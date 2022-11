Towie est à nouveau célibataire alors qu’elle se sépare de son petit ami star de télé-réalité après une romance éclair et des “lignes sans fin”

Une STAR de The Only Way Is Essex s’est séparée de son petit ami star de la télé-réalité quelques semaines seulement après le début de leur romance éclair.

Ella Rae Wise avait grandi près de Callum Izzard d’Ibiza Weekender – mais le couple s’est depuis séparé.

Instagram

Ella Rae s’est séparée de son petit ami de télé-réalité[/caption]

TVI

Elle sortait avec la star d’Ibiza Weekender Callum[/caption]

Ella Rae, 22 ans, a été vue en train de partager un baiser passionné avec Callum, 27 ans, le mois dernier alors que les choses se réchauffaient entre les deux.

Cependant – on dit que la paire s’est déjà séparée – avec des sources citant la distance et les «lignes constantes» comme faisant s’éteindre leur étincelle.

Un initié a déclaré: “Ella et Callum sont terminés. Ils ont passé un bon moment ensemble mais la distance était trop grande.

«Il a sa propre vie à Manchester pendant qu’elle est dans l’Essex. Ils ont fini par trop ramer et ont décidé de rester amis.

EN SAVOIR PLUS SUR TOWIE MENACE TRIBBLE Shelby Tribble de Towie semble méconnaissable trois ans après avoir quitté la série pas si sage Ella Rae Wise de Towie larguée d’une émission de téléréalité par des producteurs furieux

“C’est dommage car ils se sont vraiment bien entendus et ont fait un excellent match.”

Le Sun a contacté le représentant d’Ella Rae pour un commentaire.

Ella Rae et Callum ont été vus se serrer les coudes plus tôt ce mois-ci alors qu’ils confirmaient leur romance avec une soirée ensemble à Manchester.

La blonde – qui a récemment eu une relation amoureuse avec la co-star Pete Wicks – rayonnait alors qu’elle se rapprochait de son nouveau mec.





Le Sun a révélé en exclusivité qu’Ella sortait avec Callum d’Ibiza Weekender, bien qu’il ne soit “pas son genre”.

Une source nous a dit : “Callum est tellement loin du type normal d’Ella mais tout semble très bien fonctionner.

“Ils ne se sont rencontrés que quelques fois avant de commencer le tournage de The Challenge en Argentine. Ils se sont vraiment rapprochés après quelques semaines et ils ont un lien si fort. Ils sont parfaits ensemble.

Cependant, sa romance a signifié qu’elle a été exclue de Celebrity Dinner Date après que les patrons ont découvert qu’elle n’était plus célibataire.

Un initié a déclaré: «Les bookers de l’émission ont été amenés à croire qu’Ella était célibataire lorsqu’elle s’est inscrite au film, ils n’étaient donc pas plus satisfaits lorsqu’il est sorti dans la presse qu’elle voyait Callum.

«Ils l’ont immédiatement lâchée et l’ont remplacée par un autre visage. C’est décevant pour eux car Ella est un visage de la chaîne.

En savoir plus sur le soleil HISTOIRE DE JOUET Je suis thérapeute par le jeu et il y a cinq cadeaux que je ne donnerais jamais aux enfants NE PEUT PAS ÊTRE-LEETH Yasmine Bleeth de Baywatch, 54 ans, semble méconnaissable lors d’une rare sortie publique

“Elle était la personne idéale pour la série, mais ils ne peuvent pas avoir de célébrités qui ont des rendez-vous et recherchent une romance qui ne sont pas vraiment disponibles – c’est un mauvais look pour la série.”

Cela a été une surprise pour les fans car en août, Ella a déclaré au Sun qu’elle aimait les “snogs effrontés” avec Pete Wicks.

Grille arrière

Le couple a été vu en train de s’embrasser lors d’une soirée le mois dernier[/caption]