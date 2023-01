Towie révèle un énorme remaniement du spectacle et un nouveau lieu exotique à l’étranger

THE Only Way is Essex est sur le point de subir une énorme refonte du spectacle alors que les acteurs sont emmenés dans un nouveau voyage exotique.

La prochaine série de l’émission à succès ITVBe devrait bientôt commencer le tournage, l’émission devant recevoir une énorme refonte du format.

Les vedettes du spectacle sont à nouveau à emporter[/caption] TVI

Les goûts d’Amy Childs se rendront en Thaïlande[/caption] TVI

James Lock et Jordan Brook attendront de voir quel drame nous attend[/caption]

Avec le casting prêt à se lancer dans une aventure épique, les patrons les y emmèneront au milieu de la série plutôt qu’au tout début, ce qui était la norme dans les éditions précédentes de la série.

Cela permettra au drame de bouillonner dans l’Essex, ce qui signifie que les tensions seront probablement élevées au moment où le gang se dirigera à l’étranger.

Dans le plus pur style glamour de TOWIE, le casting se rendra en Thaïlande pour une aventure épique ensoleillée.

Une source proche de l’émission a déclaré: « Suite au succès de son premier voyage long-courrier depuis la dernière série de Covid, les patrons de TOWIE font à nouveau voler le casting vers un pays lointain. Cette fois, les producteurs optent pour la magnifique île de Phuket, qui se trouve sur la mer d’Andaman avec en toile de fond des baies bleues, des falaises remplies de palmiers et des plages de sable blanc.

“Il ne fait aucun doute que le casting glamour de TOWIE s’intégrera parfaitement dans l’île exotique. Tout ne restera pas tranquille, comme pour chaque série, il y aura un drame qui attendra au coin de la rue… »

Ce sera la première fois que les patrons de l’émission offriront aux acteurs un voyage dans la magnifique Thaïlande et ce ne sera pas seulement la chaleur qui augmentera, car partout où les dames et les messieurs de TOWIE iront, le drame suivra bientôt.

Cette annonce passionnante fait suite à des informations selon lesquelles la légende de Geordie Shore, Sophie Kasaei, fera une apparition dans la série aux côtés de son petit ami Jordan Brook.

Le Sun a précédemment révélé que Sophie, 33 ans, sortait avec la star de Towie Jordan Brook et des initiés ont affirmé que les patrons voulaient utiliser la situation pour augmenter les chiffres d’audience.

Une source a déclaré: “Sophie fait de la télé-réalité depuis plus de 12 ans, elle sait ce qui fait une bonne émission.”

L’initié a poursuivi sur MailOnline: «Les producteurs sont vraiment ravis qu’elle rejoigne Towie et espère qu’elle apportera une partie de son énergie ardente de Geordie au casting.

La source de la télé a également suggéré qu’il pourrait y avoir des feux d’artifice entre les stars de Sophie et Towie, Chloe Brockett et Ella Rae Wise, qui étaient toutes deux sorties avec Jordan.

Le casting devrait bientôt commencer le tournage[/caption]