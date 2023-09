Towie en pourparlers avec la star originale emblématique alors que le casting lance une campagne pour la remettre en scène

Le casting de THE Only Way is Essex a lancé une campagne pour remettre en scène une star originale emblématique.

Les amis de Lauren Goodger se sont mobilisés pour créer une dynamique autour du retour potentiel de l’ancienne star.

Érotème

Junaid Ahmed avec sa meilleure amie Lauren Goodger[/caption] laurengoodger/Instagram

Lauren préparerait un retour de Towie[/caption]

C’est après des rapports qu’elle prépare un retour – affirmant qu’elle se sent dans une « bonne position » et qu’elle est « prête à relever différents défis après une année difficile ».

Son meilleur ami Junaid Ahmed – qui joue actuellement dans la série – a déclaré au Sun : « Je supplie Lauren de revenir.

« Personne ne sait encore ce qui se passera avec la prochaine série, mais je passe pratiquement tous les jours avec Lauren car nous vivons sur la même route.

« Nous nous voyons tout le temps et passons beaucoup de temps ensemble avec Chloe Brockett, qui est une autre de ses amies proches.

«En tant que meilleure amie, j’ai désespérément besoin qu’elle revienne dans la série. Je l’ai suppliée : « s’il te plaît, s’il te plaît, reviens s’il te plaît ».

« Alors j’ai organisé des rendez-vous avec Towie pour elle. »

Lauren est devenue célèbre en 2010 en tant que l’un des membres originaux de la distribution de The Only Way Is Essex.

Pendant son passage dans l’émission, les téléspectateurs ont regardé sa romance intermittente avec son ancien fiancé Mark Wright.

« Lauren est très différente maintenant », a ajouté Junaid.

« C’est une maman qui a vécu beaucoup de choses. Ce sera incroyable pour le public de voir qui elle est maintenant.

« Elle est plus âgée et plus sage, sa vie est très différente de ce qu’elle était lorsqu’elle a commencé la série.

« Les fans adorent les OG. Lauren serait formidable de revenir dans la série – tout comme Amy Childs qui était aussi une originale.

« Lauren serait emblématique. »

La troisième série de Junaid est actuellement diffusée sur ITVBe.

Mais il a fait craindre qu’il envisage d’arrêter après une récente publication sur les réseaux sociaux.

Mettant fin aux rumeurs, Junaid a déclaré : « Même si mes camarades aimeraient que j’arrête, je ne le fais pas.

«Je suis la reine du drame et j’apporte le drame au spectacle.

« Ce serait absolument ennuyeux sans moi. Personne ne veut voir tout le monde s’entendre et devenir amis.

«Je pimente le spectacle – et c’est ce dont il a besoin.

« Tu ne vas pas te débarrasser de moi de si tôt. Je voulais juste dire que je ne resterai pas quelqu’un pendant dix ans.

Éclaboussure

Junaid n’a pas l’intention de quitter Towie dans un avenir proche[/caption]