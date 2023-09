Toya conseille à Reginae d’arrêter de se connecter à Twitter

Bonne journée de la bosse ! Nous sommes juste à un jour d’un tout nouvel épisode de Toya et Réginae sur WeTV !

La toute nouvelle série de télé-réalité de WE tv, Toya et Réginae, met en vedette le duo mère-fille le plus dynamique d’Atlanta, Toya Johnson-Rushing et Reginae Carter. Ce couple puissant n’est pas étranger à l’attention… chaque tweet, commentaire ou message qu’ils publient est disséqué sur tous les blogs les plus en vogue, mais ce que leurs fans voient sur les réseaux sociaux ne fait qu’effleurer la surface.

Nous avons un extrait exclusif de l’épisode de cette semaine de Toya et Réginae pour votre plaisir visuel. Dans ce document, le duo explique que Reginae doit rester en dehors de Twitter lorsqu’elle a chaud. Plus tard dans le clip, Reginae parle de déménager après avoir été cambriolée MAIS elle ne dit pas à sa mère qu’elle envisage de quitter complètement Atlanta.

Découvrez le clip ci-dessous:

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode :

Reginae et Armon se retrouvent enfin pour un rendez-vous amusant. Toya organise une fête pour Danielle et apprend que Reginae garde un secret. Toya incite Mme Anita à rendre visite au médecin. Beedy emménage avec Toya. Reginae est terrifiée après une invasion de domicile.

Nous nous sentons très généreux, alors nous avons pensé vous faire savoir que vous pouvez regarder un aperçu du nouvel épisode. ICI!

Un tout nouvel épisode de Toya et Réginae diffusé le jeudi 14 septembre à 21 h HE/20 h CT sur WeTV.