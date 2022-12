Towie a éliminé deux stars de la série lors d’un bouleversement du casting de choc

TOWIE a licencié deux stars de la série dans un énorme remaniement de la distribution.

Le soleil peut révéler en exclusivité que le favori de longue date d’ITVBe a abandonné deux nouveaux venus, Mia Sully et Hannah Voyan après une seule série.

Mia Sully ne reviendra pas dans la série après avoir été virée

Hannah Voyan ne reviendra pas non plus

Le duo n’a commencé à tourner pour Towie qu’au printemps et a fait ses débuts dans la récente série, qui a commencé à être diffusée en août.

Mais les patrons ont décidé de ne pas leur demander de revenir l’année prochaine car ils ne pensaient pas avoir eu l’impact qu’ils espéraient.

Une source a révélé: “Les producteurs avaient de grands espoirs pour Mia et Hannah lorsqu’ils les ont signés et espéraient qu’ils secoueraient la série, mais finalement, ils n’ont pas senti qu’ils étaient la bonne personne à la fin et les téléspectateurs ne se sont pas connectés avec eux Soit.

« Cela arrive souvent avec Towie où les nouveaux arrivants arrivent et ça ne marche tout simplement pas. Les patrons ont décidé de réduire leurs pertes et de recommencer la prochaine série.

Le mandat de Towie d’Hannah et Mia a été cahoteux dès le début.

Ils ont initialement rejoint la série avec leur copine Pia Grace Smith, mais Pia a été exclue de la série après avoir vapoté dans un avion de retour de scènes de tournage en République dominicaine.

Pia n’a jamais été montrée à l’écran et les scènes d’Hannah et Mia qui ont été filmées dans les Caraïbes ont également été supprimées.

Hannah a également suscité la controverse hors écran lorsque son amant Kirk Holdrick, 40 ans, s’est enfui après une altercation avec son ex.

Le mois dernier, le gangster d’Essex, qui avait déjà été emprisonné pour vol à main armée, a enfreint les termes de sa licence à la suite de la supposée altercation avec son rival amoureux.

La police a lancé un appel au public pour savoir où il se trouvait, mais a averti le public de ne pas l’approcher.

Tout vient après que The Sun a révélé que Towie ne diffuserait pas de spécial de Noël cette année.

La série a diffusé un spécial de Noël pendant onze des douze dernières années, ne sautant que 2018, et c’est généralement un incontournable du programme festif d’ITVBe.

Un initié de l’émission a déclaré: “Les acteurs ont été bouleversés par la nouvelle car les spéciaux de Noël de Towie sont une sorte de tradition, donc aucun d’entre eux ne s’attendait à ne pas filmer cette fois-ci.”

Mais les patrons ont confirmé qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter de l’avenir de la série, avec deux séries diffusées l’année prochaine pour coïncider avec le 12e anniversaire de la série.

Rebecca Kenny-Smith de Lime Pictures a déclaré: «Nous sommes ravis de ramener The Only Way Is Essex en 2023.

“Towie est vraiment une émission de télévision britannique emblématique, qui a été intégrée aux écrans des téléspectateurs pendant plus de 30 séries.

“Nous sommes impatients d’apporter plus de divertissements de la capitale des potins et du glamour du Royaume-Uni l’année prochaine.”

Hannah, Mia et Pia (gauche-droite) ont rejoint l'émission ensemble mais Pia a été limogée avant la diffusion de l'émission