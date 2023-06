Towie jette une nouvelle querelle sous le choc alors que d’anciens amis ne se suivent pas après une chute

Junaid Ahmed et Ella Rae Wise de TOWIE sont mêlés à une nouvelle querelle choc, à quelques semaines de la reprise du tournage.

Alors que la production de la série 31 approche à grands pas, les anciens meilleurs amis Junaid, 28 ans, et Ella, 22 ans, se sont mystérieusement désabonnés sur Instagram.

Éclaboussure

Junaid Ahmed est en désaccord avec sa co-star de Towie Ella Rae Wise[/caption] Instagram

Le couple s’est mystérieusement désabonné sur les réseaux sociaux[/caption]

Alors que Dani Imbert, 25 ans, suit toujours le compte du coiffeur, The Sun a appris qu’elle était du côté de Junaid et a évité d’aimer et de commenter ses messages.

Une source a déclaré: « Ils reprennent le tournage dans quelques semaines, mais Junaid et Ella se sont déjà désabonnés sur Instagram.

« Lui et Dani ne lui parlent plus. Dani n’a récemment interagi avec aucun des messages d’Ella, vous l’avez peut-être remarqué.

« Toute la chute va être couverte dans l’émission, donc il ne semble pas qu’ils vont réparer les choses de si tôt. »

Cela vient après que Chloe Brockett ait fait monter les enchères dans sa querelle après avoir brutalement abandonné deux de ses anciens amis.

La jeune femme de 22 ans semble avoir fermement coupé les ponts avec deux de ses co-stars après les avoir supprimées de son compte Instagram.

Chloé a appuyé sur le bouton de désabonnement d’Amber Turner, 29 ans, et de Chloe Meadows, 31 ans.

Elle a récemment confirmé que les amitiés étaient terminées après une confrontation explosive lors du dernier épisode de l’émission ITVBe.

Mais Chloe M et Amber ont rapidement rendu la pareille, Chloe B n’apparaissant plus non plus sur leur liste suivante.

Lors de l’épisode de TOWE de dimanche, Chloé B a fondu en larmes en avouant à Courtney Green qu’elle en avait marre qu’Amber la « déterre constamment ».

TVI

Junaid a rejoint Towie l’année dernière[/caption]