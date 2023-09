Towie est choqué alors que Dani Imbert crie des jurons à son ex meilleur ami dans une dispute explosive

DANI Imbert a fulminé contre son ex meilleure amie lors d’une intense dispute.

La star de The Only Way Is Essex a eu une confrontation avec son ancien copain dans l’épisode de ce soir.

Dani Imbert a affronté sa co-star dans l'épisode de ce soir

Ella Rae Wise et Dani ont été vues en train de se disputer

Dani, 25 ans, pouvait être vue moins qu’impressionnée alors qu’elle affrontait son ex-amie Ella Rae Wise.

Dans le moment enflammé, on pouvait voir Dani en train de frapper Ella, déclarant: « Tu es une petite salope complice. »

Dani a dit à Ella et à son ex-petit-ami Roman Hackett : « Je m’en fiche. Je suis heureux. J’ai des amis. Je m’en fiche de la situation, cela m’énerve », faisant référence à leur querelle en cours.

Ella a ensuite ajouté que Dani et son ami Junaid l’avaient chassée et avaient qualifié son comportement de « grossier ».

Cela a clairement bouleversé Dani alors qu’elle répliquait: « Tu es une petite salope compulsive et complice et c’est pourquoi tu n’as pas de compagnons et moi en avons. »

Ella n’était alors pas d’accord, se qualifiant de « non-conformiste », ce sur quoi Dani a insisté : « Personne ne peut vous supporter.

«Tout ce qui vous fait vous sentir mieux la nuit. Tout ce qui vous fait mieux dormir la nuit », avant de partir en trombe.

Cela survient alors que les ex-compagnons en conflit ont semblé faire amende honorable lors d’un récent épisode de l’émission ITVBe.

Une source a déclaré : « Ella a l’impression que Dani et Junaid l’ont ignorée et l’ont mise à l’écart depuis le voyage avec le casting – elle ne pense pas non plus qu’ils étaient de très bons amis lorsqu’elle était malade.

« Tout a mal tourné entre eux maintenant – ils sont même allés faire la fête avec la rivale d’Ella, Chloe B, donc ça n’a pas aidé.

« Roman soutient Ella dans les coulisses et Dani n’aimera pas ça non plus.

« La situation dans son ensemble est très tendue et les conséquences ont été filmées pour l’émission. »

Pendant ce temps, Dani profite du soleil avec son petit ami en vacances.

Dani a commencé à sortir avec l’homme d’affaires Reiss Boyce en avril de cette année – peu de temps après sa rupture avec sa co-star Roman.

Parlant des raisons pour lesquelles lui et Dani se sont séparés, Roman a déjà déclaré : « C’est fait. Nous avons essayé d’avancer, puis nous nous sommes en quelque sorte brouillés et je n’ai plus reparlé depuis.

Ella a également été aux prises avec des problèmes dans sa vie personnelle récemment et a depuis parlé de ses problèmes de santé.

La star de télé-réalité Chloe Brockett, qui a une querelle en cours avec Ella, a également critiqué ses co-stars de Towie, pour avoir prétendument répandu des mensonges à son sujet.

S’exprimant sur Instagram, Chloé a fulminé : « Bonjour les gars, je suis restée un peu silencieuse ici, mais je suis de retour maintenant.

« Je ne sais pas si quelqu’un a vu la presse à mon sujet récemment. J’ai été très silencieux et je continuerai à l’être, mais j’ai pensé que j’allais simplement envoyer un message aux gens.

« Arrêtez de vendre des histoires sur moi, car aucun de vous n’a d’histoires sur vous-même si elles ne me mentionnent pas.

« Ça devient un peu embarrassant. »

La querelle entre les deux hommes continue malgré une réparation apparemment faite dans le dernier épisode.