Towie dans le chaos alors que le casting « émet un ultimatum aux patrons » sur Chloe Brockett et son combat vicieux

TOWIE a été plongé dans le chaos alors que les acteurs ont « lancé un ultimatum aux patrons » suite à la suspension de Chloe Brockett.

Les initiés disent au Sun que la majorité des stars de l’émission ITVBe sont furieuses des actions de Chloé et ont juré de ne plus jamais filmer avec elle si elle revient après sa pause.

Getty

Chloe Brockett a été suspendue du tournage suite à un incident sur le plateau[/caption] La Méga Agence

Roman s’est disputé avec Chloé, ce qui a entraîné le lancement d’un verre[/caption]

Une source a déclaré: « La plupart des acteurs sont absolument consternés par le comportement de Chloé et ne pensent pas qu’elle devrait être autorisée à revenir.

«Ils se regroupent et ont clairement fait savoir aux patrons qu’ils ne tourneront plus de scènes avec elle à l’avenir et veulent qu’elle soit définitivement exclue de la série.

« Ils pensent que c’est un mauvais look pour la série de permettre à quelqu’un de revenir dans le casting avec des antécédents de violence et, pour être franc, la majorité d’entre eux ne se sentiraient pas en sécurité pour filmer avec elle à l’avenir. Si elle peut le faire deux fois, ils croient qu’elle en est capable à nouveau.

Il semble qu’il n’y ait plus que quelques membres de la distribution dans le coin de Chloé – ses copains Dani Imbert et Junaid Ahmed.

Les deux ont envoyé des fleurs à Chloé, indiquant clairement qu’ils la soutiennent toujours, mais les autres ne veulent rien avoir à faire avec Chloé.

La source a ajouté: « Cela a créé un véritable casse-tête pour les producteurs de l’émission. Chloé apporte beaucoup de drame à la série, donc ils n’avaient pas exclu de la ramener, mais ils feraient face à une véritable mutinerie s’ils le faisaient.

Le Sun a contacté un représentant de Towie pour un commentaire.

Plus tôt cette semaine, nous avons révélé que Chloé, 22 ans, avait lancé trois verres à sa co-vedette Roman Hackett, 21 ans, lors d’une furieuse explosion.

L’incident s’est produit lors du tournage à Brentwood, Essex, la semaine dernière.

Chloé est allée sur Instagram hier pour partager une photo de superbes fleurs qui lui ont été envoyées par certaines de ses co-stars.

Elle a légendé le message: « Aw mes fleurs se sont ouvertes et elles sont si jolies!

« @junaidahmedx @daniimbert. »

Un spectateur choqué a raconté au Sun comment Chloé avait explosé de fureur contre Roman.

L’incident entre Chloé et Roman, 29 ans, a conduit à des pourparlers de crise à ITV, un porte-parole confirmant aujourd’hui qu’elle ne reviendra pas à Towie pour filmer cette série.

Une source a déclaré: « La dispute de Chloé et Roman s’est intensifiée si rapidement que personne ne l’a vu venir.

« Ils se disputaient puis Chloé a jeté un verre à Roman.

« Il en a bu un en arrière et puis tout à coup elle a jeté trois gobelets en verre sur Roman qui était juste devant elle. »

Le spectateur a dit à quel point les figurants et l’équipe du spectacle avaient l’air stupéfaits alors que la dispute se déroulait sous leurs yeux.

La source a ajouté: « Il y avait du verre partout, c’était tellement choquant.

« Roman avait l’air absolument stupéfait de ce qui s’était passé.

« On aurait dit que Chloé avait craqué et venait d’attraper la chose la plus proche à portée de main pour lancer. »

Le tournage a été interrompu après la dispute et Chloé a appris qu’elle était suspendue.

Chloé a rejoint Towie en 2019.

Ce n’est pas la première fois que Chloé se retrouve dans une violente dispute.

En avril dernier, alors qu’elle ne tournait pas pour Towie, Chloé a jeté un seau à glace sur Ella Rae Wise mais a fini par frapper une femme qui était restée couverte de sang.

La Méga Agence

Ella Rae Wise a encouru la colère de Chloé lors d’une altercation en avril dernier[/caption]