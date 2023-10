Toux la nuit : comment arrêter

Non seulement la toux affecte votre capacité à surmonter les maladies pouvant causer la toux, mais elle peut également provoquer davantage de symptômes qui affectent davantage votre repos nocturne. « La toux peut également provoquer une sécheresse de la gorge et de la bouche, un écoulement postnasal et un inconfort physique qui rendent le sommeil moins que paisible », explique Roundtree.

«Pendant le sommeil, le corps régule notre production de cytokines, signalant les protéines produites par notre système immunitaire pour lutter contre les agents pathogènes envahisseurs tels que les virus et les bactéries», explique Vontrelle Roundtree, MD, médecin-chef associé au MDLIVE d’Evernorth. « Si vous avez une toux tenace qui vous oblige à vous réveiller souvent tout au long de la nuit, cela compromet la qualité du sommeil, affectant potentiellement la régulation des cytokines de votre corps et rendant difficile la lutte et la guérison de votre système immunitaire. »

Qu’est-ce qui peut être plus frustrant que de tousser ? Avoir une toux qui arrive plus souvent ou s’aggrave la nuit. Cela affecte votre capacité à vous détendre, à vous endormir et à rester endormi, ainsi qu’à obtenir le repos dont vous avez tant besoin pour récupérer.

La toux nocturne peut survenir et s’aggraver pour de nombreuses raisons. Cela peut être dû à des problèmes au niveau des poumons et des voies respiratoires, tels qu’une infection, un écoulement postnasal, des allergies et de l’asthme. Ceux-ci peuvent provoquer une toux qui s’aggrave la nuit, explique Samuel Mathis, MD, professeur adjoint au département de médecine familiale de la branche médicale de l’Université du Texas. Par exemple, « en cas d’infections pulmonaires, s’allonger aide les cils [little ‘hairs’ in our lungs] pour évacuer plus efficacement le mucus des poumons, et le réflexe de toux est la tentative de notre corps de se débarrasser de l’excès de mucus », dit-il.

Roundtree dit que « se déplacer pendant la journée permet au corps de libérer plus facilement le mucus emprisonné. Lorsque nous nous allongeons pour nous reposer la nuit, cette position peut rendre plus difficile pour notre corps d’éliminer naturellement ce mucus, ce qui entraîne ce que nous appelons un écoulement postnasal – des sécrétions nasales qui s’accumulent au fond de la gorge et provoquent ces toux embêtantes.