Toutes ses prophéties – Hollywood Life

Helaena Targaryen est restée en dehors de tout le drame qui s’est déroulé entre les enfants d’Alicent et de Rhaenyra, mais elle a beaucoup dire. Helaena est apparue brièvement dans Maison du Dragonmais ses scènes offrent des aperçus du futur.

HollywoodLa Vie décompose tous les mots cryptés d’Helaena et ce qu’ils pourraient signifier. De la prédiction d’Helaena sur Aemond à suivre les traces de son père avec ses prophéties, voici tout ce que vous devez savoir sur ce personnage clé.

“Il devra fermer un œil”

Dans l’épisode 6, un Aemond bouleversé a été emmené à Alicent après avoir été retrouvé dans la fosse aux dragons. Il s’est plaint de la façon dont il s’était fait piéger par les garçons d’Aegon et de Rhaenyra parce qu’il n’avait pas encore de dragon. Pendant qu’Aemond pleurait sa mère, Helaena jouait avec ses insectes. Quand Alicent a promis à Aemond qu’il aurait un dragon, Helaena a marmonné pour elle-même: “Il devra fermer un œil.”

Ces mots prédisaient qu’Aemond devrait perdre un de ses yeux pour revendiquer Vhagar. Après avoir réclamé Vhagar après la mort de Laena dans l’épisode 7, Aemond a été confronté à Jace, Luke, Rhaena et Baela. Une bagarre s’ensuivit entre les enfants et Luke finit par trancher le visage d’Aemond avant qu’il ne puisse blesser Jace.

Aemond a perdu son œil gauche, ce qui a poussé Alicent à attaquer Rhaenyra. “J’ai peut-être perdu un œil, mais j’ai gagné un dragon”, a déclaré Aemond après l’accident.

“Le dernier anneau n’a pas de jambes du tout”

Dans la scène de l’épisode 6, Helaena a également déclaré: “Le dernier anneau n’a pas de jambes du tout.” Cette prophétie est un peu moins claire, mais cela pourrait être un indice sur le sort d’Aegon sur toute la ligne. Pendant la Danse des Dragons, la guerre civile des Targaryen pour la succession, Aegon a été grièvement blessé lors d’une bataille à Rook’s Rest.

Aegon a affronté Rhaenys Velaryon dans le combat. Alors que Rhaenys et son dragon sont morts, Aegon a survécu mais a été gravement blessé. La moitié de son corps a été brûlée et il s’est cassé plusieurs os, y compris ses deux jambes. Ses jambes étaient mutilées, le laissant à peine capable de marcher, voire pas du tout.

Mais ces paroles prophétiques pourraient aussi faire référence à Bran Stark. Si Helaena peut voir dans le futur, elle aurait peut-être eu une vision de Bran Stark sur le trône de fer. Dans Jeu des trônes, Bran est le dernier roi connu des Sept Royaumes. Comme Jeu des trônes les fans le savent tous, Bran n’a plus l’usage de ses jambes après avoir été jeté par la fenêtre d’une tour par Jaime Lannister.

“La main tourne le métier à tisser”

Lors des funérailles de Laena dans l’épisode 7, Helaena semblait avoir une autre vision. « La main tourne le métier à tisser ; bobine de vert, bobine de noir ; des dragons de chair, tissant des dragons de fil », se dit-elle en jouant avec une araignée avant de l’écraser. Ses paroles font directement référence à la prochaine guerre civile des Targaryen qui éclate après la mort du roi Viserys.

Les bobines de vert et de noir font allusion aux deux factions opposées dans la Danse des Dragons. Les Noirs se composent de Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, Jace Velaryon, Luke Velaryon, Joffrey Velaryon, Aegon III Targaryen, Viserys II Targaryen, Baela Targaryen, Rhaena Targaryen, Corlys Velaryon, Rhaenys Velaryon et d’autres loyalistes qui croyaient que Rhaenyra devrait être la reine des Sept Royaumes.

Du côté opposé se trouvent les Verts. Cette faction comprend Alicent Hightower, Aegon II Targaryen, Aemond Targaryen, Helaena Targaryen, Otto Hightower, Criston Cole, Larys Strong, etc. Les Verts soutiennent l’ascension d’Aegon II au Trône de Fer.

Mais qui est la « main » qui fait tourner le métier ? C’est une question plus difficile à répondre. La réponse la plus évidente est Otto Hightower, la Main du Roi. C’est lui qui a placé Alicent dans le viseur de Viserys après la mort de la reine Aemma, qui a conduit Alicent à épouser Viserys. Alors qu’Otto a ensuite été renvoyé par Viserys, il a été ramené après la mort de Lyonel Strong à Harrenhal dans un incendie orchestré par son propre fils, Larys Strong.

Otto a révélé une fois de plus qu’il avait des arrière-pensées en ce qui concerne le trône de fer. “Nous jouons un jeu moche, mais maintenant, pour la première fois, je vois que vous avez la détermination de le gagner”, a déclaré Otto à Alicent après son attaque contre Rhaenyra. Il a promis à sa fille qu’ils “l’emporteraient” sur Rhaenyra.

Cependant, si vous réfléchissez plus largement aux paroles d’Halaena, Viserys pourrait être la main qui fait tourner le métier. Plus tôt dans la saison, Viserys a dû prendre une décision concernant son successeur. Alors que la plupart des membres du petit conseil pensaient que Daemon Targaryen était l’héritier évident en raison du précédent et de la loi, Otto était celui qui avait en fait mentionné Rhaenyra comme une alternative à Daemon.

En représailles à l’insulte « héritier d’un jour » de Daemon à propos du fils mort de Viserys, Viserys a nommé Rhaenyra comme son héritière. Cependant, en épousant Alicent et en ayant des fils avec elle, l’ascension de Rhaenyra au trône de fer est devenue beaucoup plus difficile, surtout quand Alicent a commencé à semer la peur sur ce que Rhaenyra ferait à sa famille si elle devenait reine.

Helaena est-elle une rêveuse de dragon ?

Tous les signes pointent vers oui. Les rêveurs sont capables de voir l’avenir à travers des rêves prophétiques. Daenys “The Dreamer” Targaryen a notamment prédit le Doom of Valyria. Comme Viserys l’a expliqué à Rhaenyra dans le premier épisode, Aegon le Conquérant a fait un rêve qui “prévoyait la fin du monde des hommes”. Le rêve prophétique d’Aegon s’appelait “The Song of Ice & Fire”.

Viserys semble également être un rêveur de dragon. Il a dit à Aemma qu’il était certain qu’elle allait avoir un garçon. Il lui a dit qu’il avait fait un rêve “plus clair qu’un souvenir”. Viserys a révélé qu’il prévoyait de placer son «fils sur le trône de fer». Viserys avait finalement raison dans cette vision, mais le fils n’était pas son enfant avec Viserys. Son fils, Aegon II, se retrouvera sur le trône de fer après la brutale guerre civile des Targaryen.