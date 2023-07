Toyah Battersby kidnappé par un criminel violent dans le choc de Coronation Street

TOYAH Battersby a été épargnée par plus de drame après la mort de son mari Imran Habeeb l’année dernière.

Malheureusement pour elle, la vie à Coronation Street ne peut jamais être fluide. La semaine prochaine, elle est kidnappée par un dangereux criminel.

Vivre comme un cuivre infiltré dans les pavés devient une source de problèmes mortels pour Spider Nugent (interprété par Martin Hancock).

À venir sur ITV, sa semaine commence par une rencontre avec son surintendant qui l’informe d’un nouveau travail qui signifierait s’éloigner avec une nouvelle identité.

Sachant que cela pourrait le protéger de l’activiste d’extrême droite Griff Reynolds, qui est assoiffé de sang, Spider pourrait-il accepter l’offre ?

Cela reste à voir, mais sa relation avec la flamme de longue date Toyah Battersby (Georgia Taylor) sera compromise par une découverte choquante.

Lorsqu’elle trouve des relevés bancaires montrant que Spider est loin d’être aussi maigre qu’il le prétend, Toyah, paranoïaque, consulte son ordinateur portable et découvre qu’il a envoyé un e-mail à son ex et qu’il cherchait des maisons près d’elle.

Sous le feu des critiques, Spider explique qu’il a essayé d’accélérer son divorce et que ses économies ont servi à quelque chose pour elle.

Spider produit une bague, tombant sur un genou, et demande à Toyah de l’épouser.

Pourrait-elle dire oui malgré son histoire troublée avec le mariage ?

Spider cache-t-il un autre sombre secret ?

Plus tard, le danger frappe à leur porte et ils obtiennent la preuve que Griff n’est pas le seul méchant dont ils doivent se méfier lorsque Spider reçoit un message de son poursuivant avec des instructions pour se rencontrer.

Sans en parler à Toyah, Spider informe ses supérieurs et ses collègues le regardent secrètement alors qu’il attend dans le parking du Freshco pour rencontrer son ennemi inconnu – mais personne ne se présente.

Pendant ce temps, à l’appartement, une femme arrive pour voir Toyah, se présentant comme la femme de Spider.

Pendant que Toyah fait la conversation, sa sœur Leanne (Jane Danson) tombe sur Spider et est choquée quand il révèle que sa femme n’est même pas dans le pays.

Spider téléphone à Toyah, effrayée pour sa vie, et l’avertit que la femme est un imposteur.

Paniqué, Toyah essaie d’agir normalement mais lorsque Leanne et Spider font irruption dans l’appartement, ils trouvent des signes de perturbation, pas de Toyah ou de Sam, et du sang sur le sol.

Toyah pourrait-elle se battre pour sa vie ?

