Tovey Demman – Nouvelles de Kelowna Capital

Le Capital News a demandé aux candidats administrateurs de Kelowna de répondre à une série de questions sur les problèmes auxquels est confronté le district scolaire d’Okanagan.

Tovey Demman

Pensez-vous que les politiques des conseils scolaires reflètent les valeurs des communautés du centre de l’Okanagan ?

Le conseil a de nombreuses politiques, dont la majorité sont procédurales et nécessaires. La mission du district scolaire est une vision merveilleuse à atteindre, mais d’après mon expérience de participation aux réunions du conseil scolaire au cours de la dernière année, bon nombre de ces visions n’ont pas été réalisées.

De quelle manière, le cas échéant, les parents n’ont-ils pas la possibilité de jouer un rôle dans l’éducation de leur enfant ?

Le rôle du fiduciaire est intégré dans le nom : être une voix de confiance pour la communauté qu’il sert. Les parents doivent savoir que le conseil travaille pour eux et sert leurs intérêts. La majorité des parents ne savent pas quelles politiques sont sur la table, ou que le conseil scolaire a besoin des commentaires de la communauté afin de voter de manière appropriée sur ces politiques. Le conseil peut donner aux parents la possibilité de s’engager, mais peu de parents savent quelles questions ils doivent poser ou même s’ils sont capables de le faire.

Qu’est-ce que le Central Okanagan School District fait bien ou ne fait pas bien pour permettre à nos élèves de devenir des adultes productifs ?

La commission scolaire a dû faire face à des décisions très difficiles au cours des dernières années. Ils ont dû gérer des problèmes polarisants et des mandats généraux de la part de la province. Pas un travail facile. Je me suis adressé au conseil en janvier au sujet de la santé mentale de nos élèves. Peu de gens diraient que les étudiants ont souffert au cours des dernières années, mais la réponse que j’ai reçue était qu’ils avaient parlé aux étudiants et que les étudiants vont bien. La majorité des parents savent que leurs enfants ne vont pas bien. En tant qu’administrateurs, nous devons faire écho aux préoccupations de notre communauté et plaider pour mieux répondre aux préoccupations qu’ils soulèvent.

Quel rôle notre système éducatif devrait-il jouer pour soutenir les élèves confrontés à des problèmes d’identification de genre ?

Chaque élève a besoin et mérite un environnement d’apprentissage sûr et inclusif. Les parents et les tuteurs ont besoin d’une communication ouverte avec les enseignants, les administrateurs et les écoles afin que l’élève et sa famille puissent obtenir le soutien dont ils ont besoin. Nos écoles sont un lieu d’éducation et non de promotion d’agendas sociaux. Concentrons-nous sur la création du meilleur système d’éducation possible pour que nos enfants puissent atteindre leurs objectifs, quels qu’ils soient.

Élection 2022Kelowna