Toxic King Future dit que se marier est “l’un de ses rêves”

Bien qu’il soit présenté comme un tyran toxique, Future veut apparemment s’installer et vivre son “rêve” d’être marié.

Future est sur une course indéniable qui s’étend sur plus d’une décennie, mais en dehors de sa musique, il offre rarement un aperçu de sa vie personnelle. Heureusement, cela a récemment changé lorsque le père de 8 enfants s’est assis avec Billboard pour discuter de ce que son avenir, sans jeu de mots, pourrait lui réserver.

Dans sa nouvelle interview avec Panneau d’affichage Future a révélé son point de vue sur le mariage et ses commentaires pourraient surprendre sa ruche toxique.

Future a également déclaré à Billboard qu’il pensait pouvoir jongler entre son style de vie de rock star et le fait d’être un mari, mais craignait de pouvoir choisir d’épouser la mauvaise personne.

“J’ai l’impression que je peux avoir les deux”, a déclaré Future à Panneau d’affichage. « Quand le moment sera venu, cela arrivera. Ce n’est pas rien que je chasse vraiment. Mais j’en rêve et je le veux. Je jure que je choisirais probablement la mauvaise fille ou quelque chose comme ça, si je la poursuivais. Vous ne savez jamais comment certaines choses se passent avec les relations et avec l’amour et se marier et être sous le même toit que vos enfants et vous avez d’autres enfants qui ne vivent pas avec vous.

« C’est juste un tout autre style de vie que je n’ai même pas eu la chance de vivre. Mais je comprends que c’est quelque chose que j’aimerais, et quand le temps se présentera, alors je sais que je vais être prêt. Je veux m’assurer de vivre cela au maximum. Mais je ne pense pas vraiment à cette merde, comme avoir une femme et de la merde. Mais je veux une femme. Tout le monde autour de moi veut que j’aie une femme plus que je ne veux une femme.