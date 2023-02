‘Toy Story 5’ et ‘Frozen 3’ sont en développement, déclare Disney

Le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé mercredi qu’une série de suites de films d’animation populaires étaient en route.

“Je suis ravi d’annoncer que nous avons des suites en préparation de nos studios d’animation à certaines de nos franchises les plus populaires – Toy Story, Frozen et Zootopia”, a déclaré Iger dans l’appel aux résultats de Disney pour le trimestre de fin d’année 2022 sur Mercredi. Iger a poursuivi en disant que Disney aurait bientôt plus à partager sur les productions.

Alors que L’année de l’éclair de 2022, une préquelle des films Toy Story, a sous-performé au box-office, Toy Story 3 et 4 ont respectivement rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Frozen 2 a également dépassé la barre du milliard de dollars lors de sa sortie en 2019.

Toy Story 4, sorti en 2019, a été acclamé par la critique avec un 97 % de tomates pourries score. Frozen 2 gagné 77%une goutte du Frozen’s original de 2013 90% score.

La star de Frozen Kristen Bell qui interprète Anna dit sur Jimmy Fallon en juin qu’elle serait partante pour un troisième film.

“Mais je sais qu’Idina [Menzel] a récemment dit qu’elle le ferait. Et j’ai l’impression que si nous sommes tous dedans, genre, qu’est-ce qu’on attend ? Nous le voulons, faisons-le.”