Towie jette un étourdissement dans des robes transparentes alors qu’elles se préparent pour la soirée

LE casting de The Only Way is Essex a tout mis en œuvre pour célébrer la dernière saison avec une finale glam.

La dernière série de l’émission ITVBe a vu plus que sa juste part de drames – et il semble que la nuit dernière n’ait pas été différente.

Raw Image Ltd

Courtney Green a affiché sa silhouette dans un justaucorps noir recouvert de maille scintillante[/caption] Raw Image Ltd

Diags a finalement annulé sa romance avec l’ancienne star de Love Island, Elma Pazar[/caption] Raw Image Ltd

Amber Turner a enfilé un numéro sans manches de couleur nude[/caption]

Alors que le casting célébrait avec style au tristement célèbre Sugarhut de Brentwood, James « Diags » Bennewith a été vu dans une conversation tendue avec l’ancienne star de Love Island, Elma Pazar, 29 ans.

Diags, 31 ans, était vêtu d’un costume gris tandis qu’Elma portait un numéro d’épaule frappant, mais la paire a été vue dans des discussions tendues lors de la somptueuse fête.

C’était une meilleure nouvelle pour Roman Hackett, 20 ans, et Danni Imbert, 25 ans, car ils ont franchi une nouvelle étape dans la consolidation de leur relation.

Le couple a posé ensemble déguisé avant que Roman ne demande à Danni d’être sa petite amie et d’être exclusif l’un avec l’autre.

Danni a montré les résultats de sa chirurgie brésilienne de lifting des fesses dans une superbe robe brodée sans manches avec un décolleté ras du cou.

Pendant ce temps, Courtney Green, 27 ans, a affiché sa silhouette alors qu’elle avait l’air sensationnelle dans un justaucorps noir recouvert de maille scintillante.

Elle avait l’air rayonnante alors qu’elle montrait ses jambes toniques à travers la fente alors qu’elle optait pour des talons argentés à bout ouvert.

Amber Turner, 29 ans, et Chloe Meadows, 31 ans, ont toutes deux emboîté le pas, car Amber a choisi une couleur nude sans manches.

Chloé a plutôt opté pour un numéro de corps lilas pastel avec un deux pièces couvrant ses zones intimes.

Cela vient après que The Sun a récemment révélé que Diags avait apprécié une pause «aimée» avec une co-star quelques semaines seulement après sa séparation avec la star de télé-réalité.

Le mois dernier, il a été photographié en train de « tromper » Elma avec Jodie Wells, qu’il a rencontrée dans les coulisses de l’émission de longue date.

Nous avons confirmé qu’Elma était sortie avec Diags la nuit où il a partagé le baiser passionné sournois avec le supplément TOWIE.

Mais The Sun a révélé plus tard que Jodie et Diags faisaient passer leur relation au niveau supérieur avec des vacances romantiques.

Une source nous a dit : « Diags est en croisière avec Jodie en ce moment – ​​ils passent des vacances inoubliables.

« Tout le monde dit qu’il est passé très vite d’Elma, mais c’est sa façon de l’oublier – d’avancer et de ne pas regarder en arrière. »

Raw Image Ltd

Chloe Meadows a choisi une tenue moulante avec un deux pièces pastel[/caption] Raw Image Ltd

Les stars ont célébré la finale avec une fête somptueuse à Sugarhut à Brentwood[/caption] Raw Image Ltd

Danni Imbert et Roman Hackett semblaient l’avoir officialisé[/caption]