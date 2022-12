Towie confirme d’énormes nouvelles sur l’avenir de l’émission

Les patrons de TOWIE ont confirmé que l’avenir de l’émission ITVBE est prometteur.

Le tube de télé-réalité fêtera ses 12 anse anniversaire à l’antenne l’année prochaine avec deux énormes nouvelles séries.

Getty

Towie est de retour pour deux grandes séries en 2023 – avec des stars dont Amber Turner[/caption]

Cela vient après que le doute ait été jeté sur le spectacle lorsque le spécial de Noël a été supprimé.

Rebecca Kenny-Smith de Lime Pictures a déclaré: «Nous sommes ravis de ramener The Only Way Is Essex en 2023.

“Towie est vraiment une émission de télévision britannique emblématique, qui a été intégrée aux écrans des téléspectateurs pendant plus de 30 séries.

“Nous sommes impatients d’apporter plus de divertissements de la capitale des potins et du glamour du Royaume-Uni l’année prochaine.”

Le patron d’ITV, Paul Mortimer, a ajouté: «Après plus de 11 ans, Towie est toujours aussi fort et reste l’émission numéro un sur ITVBe.

“Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Towie en 2023, pour continuer à lever le voile sur la vie des personnages les plus colorés d’Essex.”

Les initiés ont déclaré que les plans des deux prochaines séries étaient toujours en cours d’élaboration, mais qu’il était probable que le voyage annuel à l’étranger soit prévu.

Une source à la télé a déclaré: “Towie sera de retour en force l’année prochaine et les patrons prévoient quelque chose de très spécial pour le casting.

“Les plans sont encore complètement en suspens, mais il est fort probable que le voyage à l’étranger sera de retour, avec certaines des stars s’envolant vers un lieu exotique pour le tournage.

“Ceux qui travaillent sur la série et les acteurs attendent avec impatience les vacances de Noël, puis commencent la nouvelle année en retournant à Towie.

“Les fans ne seront certainement pas déçus.”

Plus tôt ce mois-ci, la star de Towie, Saffron Lempriere, a révélé qu’on lui avait promis que le spectacle serait de retour pour deux fois.

S’adressant à The Sun lors de l’avant-première étoilée de Strange World, Saffron a déclaré: “Pas de spécial Noël cette année, ce qui est dommage.

«Je sais que beaucoup de gens l’attendaient avec impatience et tout le monde aime le regarder.

« Ne vous inquiétez pas cependant, cela signifie simplement que nous serons de retour avec deux séries très importantes et passionnantes l’année prochaine. C’est le plan.

“Il se passe tellement de choses avec le retour de Big Brother aussi, mais Towie sera de retour avec deux grands spectacles l’année prochaine.”

Towie a été diffusé pour la première fois en octobre 2010 et depuis lors, il est devenu l’une des émissions de téléréalité les plus populaires du Royaume-Uni qui a engendré des stars telles que Gemma Collins, Sam Faiers et Pete Wicks.

Éclaboussure

La star de télé-réalité Saffron Lempriere avait précédemment déclaré que l’émission serait de retour en 2023[/caption]