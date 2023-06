Towie’s Mark est un wuss de Wright et son père est victime d’intimidation pendant les vacances en famille… et je ne plaisante même pas

LE combat est terminé. Ils ont colonisé la planète entière.

Pole To Pole, Coast To Coast et retour, via l’ancien rond-point Army & Navy de l’A12, Portillo, Toksvig, Calman, McDonald et les autres en ont revendiqué chaque centimètre carré au nom de célébrités mineures et de leurs récits de voyage misérables.

Il devient rapidement évident que Mark est une mauviette gigantesque et a la même réaction hurlante à presque toutes les activités de A Wright Family Holiday

Towie's Mark avec son père et son frère Josh dans l'émission télévisée BBC1

La télévision a décidé que nous aimions également ces émissions, alors elles jouent sur une boucle sans fin, vous réprimandant pour les endroits que vous n’avez pas visités et disant aux téléspectateurs qu’ils ont passé un bien meilleur moment dans les endroits que vous avez, en raison du fait le présentateur avait un réseau de télévision prenant la note et répondant à tous leurs caprices de liste C.

Je n’aime aucun de ces fameux profiteurs, évidemment.

Cependant, en l’absence de Richard Ayoade (Plus UN autre comédien de détritus) souriant narquoisement dans un enfer du Tiers-Monde pendant encore 48 heures, mon bugbear actuel est une série intitulée A Wright Family Holiday, sur BBC1 de tous les endroits, qui est un Arnaque britannique de Breaking Dad d’ITV.

Guff d’ouverture

Cela signifie qu’en plus de Mark de Towie et de son frère Josh, qui ne se lasse pas de nous rappeler qu’il est « un footballeur professionnel », sans préciser que c’est pour Ebbsfleet United, nous avons Mark senior, qui est cajolé, harcelé et presque intimidé pour sauter hors de avions et hors des ponts et se livrant à d’autres activités pleines d’adrénaline que le pauvre vieux ne veut clairement pas faire.

Il y a une différence très significative ici, cependant.

Alors que Bradley Walsh est instantanément sympathique et drôle, les garçons Wright ont un air distinct de la menace des frères Mitchell à leur sujet et un sens de l’humour qui est « la première route » à partir du moment où Mark se présente comme « un homme mature de 35 ans ». puis des pets.

À la suite de cette bouffée d’ouverture, quelque chose d’un modèle émerge.

En serpentant à travers le Peak District, Mark Snr dit: « Prenez tout, regardez autour de vous, respirez l’air », puis Mark pète.

Au centre de deltaplane, près de la belle rivière Derwent, Mark dit : « Je vais résumer ce que je ressens à ce sujet », puis pète.

Et lors d’un trajet vers le Lincolnshire, juste pour briser le schéma et la monotonie de la compagnie de l’autre, Josh pète.

Cela fait rire les garçons à chaque fois, évidemment.

Ce «bantz» d’entrée de gamme est toute la bravade d’Essex-lad, cependant, car il devient rapidement évident que Mark est une mauviette gigantesque et a la même réaction hurlante à presque toutes les activités. « Mes jambes tremblent. . . et je ne plaisante même pas.

« J’ai envie de pleurer . . . et je ne plaisante même pas.

« Je pense que j’ai le monstre du Loch Ness. . . et je ne plaisante même pas.

Si vous imaginez d’une manière ou d’une autre, cependant, qu’au milieu de tous ces fanfaronnades, pleurs et pets, la BBC a magiquement conçu la suite de Civilisation de Kenneth Clark, le moment est peut-être venu pour moi de gérer vos attentes.

Ce n’est pas le cas.

Tous les trois sont si complètement enveloppés d’eux-mêmes et du « faaaahm-lee » plus large de Wright que tout le reste est perdu pour eux, y compris la majesté sans précédent du Loch Lomond, qui a suscité l’intérêt de Josh à peu près assez pour demander : « Que diriez-vous des vues que vous aller en Ecosse ?

« Ouais », répondit son père, levant à peine les yeux. « Très montagneux, innit, comme ‘les maux et les montagnes. »

Des mots si émouvants que je pourrais un jour les faire tatouer sur mon dos, sous un drapeau Lion Rampant.

Le point culminant de toute la tournée, cependant, a probablement été le moment où un sou a chuté lors de la dernière étape à Cornwall.

« Cela va sembler stupide », a déclaré Mark Jr, me mettant en alerte, « Mais je n’ai même jamais pensé aux pâtés de Cornouailles venant de Cornwall. »

Vous vous demandez alors si Mark pense maintenant, juste au-delà du prochain promontoire, qu’il y a un autre comté appelé Steak-andale ou s’il passera la prochaine série à essayer de trouver la ville de Rarebit sur son satnav gallois.

Cependant, vous vous demandez surtout pourquoi cette joie a été entièrement payée par BBC1, où ils savaient instinctivement exactement quoi faire avec des garçons talentueux de la classe ouvrière comme Morecambe & Wise et Brucie.

Maintenant, cependant ? Le Beeb déteste et se méfie clairement de tout ce groupe démographique à tel point qu’il ne sait même pas quoi faire avec les garçons sans talent de la classe ouvrière, comme les Wrights, à part les faire suivre les traces de tout le monde en bêlant à propos de leurs très réelles luttes avec la santé mentale. problèmes et bla bla bla.

Pourtant, en termes de déclaration de mission d’ouverture de Mark, A Wright Family Holiday a atteint son objectif et plus encore si nous le jugeons par ces mots: «Papa est devenu quelqu’un qui veut juste s’asseoir sur un canapé en regardant la télé. J’espère que nous sommes sur le point de changer tout cela.

Cliquez sur. Travail accompli . . . et je ne plaisante même pas.

PS : C’est parti pour mon propre « voyage émotionnel » en Norvège. La colonne revient le 30 juin.

MONTY WOKERY COMPLET

Disney + a remplacé l'âme et le sens de l'humour de The Full Monty et l'a transformé en huit épisodes de Waterloo Bloody Road

POUR des raisons de signalisation de vertu engourdie, Disney + a remplacé l’âme et le sens de l’humour de The Full Monty par une liste de contrôle des obsessions de gauche et l’a transformée en huit épisodes de Waterloo Bloody Road.

Je dirais que cela me rappelle aussi Last Of The Summer Wine de la fin de l’ère, mais certaines personnes pourraient prendre cela comme un compliment et cela n’en mérite aucun.

La version de Disney est une parodie, un gâchis, une profanation honteuse d’un film très apprécié où les seuls éléments reconnaissables sont Sheffield et la distribution originale, y compris Robert Carlyle, Mark Addy et Hugo Speer, qui a disparu, à mi-production, pour avoir vigoureusement nié Raisons « #MeToo ».

Vous ne pouvez pas dire que cela a affecté le rythme, car la série n’en a pas, ni de scénario.

Il a juste une série de gestes politiques grossiers qui atteignent un point de basculement avec l’arrivée de demandeurs d’asile kurdes, qui semblent juste pour nous apprendre l’erreur de nos manières britanniques sans cœur.

Les sermons sérieux sur la guerre des classes donnés par des gens riches de la télévision sont toujours ennuyeux, bien sûr. Mais venant via l’organisation Disney de 171 milliards de dollars, avec son implication passée dans les ateliers clandestins du Tiers-Monde ?

À sa manière stupide et sombrement hypocrite, c’est quelque chose que la série télévisée Full Monty n’a jamais réussi à être. Drôle.

ET le Springwatch de mercredi, ils ont présenté « le plus vieux Chough du Pays de Galles », un oiseau à ne pas confondre avec « le plus vieux chuff gallois », qui appartient à Bonnie Tyler.

quizz télévisé

Dans l’épisode de Springwatch de jeudi dernier, à Porthdinllaen, dans le nord du Pays de Galles, la présentatrice Gillian avait un modèle grandeur nature de quel « prédateur en embuscade qui est parfois attrapé mais qui ne l’a pas été depuis l’année dernière » ?

A) Le requin ange ?

B) Le député conservateur de Tamworth, Chris Pincher ?

De belles idées sportives

ROBBIE SAVAGE : « Ils danseront depuis les toits de Manchester. »

Dion Dublin: « Même s’il le pensait, je ne suis pas sûr qu’il l’ait fait. »

James Collins : « Cette victoire de West Ham, c’est irréel, c’est irréel. C’est une vraie expérience.

(Compilé par Graham Wray)

TV OR

Corée du Nord de BBC2 : The Insiders, qui aurait dû bénéficier d’une heure complète.

Michael Sheen, avec Sharon Horgan, se démarquant dans les meilleurs intérêts typiquement misérables de BBC1.

Lee Mack se concentrant sur un sosie d’Anne Robinson qui prétendait être un ancien professeur d’université d’art : « Désolé, je ne vous entends pas bien. Vous aviez l’habitude de présenter The Weakest Link ?

Et les introductions extrêmement sous-estimées sur The Chase, qui sont si bonnes que je peux presque garantir qu’une éponge amusante essaiera de les interdire avant longtemps.

« Serait-ce la gouvernante ? Si elle était la fiancée de Dracula, il deviendrait végétalien.

Sosie de la semaine

AYANT regardé un engoulevent manger vivant son propre poussin bruyant, dans Springwatch la semaine dernière, Chris Packham a déclaré : « Nous avons appelé tous les experts, demandé aux personnes qui connaissent quelque chose sur les engoulevents et passé au peigne fin la littérature scientifique et nous ne trouvons aucune incidence. d’une femelle adulte mangeant ses propres petits.

« Qu’est-ce qui pourrait bien se passer ici ? Nous avons tous nos propres théories. . . ”

Et le mien s’appelle « l’effet Chloe Madeley ».

Ça devient juste trop ennuyeux.

Grands mensonges et illusions

TVI

Sammy de Love Island ressemblait à un ap *** k

Extraordinary Escapes, Sandi Toksvig : « Je m’échappe de l’ordinaire avec cinq femmes glorieuses et talentueuses, toutes reines de la comédie. »

Africa Rising, Afua Hirsch: « Je viens d’Afrique de l’Ouest. » (Wimbledon.)

Love Island, Sammy: « Sans ressembler à ap *** k, si une fille est savoureuse, les choses deviennent collantes. » dit-il, ressemblant à ap *** k.

Irritations aléatoires de la télévision

LA façon sinistrement inévitable dont les filles de Love Island se jettent sur Tyrique et Zachariah, les deux garçons les plus manifestement désagréables.

Disney + ruine mes bons souvenirs de The Full Monty.

La grande prêtresse de Wokery Afua Hirsch de BBC2 coupant et collant toutes ses vues d’écolière publique anglaise sur tout un continent, sur Africa Rising.

Et Soccer Aid n’a pas réussi à introduire un niveau de base de contrôle de la qualité pour Tommy Fury, qui joue au football autant que Sandy, le chien à trois pattes du Supervet, interprète la danse de la fée Dragée de Casse-Noisette en tutu. Très, très mal.

Arrête ça.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

TIPPING Point, Ben Shephard: « L’actrice oscarisée Rachel Weisz a épousé quelle star de James Bond en 2011? »

Jordanie : « Piers Morgan ». (Pas le temps de faire un régime.)

Ben Shephard : « De quelle couleur est aussi le nom d’un parti politique britannique ? »

Margaret : « Travail ». Ben Shephard : « Quelle grande guerre en Asie a commencé en 1950 et s’est terminée par un armistice en 1953 ? Ashnique : « Seconde Guerre mondiale ».

Ben Shephard : « Quelle ancienne star de X Factor a rejoint le panel de coaching pour la série 2018 de The Voice UK ?

Kev : « Molly Urs.

Faire du tapage.