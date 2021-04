The Only Way Is Essex wannabes ont trouvé fortune ainsi que la renommée grâce à l’émission de télé-réalité.

Et le haut de la pile en termes de valeur financière est l’original de TOWIE Mark Wright.

Depuis son départ régulier de la série en 2011, le polyvalent Mark, 34 ans, a été un succès en tant que personnalité de la télévision, gourou du fitness et footballeur.

Maintenant, la star, estimée à 9,1 millions de livres sterling, veut devenir créateur de mode pour que sa gamme de vêtements s’appelle AYTEE7, qui ferait référence à 1987, l’année de sa naissance.

En mai, lui et l’ancienne épouse star de Coronation Street, Michelle Keegan, 33 ans, ont lancé Mysa Active, une entreprise de vêtements de fitness.

In lockdown, Mark a hébergé le site Web payant Train Wright.







Et en janvier, il est brièvement apparu pour League Two Crawley Town lors de leur défaite 3-0 en FA Cup contre Leeds Utd.

Il faisait un documentaire sur son temps avec le côté.

Mais il y a eu aussi des moments difficiles. Covid-19 a déchiré sa famille unie, réclamant la vie de son oncle Eddie, âgé de 65 ans, et frappant six autres parents.

Mark a également déclaré que les souvenirs de sa famille perdant tout dans une récession il y a plus de 25 ans l’ont motivé à continuer à gagner, mais il a du mal à être si motivé. Et il n’est pas la seule star de TOWIE désireuse de réussir …

AMY CHILDS







(Image: Getty)



L’originale de TOWIE, Amy Childs, 30 ans, a quitté le salon au bout d’un an, mais a ensuite lancé des gammes de mode, des produits de bronzage, des cils et des parfums.

Elle est également apparue dans Celebrity Big Brother en 2011, l’émission de concours de ski Channel 4 The Jump, quatrième, et a joué dans sa propre émission It’s All About Amy. Elle est revenue à TOWIE l’année dernière.

Amy dispose également d’un DVD de remise en forme et d’un salon de beauté.

Elle a déclaré: «J’économise beaucoup. Avec ma carrière, cela peut parfois être terminé en un instant. J’ai investi mon argent dans des propriétés.

«J’ai une propriété à Brentwood et une autre au coin de la rue, puis trois autres. Tous ceux à qui j’ai parlé aux yeux du public ont dit: «Amy, investissez votre argent dans la propriété». »

GEMMA COLLINS







(Image: INSTAGRAM)



Cette star de Towie plus grande que nature est devenue une femme d’affaires avisée.

Des publications Instagram sponsorisées à une gamme de désinfectants pour les mains, Gemma, 40 ans, récolte l’argent.

En 2014, elle est apparue sur I’m A Celebrity pendant trois jours et a présenté sur This Morning et Loose Women.

Elle est également apparue sur Celebrity Big Brother et a commencé sa domination aux États-Unis en faisant la promotion de l’émission de télévision américaine Orange Is The New Black.

Elle a une boutique à Brentwood qui propose des vêtements grande taille et s’est également associée à Boohoo pour lancer une gamme grande taille.

Son premier autobiographie à succès, Fondamentalement: Ma vraie vie comme une fille d’Essex, est sorti en 2013, suivi d’un deuxième livre en 2018.

Elle a également décroché sa propre émission de télé-réalité ITVBe Diva Forever ainsi qu’une série télévisée dérivée, Diva On Lockdown.

Elle a signé un contrat à six chiffres pour devenir le visage de la compagnie aérienne à bas prix Wizz Air.

JAMES ARGENT







(Image: ITV)



James est sorti avec Gemma Collins sur TOWIE et a fait partie de l’émission pendant huit ans, même lorsqu’il a pris une pause forcée pour se rendre dans un centre de réadaptation.

Pendant son temps sur le programme, il est également apparu sur Sugar Free Farm, Celebs Go Dating, Loose Women, All Star Family Fortunes, The Jump, Britain’s Got More Talent, Celebrity Coach Trip ainsi que décrocher une série d’apparitions de pantomime.

Il a également été en couple avec Lydia Bright de TOWIE.

Arg a amassé une énorme somme d’argent, renforcée par la publicité via son Instagram, où il a régulièrement des partenariats de marque.

Il est sur le point de subir une chirurgie gastrique qui lui sauvera la vie après que son poids ait atteint 27 pierres.

LAUREN GOODGER







(Image: ITV)



L’une des premières stars de TOWIE à gagner 1 million de livres sterling, avec sa fausse gamme de bronzage Lauren’s Way.

Elle a élargi la marque pour proposer des cils et des brillants à lèvres et est apparue sur Celebrity Big Brother.

Elle a également été un succès auprès des magazines suite à sa relation très médiatisée avec Mark Wright.

En janvier 2013, elle a participé à la huitième série de l’émission de patinage ITV Dancing on Ice.

Mais en 2017, Lauren, 34 ans, a révélé qu’elle s’était brouillée avec son partenaire commercial.

Malgré le coup, sa richesse a grimpé en flèche. Elle attend maintenant son premier enfant.

SAM FAIERS







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Le succès et un solde bancaire gonflé sont une affaire de famille pour Sam.

Aux côtés de sa sœur Billie, elle joue dans l’émission ITVBe The Mummy Diaries, avec son partenaire Paul Knightley, un agent immobilier, et leurs deux enfants.

La jeune femme de 30 ans a encaissé 350000 £ dans les séries quatre, cinq et six de la série, ce qui révèle ses expériences de maternité.

ITVBe a remis la série en service pendant deux ans supplémentaires dans le cadre d’un accord d’une valeur supplémentaire de 250000 £ à Sam pour porter sa richesse à environ 8,8 millions de £.

Elle a quitté TOWIE en 2014, la même année où elle est apparue sur Celebrity Big Brother, et a lancé des lignes de vêtements avec Very, Quiz et River Island.

Elle possède une gamme d’ameublement, son propre parfum et est copropriétaire d’une boutique avec Billie.

Une série de livres lui a rapporté au moins 750 000 £. En 2019, elle a signé un contrat publicitaire de 250000 £ avec la marque de couches Pampers.

Les experts estiment que Sam empoche plus de 10000 £ pour un message permettant de brancher des produits sur Instagram, où elle compte 2,4 millions d’abonnés.

Parmi les autres projets, citons la marque de mode All Bits London, co-dirigée avec son partenaire Paul, ainsi qu’une gamme de vêtements pour bébés et de cadeaux, My Little Darlin.

JOEY ESSEX







(Image: ITV)



Joey n’est peut-être pas l’outil le plus pointu de la boîte, mais il doit faire quelque chose de bien car il vaut une fortune.

Cet airhead avoué a déclaré une fois qu’il voulait distribuer des cicatrices Michelin en apparaissant sur Celebrity MasterChef.

Il a admis qu’il n’avait aucune idée de qui étaient Elton John, Prince ou Ricky Gervais. À propos du comédien Gervais, il a en fait déclaré: «Je ne connais pas de chanteurs.

Malgré ses moments difficiles, le solde bancaire de Joey n’a pas souffert. Il a décroché un certain nombre d’offres télévisées, notamment pour Educating Joey Essex, The Jump, I’m A Celebrity, Celebs Go Dating, Celebrity SAS: Who Dares Wins et Splash. Joey a même essayé The Chase Celebrity, sans succès.

L’homme de 30 ans, connu pour son slogan «reem», a encaissé 500 000 £ pour une gamme de produits capillaires.







(Image: Getty)



Ses autres succès incluent des parfums et une autobiographie à succès.

Au cours de la dernière décennie, il a lancé une collection de vêtements et de produits capillaires pour hommes.

Il s’est également associé à Batchelors Cup a Soup, McDonald’s et Jaffa Cakes, concluant des accords à six chiffres.

On estime que ses honoraires pour ses apparitions personnelles s’élèvent à 50 000 £.

BILLIE FAIERS







(Image: ITV)



Billie est devenue célèbre en 2010 lorsque TOWIE a commencé, avec sa soeur Sam.

Elle est restée dans l’émission jusqu’en 2016, lorsqu’elle a commencé à apparaître sur The Mummy Diaries d’ITVBe avec sa sœur.

Ils jouent maintenant ensemble aux côtés de leurs familles dans la série.

Loin de la télé, Billie, 31 ans, a gagné 500000 £ en tant que visage du détaillant de mode en ligne In The Style et a également lancé une gamme pour bébés et enfants pour George à Asda.

Elle a également encaissé des milliers de livres dans des accords avec des magazines sur papier glacé, vendant les droits de son mariage aux Maldives à OK! pour 20 000 £ – un événement couvert dans son émission ITVBe.

Elle dirige Minnie’s Boutique, créée avec Sam en 2011, vendant leurs vêtements.

Et Billie approuve les marques sur les réseaux sociaux, commandant près de 9500 £ par publication grâce à ses 2,2 millions d’abonnés Instagram.