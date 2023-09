Toxic Avenger donne un premier aperçu d’Elijah Wood et Peter Dinklage

Ballerine Le réalisateur Len Wiseman taquine le tour d’Ana de Armas dans le John Wick spin off. Les acteurs et l’équipe de Scie X parler de ramener une légende de l’horreur. Netflix s’associe à Takeshi Miike pour un nouveau Onimusha animés. De plus, que se passe-t-il dans les derniers épisodes de Craindre le mort-vivant. Spoilers, à nous !

Ballerine

Lors d’un récent entretien avec Divertissement hebdomadairele réalisateur Len Wiseman a confirmé qu’il avait terminé le montage du « director’s cut » de Ballerinele prochain John Wick spin-off avec Ana de Armas.

Nous sommes en pause en ce moment, mais je viens de terminer le montage du réalisateur. J’ai eu un tournage incroyable. C’est un film vraiment amusant.

En comparant la performance d’Armas à son bref rôle dans Pas le temps de mourirWiseman a déclaré :

C’est exactement ce que nous allons faire. Tu l’aimes bien pendant 15 minutes ? Eh bien, vous l’aimerez pendant deux heures !

Les merveilles

Compte tenu des reprises de tournage et des coûts de post-production, Forbes rapporte que Disney a fini par dépenser « plus de » 270 millions de dollars pour terminer Les Merveilles.

Le vengeur toxique

Divertissement hebdomadaire a de nouveaux regards sur Peter Dinklage, Elijah Wood, Kevin Bacon, Taylour Page et Jacob Tremblay dans Macon Blair’s Vengeur toxique refaire.

Photo: Images légendaires

Selon l’article, Wood incarne Fritz Garbinger, le frère déséquilibré de l’industriel Lex Luthor-esque de Kevin Bacon, Bob Garbinger. Ensemble, ils contrôlent « un gang de fous dangereux » connu sous le nom de Killer Nutz. Paige incarnerait JJ Doherty, un journaliste d’enquête « travaillant à accumuler des preuves contre » l’entreprise corrompue de Garbinger, tandis que Tremblay incarnerait Wade, le beau-fils socialement anxieux de Toxie.

Scie X

Le casting et l’équipe de Scie X discutez de la reproduction de l’ambiance d’un film d’horreur du début des années 2000, du retour d’Amanda et du fait d’« apporter l’humanité » à John Kramer dans une nouvelle featurette.

Featurette exclusive Saw X – Legacy (2023)

Conscience

Une organisation d’opérations noires traque un adolescent capable de projeter des illusions dans la bande-annonce de Consciencepremière ce 11 octobre sur Amazon.

Sensibilisation – Bande-annonce officielle | Vidéo principale

Bungo chiens errants

Alors qu’il vient de terminer sa cinquième et prétendument dernière saison, le film officiel Bungo chiens errants La page Twitter a annoncé que la série animée n’est « pas encore terminée ! »

Onimusha

Netflix a également publié une bande-annonce pour son Onimusha anime première ce 2 novembre.

La chute de la maison Usher

Roderick Usher force sa famille à renouveler leur NDA pendant un dîner dans un nouveau clip de La chute de la maison Usher.

La chute de la maison Usher | Extrait exclusif : Rencontrez les huissiers | Netflix

Craindre le mort-vivant

Enfin, Madison affronte l’armée personnelle de zombies de Troy Otto dans une nouvelle bande-annonce des derniers épisodes de Craindre le mort-vivant.

Un combat jusqu’à la fin | Bande-annonce de la dernière saison de Fear The Walking Dead

