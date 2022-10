Towie spoiler: Liam ‘Gatsby’ Blackwell jette Hannah Voyan après avoir eu froid aux pieds le 34e anniversaire

Les fans de TOWIE feraient mieux de se préparer au chagrin alors que Liam “Gatsby” Blackwell semble sur le point de se séparer de sa petite amie Hannah Voyan.

Dans l’épisode de ce soir de la longue émission de téléréalité, Gatsby a un tête-à-tête avec Dan Edgar et James Diags à propos de l’avenir de sa relation, et ça n’a pas l’air bien.

Érotème

Liam a froid aux yeux à propos de sa romance avec Hannah[/caption]

Érotème

Hannah est sur le point de recevoir de mauvaises nouvelles[/caption]

Il leur dit: “Moi et Hannah, je pense que c’est une fille adorable mais ce n’est tout simplement pas la fille qu’il me faut.”

“Franchement, [I’ve] il se passe trop de choses, je veux juste être seul », a-t-il ajouté plus tard lorsque ses amis ont insisté pour savoir pourquoi. “Mais écoutez, j’ai vécu beaucoup de choses récemment et je ne veux pas être lié à quoi que ce soit.”

Il semble que ses célébrations d’anniversaire à venir l’aient fait réfléchir à beaucoup de choses, et il a dit : « J’ai l’impression que je ne veux tout simplement pas perdre de temps. Si je ne vois pas d’avenir avec quelqu’un, cela ne sert à rien de perdre mon temps ou son temps, mais évidemment je devrai lui dire à un moment donné.

Gatsby a révélé au Sun le mois dernier qu’il avait déjà quitté Hannah, qui a rejoint la dernière série après avoir rencontré Gatsby plus tôt cette année.

Alors qu’il gardait son nom secret, il l’a félicitée tout en prenant apparemment un coup sur ses anciennes flammes.

“Elle est chic, elle est éduquée, elle est jolie et elle vient d’un monde différent et elle n’est pas comme les filles typiques que je recherche habituellement, c’est un monde à part”, a-t-il déclaré.

“De toute évidence, ce n’est que le début, mais nous voyons juste comment ça se passe. Nous sortons ensemble depuis deux mois maintenant.

“Ce n’est pas une fille d’Essex – c’est quelque chose de complètement différent de ce que j’ai fait avant, elle est complètement différente. C’est rafraîchissant.

Gatsby s’est séparé de sa petite amie Dani Imbert en avril 2022, le couple ayant une réunion émotionnelle à l’écran pour Towie en septembre.

Bien qu’ils aient insisté à l’époque sur le fait qu’il n’y avait “pas de mauvais sang”, Gatsby et Dani ont depuis effacé toute trace l’un de l’autre sur les réseaux sociaux, supprimant des messages et ne se suivant plus.

Ce fut une année difficile pour Gatsby, car en plus de ses deux ruptures, il s’est retrouvé à l’hôpital en juin souffrant d’une hernie herniaire.





Sa mère a également déménagé à Los Angeles, le laissant s’interroger sur son avenir dans l’Essex.

Pour son grand 34e anniversaire, il a organisé une fête d’anniversaire sur le thème de l’Amérique – avec bière-pong et water-polo – où il prévoit d’annoncer son déménagement aux États-Unis.

The Only Way is Essex est diffusé le dimanche à 21 h sur ITVBe et ITV Hub.

daniimbert/Instagram

Gatsby s’est séparé de Dani Imbert en avril 2022[/caption]

La Méga Agence

Gatsby planifie maintenant son déménagement aux États-Unis[/caption]