Towie’s Pete et Chloé ont une dispute explosive sur une histoire d’amour ratée de deux ans

PETE Wicks et Chloe Sims sont sur le point de se retrouver face à face dans une rangée explosive sur leur histoire d’amour ratée de deux ans lors de l’épisode de Towie de samedi.

Chloé s’est éloignée de la relation secrète du couple lors de l’émission spéciale de Noël de l’année dernière après de nombreux hauts et bas.

Dans une interview exclusive en mars, Pete, 32 ans, a déclaré au Sun qu’il n’avait pas vu ni parlé à Chloé, 38 ans, depuis la fin du tournage en décembre.

Mais le couple est sur le point de se réunir pour une confrontation tendue lors du dernier épisode de la série samedi alors qu’ils assistent à la fête du 30e anniversaire de James ‘Diags’ Bennewith.

Et Chloé n’a certainement pas hésité à révéler ses vrais sentiments pour le lothario, lui disant qu’il lui faisait se sentir «comme de la merde» pendant la confrontation explosive.

La conversation entre les deux a commencé sur une note plus légère lorsque la mère d’un enfant a dit à Pete: «Tu sais quoi? Je savais que ce moment viendrait mais maintenant je me sens un peu nerveux.

Pete, toujours charmeur, a dit à son ex: «Chlo, tu me connais depuis assez de temps pour savoir de ne jamais être nerveuse avec moi. Tu le sais. »

«Je sais, mais tu parles si froidement de moi, j’entends des choses. Quand tu croises des gens, tu es assez tranchante », répondit Chloé.

«J’ai froid, vraiment? Pete lui a demandé, ce à quoi Chloé a ajouté: « Ouais parce que ce que tu fais, c’est quand tu parles de nous, quand tu parles de ce que nous avons eu, tu dis que tout était terrible, que nous n’avons pas passé de bons moments. »

Mais un Pete défensif n’avait rien de tout cela, comme il a répondu: « Vous dites à tout le monde que c’était terrible. »

Éclaboussure

Chloé et Pete ont eu une relation intermittente pendant deux ans[/caption]

Refusant de reculer, Chloé a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas, ripostant avec: «Non, je ne le fais pas! Je n’ai jamais dit que quelque chose était terrible, j’étais vraiment heureux à plusieurs reprises avec toi.

Les choses se sont rapidement échauffées entre les deux alors que Chloé continuait: « Mais vous n’avez jamais validé ce que nous avions une seule fois », avant que Pete ne l’interrompe pour s’exclamer: « C’est de la merde.

Portant le coup final, Chloé a ajouté: « Vous avez compris que nous venons d’avoir des relations sexuelles quelques fois, vous m’avez fait me sentir comme de la merde !. »

Les téléspectateurs de Towie ont été choqués de découvrir la romance secrète de Pete et Chloé depuis deux ans l’année dernière lors de l’émission spéciale de Noël.





Cependant, Chloé a décidé de mettre fin à leur histoire d’amour après que Pete ait déclaré: «Je ne peux pas vous donner ce que vous voulez et je ne peux pas vous donner ce que vous méritez et je le sais.

La star a affirmé que Chloé – et la moitié du casting de Towie – l’avait ensuite rapidement désabonné sur les réseaux sociaux.

The Only Way Is Essex continue dimanche à 21 heures sur ITVBe.