L’examen par Sadiq Khan des statues de Londres et des noms de rue liés au passé colonial britannique a reçu un coup dur aujourd’hui après qu’un croisé d’extrême gauche qu’il a nommé à son groupe de travail sur la « diversité » ait démissionné à la suite d’allégations de racisme et d’antisémitisme.

Toyin Agbetu a admis qu’il avait sauté avant d’être poussé, accusant les critiques d’« Afriphobie » et conspirant avec le ministère de l’Intérieur de Priti Patel pour le discréditer et endommager le mouvement BLM parce qu’ils veulent que des dizaines de monuments à travers la Grande-Bretagne soient renversés.

La multitude de commentaires publics incendiaires de M. Agbetu soulève de sérieuses questions sur le processus de sélection de M. Khan pour les membres de sa «Commission pour la diversité dans le domaine public», composée de 15 membres.

Agbetu a été nommé par le maire travailliste de la capitale malgré sa confrontation avec la reine à l’abbaye de Westminster où il a été emmené après avoir crié: « Vous devriez avoir honte » du monarque.

Plus récemment, il dénigrait publiquement le jab Pfizer Covid-19 lorsque les chefs de la santé tentaient de stimuler l’adoption parmi les minorités ethniques, l’appelant sarcastiquement un « vaccin magique des spécialistes du Viagra ».

Il a également accusé Diane Abbott d’être « déloyale envers sa propre communauté » et a qualifié M. Lammy de « pauvre exemple d’Africains » tandis qu’une enquête du Jewish News a révélé qu’il affirmait que les victimes de l’Holocauste étaient « bien servies par les chasseurs nazis » par rapport aux la traite des esclaves.

Et aujourd’hui, l’activiste de Hackney a été contraint de démissionner après une série d’histoires préjudiciables et de pressions de Shaun Bailey, candidat conservateur au maire de Londres, qui a exhorté M. Khan à le renvoyer immédiatement pour son « passé raciste ».

M. Bailey a déclaré aujourd’hui: « La décision de Sadiq Khan de donner à Toyin Agbetu un message public sur sa commission de statue était autant préoccupante que dangereuse. Son passé raciste, ses antécédents de commentaires antisémites et ses mensonges contre les vaccins constituaient un risque pour la sécurité de tous les Londoniens. Je salue donc la nouvelle de sa démission ».

Il a ajouté: « Cela soulève la question – si la mairie « a mené un processus de recrutement ouvert et transparent » et si « tous les membres du panel ont été évalués pour le rôle par un comité d’examen », alors pourquoi Toyin Agbetu a-t-il obtenu le poste en premier? lieu? Soit Sadiq Khan n’est absolument pas au courant de ce qui se passe autour de lui, soit il recrute consciemment des personnes ayant des opinions antisémites et racistes. C’est lequel alors?’

Toyin Agbetu, qui a été nommé par Sadiq Khan pour examiner les statues de Londres, a été accusé de racisme et a maintenant été contraint de démissionner

Les commentaires de l’activiste ont conduit Shaun Bailey, candidat conservateur au maire de Londres, à exhorter M. Khan à le destituer pour son « passé raciste »

Un porte-parole du maire de Londres a déclaré cet après-midi: «Le maire a une politique de tolérance zéro à l’égard du racisme et des préjugés sous toutes leurs formes, et toutes les allégations de cette nature sont prises très au sérieux. Toyin Agbetu a démissionné aujourd’hui de la Commission pour la diversité dans le domaine public et le maire estime que c’est la bonne ligne de conduite.

M. Agbetu a refusé de s’excuser pour ses commentaires – affirmant qu’il était victime d’un complot conservateur.

il a écrit sur Facebook: « Cette année, le candidat à la mairie Shaun Baily tente maintenant une campagne afriphobe similaire. Je ne peux pas prendre le risque que tous les gains que nous avons réalisés se soient effondrés au BLM, alors j’ai dû faire un geste frustrant mais stratégique. J’ai volontairement décidé de me retirer du poste avant d’être sollicité, pour aider à réduire les attaques contre le travail important de la commission ».

Il a ajouté: «Ils recherchent tous les moyens de détruire ma réputation».

M. Khan avait embauché M. Agbetu, 53 ans, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter de l’année dernière qui a conduit à des critiques sur les statues de la capitale qui célèbrent des personnages ayant des liens coloniaux.

Le maire a été critiqué à l’encontre de sa commission qu’il a créée pour examiner les statues après que les historiens ont affirmé qu’elle excluait les points de vue conservateurs.

M. Agbetu a écrit dans un article de blog sur la décision d’Abbott de se présenter à la direction du parti travailliste en 2010 qu’elle avait été « déloyale envers sa propre communauté et, pire encore, avec un minimum de coercition, s’était volontairement trahie » en s’impliquant dans la politique de première ligne.

Il a ajouté que les travaillistes ne devraient pas «élever une femme qui – pour être franc – la communauté africaine est gênée».

Dans un article à côté de la vidéo, il a qualifié le vaccin contre le coronavirus Pfizer de « vaccin magique des spécialistes du Viagra »

Toyin Agbetu (photographié lorsqu’il a pris d’assaut le devant de l’abbaye de Westminster lors d’un service auquel la reine a assisté en 2007), 53 ans, a-t-il crié après le monarque

Le militant a également publié de sévères critiques à l’encontre de M. Lammy, de la baronne Scotland et de la baronne Amos.

La baronne Ecosse est secrétaire générale du Commonwealth et ancienne procureure générale sous Gordon Brown, tandis que la baronne Amos a été haut-commissaire britannique en Australie.

Shaun Bailey a publié une lettre ouverte dans laquelle il accusait M. Agbetu de diffuser des « informations profondément dangereuses »

M. Agbetu a écrit: «Lammy, Amos et l’Écosse sont tous de mauvais exemples d’Africains dont la quête d’influence et de statut a éclipsé leur devoir envers les droits de l’homme, la justice sociale pour les Africains et l’opposition à l’impérialisme.

Le militant était auparavant connu pour son explosion de 2007 devant la reine en 2007, quand il a crié « vous devriez avoir honte » lors d’un service à l’abbaye de Westminster.

Il a également été critiqué pour avoir exprimé son scepticisme à propos du vaccin Pfizer, déclarant: « Nous sommes encouragés à assouplir notre respect de ces restrictions assouplies, car apparemment, un vaccin magique est au coin des spécialistes du Viagra. »

Dans une vidéo enregistrée en novembre, il a affirmé que le jab de Pfizer était « non conforme à l’éthique » en raison d’un « profit sur le gouvernement du peuple ».

Il ne suggère pas que le vaccin est inefficace, mais a affirmé que l’on en savait trop peu pour un déploiement aussi optimiste.

Shaun Bailey a écrit une lettre à M. Khan demandant que M. Agbetu soit démis de ses fonctions.

Il a déclaré: « Lorsqu’il ne compare pas les Britanniques aux nazis, Agbetu met en doute la sécurité du vaccin de Pfizer.

«Pour la sécurité des Londoniens et des communautés dont vous et moi venons, vous devez retirer Agbetu de son poste et dénoncer publiquement ses mensonges.

M. Agbetu a accusé Diane Abbott d’être « déloyale envers sa propre communauté » dans un article de blog en ligne

M. Bailey a déclaré cette semaine qu’il promettait de supprimer la commission de la diversité de M. Khan s’il était élu.

Il a également souligné comment Agbetu a jadis qualifié la police métropolitaine de «institutionnellement raciste» et a qualifié l’armée de «militantisme rémunéré» dans un article écrit pour son agence de défense des droits humains Ligali.

Un porte-parole du maire de Londres a déclaré: « Sadiq ne s’excuse absolument pas d’avoir agi pour garantir que notre domaine public reflète l’incroyable richesse de la diversité de notre ville et de notre histoire.

«Nous avons le devoir moral fondamental de nous demander s’il est juste que des gens comme les propriétaires d’esclaves soient représentés de manière disproportionnée dans le domaine public.

«La mairie a mené un processus de recrutement ouvert et transparent afin de former un conseil inclusif et représentatif de la Commission pour la diversité dans le domaine public.

« Tous les membres du panel ont été évalués pour le rôle par un comité d’examen et une décision a été prise en fonction de ce qu’ils pouvaient apporter au rôle.

Toyin Agbetu a été nommé pour son expertise, ses connaissances et son expérience significatives en tant que militant des droits sociaux et dans la création de Ligali, qui remet en question la fausse représentation du peuple et de la culture africains dans les médias. Sa vaste expérience apportera une contribution précieuse à la Commission ».

M. Agbetu, Mme Abbott et M. Lammy ont été contactés pour commentaires.