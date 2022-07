Toya Bush Harris parle de la vente de sa maison de rêve de 2 millions de dollars

Lors de la première de la saison 9 de “Married To Medicine”, les téléspectateurs ont vu l’une des dames s’ouvrir sur la vente de son ancienne “maison de rêve” et elle a expliqué plus en détail son raisonnement dans une interview avec BOSSIP. La saison dernière, Toya Bush-Harris a fait des vagues lorsqu’elle a montré sa maison de cinq chambres et huit salles de bains qui comprenait un placard à deux étages, 6 cheminées dont une de 25 pieds de haut et une énorme piscine.

Toya et son mari, le Dr Eugene, auraient acheté la maison pour 2 millions de dollars et Toya l’a vue l’appeler son “rêve” au milieu d’une autre star du M2M, Mme Quad, affirmant que Toya devait “mendier, emprunter et voler” pour se l’offrir.

Pouvez-vous dire ombre?

Toya admet qu’elle a vendu sa maison et dit à BOSSIP qu’elle était loin de sa “maison pour toujours”

Lors de la première de “Married To Medicine”, Toya a parlé de la vente de l’immense manoir qu’elle aurait mis en vente pour 3,5 millions de dollars. et a dit que la maison n’avait pas d’ascenseur et que la piscine n’était pas assez grande pour toute la famille.

“La dernière maison n’avait pas d’ascenseur”, a déclaré Toya. “La dernière maison ne pouvait pas avoir de court de tennis, ne pouvait rien faire”, a-t-elle expliqué. « Belle piscine, mais elle n’était tout simplement pas assez grande pour les enfants et les adultes. Je ne suis pas attaché à une maison. La maison était ma famille », a déclaré Toya qui loue actuellement une immense maison avec ascenseur pendant la construction de sa prochaine maison.

Sur Twitter, les gens avaient BEAUCOUP à dire sur les commentaires de Toya sur l’ancienne “maison de rêve” et la star de “Married To Medicine” a répondu directement.

Toya a également déclaré au rédacteur en chef de BOSSIP Danielle Canada que vendre la maison était à peu près une chose ; argent sonnant et trébuchant. « Je suis à bout de cet argent ! » a déclaré Toya qui avait précédemment noté sur “Watch What Happens Live” que les gens de son quartier vendaient leurs maisons et réalisaient plus d’un million de dollars de bénéfices.

“Tout d’abord, rien n’est éternel”, a déclaré Toya lors du Reality Recap de BOSSIP. Mon mari et moi, nous faisons la maison. Mes enfants sont l’ajout supplémentaire à l’amour au sein de la maison, peu importe où nous restons, c’est à la maison. «Deuxièmement, je suis à propos de cet argent. La maison que nous construisons maintenant, si quelqu’un dit que je te donnerai 2 millions de dollars de plus que ce que tu demandes, d’accord ! Il faudrait être idiot pour ne pas le faire. Tant que mes enfants n’ont pas l’impression que cela affecte leur vie, à ce stade, ils savent que maman les a eus. Cela a été une chose heureuse pour nous. Nous en avons besoin, surtout après Covid, vous devez être à l’aise dans votre maison », a-t-elle ajouté. “Dites-moi les autres investissements où je peux gagner un million comme ça ?!”

Eh bien, elle marque un point.

En plus de parler de la construction d’une toute nouvelle maison sur Reality Recap de BOSSIP, Toya a également parlé de ses collègues #M2M du passé et du présent, y compris le Dr Heavenly qu’elle a surnommé une “fausse fille sale et méchante” et Quad qu’elle a surnommé ” une fraude » et « 20 000 personnes en une ».

Elle a également parlé de l’ancienne membre de la distribution / créatrice / productrice exécutive Mariah Huq. Selon Toya, elle est reconnaissante de l’opportunité que Mariah a présentée en l’amenant sur “Married To Medicine”, mais elle “ne lui doit finalement pas la vie”.

“Après la dernière réunion de Mariah, nous avons eu une conversation qui nous a définitivement amenés à une séparation”, a déclaré Toya lors du Reality Recap de BOSSIP. “J’adore le fait que Mariah m’ait présenté tout ce ‘Married To Medicine’ et les producteurs et nous tous nous sommes réunis et avons développé un grand spectacle mais je ne te dois pas ma vie. “Je pense que j’apporte beaucoup à “Married To Medicine” à chaque saison et j’ai réalisé qu’elle n’était pas vraiment mon amie et que j’étais un ami pour elle. Autant j’aime sa famille, j’aime ses enfants, j’aime son mari et j’ai toujours de l’amour pour elle, j’ai juste l’impression que ce n’est pas sain pour moi.

Regardez-vous la saison 9 de “Married To Medicine” ? Il est diffusé le dimanche à 9/8 c sur Bravo.

