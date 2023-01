Tovino Thomas partage une photo avec le “capitaine cool” MS Dhoni, qualifie le joueur de cricket de “grand modèle pour tous”

Tovino Thomas, qui travaille principalement dans des films malayalam, a récemment rencontré l’ancien joueur de cricket indien MS Dhoni au Taj Bekal Resort & Spa, Kerala, et a partagé une photo avec le gardien de guichet-batteur sur ses poignées de médias sociaux le lundi 9 janvier. Tovino a appelé Dhoni ‘Captain Cool’ dans sa légende.

En plus de la photo, Tovino a écrit : ” Du temps passé ” cool “. J’ai eu une super expérience avec Captain Cool. Ce personnage que nous avons vu à l’écran – cool, composé et spontané, c’est l’homme lui-même en personne. Nous avons eu de bonnes conversations. et il y avait cette aisance typique avec laquelle il disait les choses les plus réfléchies. Je me sens vraiment chanceux d’avoir eu cette opportunité ; un grand modèle pour tous. Je souhaite plus de paillettes à votre illustre voyage.

Les deux messieurs se sont jumelés dans des tenues noires et ont souri pour les caméras. Dès que la photo a été partagée par l’acteur, ses fans et ceux de Dhoni ont repris la section des commentaires et envoyé leurs souhaits. Un utilisateur d’Instagram a écrit “Minnal Murali avec notre super-héros”, tandis qu’un autre a écrit “Captain Cool et Minnal Murali”.





Pour les non-initiés, Tovino a joué le rôle principal dans le film de super-héros en langue malayalam Minnal Murali. Réalisé par Basil Joseph, le film est sorti directement sur la plateforme de streaming Netflix le 24 décembre 2021 et a reçu des critiques extrêmement positives de la part des critiques et du public.

Tovino a été vu dans quatre films malayalam l’année dernière. Sa première sortie était le film à suspense psychologique néo-noir Naaradan en mars et sa prochaine sortie était le film à suspense Dear Friend en juin. Le même mois, il a joué le rôle principal dans le drame juridique Vaashi et a finalement été vu dans l’acteur Thallumaala, qui est sorti en salles en août.