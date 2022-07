Tower Ranch Golf and Country Club au premier rang des terrains de golf de Kelowna

Le Tower Ranch Golf and Country Club a décroché la première place pour les terrains de golf de Kelowna dans la liste des 100 meilleurs au Canada du magazine SCOREGolf pour la sixième fois consécutive.

Tower Ranch Golf and Country Club (TRGCC), situé dans les collines surplombant le centre-ville de Kelowna et le lac Okanagan, a une réputation d’excellence. Depuis six années consécutives, le parcours et le club ont obtenu le meilleur classement des terrains de golf à Kelowna sur la liste des 100 meilleurs du magazine SCOREGolf, mais le club a déclaré que la liste n’était pas ce qui les motivait.

James Cronk, qui est le directeur général par intérim de TRGCC, a déclaré qu’ils étaient «incroyablement heureux» d’obtenir la première place parmi plusieurs excellents terrains de golf à Kelowna.

Cronk attribue plusieurs éléments qui les distinguent et contribuent au succès du cours.

« Vous devez donner du crédit au cours lui-même. Thomas McBroom a conçu un parcours de golf spectaculaire sur une propriété incroyable », a déclaré Cronk.

La beauté naturelle du parcours n’est qu’un aspect de la renommée attribuée à Cronk.

« Notre équipe fait un travail fantastique. Nous sommes souvent reconnus comme étant le parcours de golf le mieux climatisé de Kelowna. Et enfin, je dirais que nous avons une excellente équipe de personnel qui en fait un endroit agréable à vivre », a déclaré Cronk.

Être sur une liste comme le top 100 peut aider à générer des affaires, mais Cronk a déclaré que ce n’était pas leur priorité.

« Je ne pense pas que nous fassions ce que nous faisons à cause de listes ou de classements. Nous essayons toujours de faire mieux », a déclaré Cronk.

Malgré les classements élevés, le TRGCC est un club public, ce qui signifie que tout le monde peut venir suivre le parcours difficile.

Parmi plus de 2 200 terrains de golf à travers le Canada, SCOREGolf ne choisit que les meilleurs pour sa liste des 100 meilleurs. Alors que TRGCC a pris la première place à Kelowna, ils étaient 59e au total. D’autres parcours notables dans la région étaient Tobiano à Kamloops, qui est arrivé au 26e rang, le parcours « Ridge » de Predator Ridge au 32e à Vernon et le parcours « Predator » de Predator Ridge au 90, également à Vernon. Cabot Cliffs à Inverness, en Nouvelle-Écosse, a été couronnée la meilleure au Canada pour la sixième année consécutive.

