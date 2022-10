Toutes nos félicitations! Radio One fête ses 42 ans

Aujourd’hui, il y a #BlackExcellence à célébrer, et tout cela grâce à une force indomptable et un maven des médias.

Radio One fête ses 42 ans tout en marquant la vision d’une icône impactante.

Fondatrice et présidente d’Urban One, l’ambition et le dynamisme de Cathy Hughes ont conduit à la création de Radio One il y a quarante-deux ans après l’achat de la station pionnière de Radio One à Washington, DC, WOL-AM 1450.

Aux côtés du PDG d’Urban One, Alfred Liggins, Hughes a construit le conglomérat médiatique le plus diversifié du pays au service de la communauté afro-américaine.

Ce qui a commencé comme le plus grand réseau de radio urbaine est devenu le plus grand syndicateur de programmation urbaine et sa portée s’est depuis étendue pour inclure TV One, CLEO TV, Reach Media, les divisions One Solution et iOne Digital, la maison de BOSSIP.com.

Hughes a fondé Radio One en tant que projet de ses propres passions et elle en a finalement fait l’une des principales entreprises appartenant à des Noirs aux États-Unis.

Le 42e anniversaire d’aujourd’hui survient après que Mme Hughes a été honorée en 2020 par Eleanor Holmes Norton du district de Columbia et l’honorable Chris Van Hollen de l’État du Maryland pour le 40e anniversaire de la fondation d’Urban One.

Alors que Parlant à la Chambre des représentants, Van Hollen a défendu la ténacité et le dynamisme de Hughes.

“M. Président, je prends la parole aujourd’hui pour rendre hommage à une entrepreneure tenace, une personnalité visionnaire de la radio et une puissante avocate de la communauté afro-américaine, Cathy Hughes, a déclaré Van Hollen tout en notant que Hughes “a laissé une marque indélébile sur l’État du Maryland et a inspiré des millions de personnes. auditeurs à travers le pays. «Cette année, sa société de radio pionnière, Urban One, a célébré ses 40 ans d’antenne, Cathy Hughes a révolutionné la radio en reconstruisant WOL à partir de zéro, littéralement, et a fait appel à des bénévoles locaux du quartier pour développer le siège de sa station sur H Street et 4th Northeast, à quelques pas du Capitole des États-Unis. Ses émissions innovantes ont capté l’attention de la communauté afro-américaine et attiré un large public d’auditeurs dévoués.

Cette même année, Hughes a également couvert Magazine MONARQUE et bombé sur son héritage.

“Je ne veux pas être séparée de ceux que je sers”, a-t-elle déclaré à MONARCH. “J’aime mon audience radio. J’aime mes téléspectateurs de câble. J’aime mes participants numériques, et c’est vraiment la connexion dont je ne veux pas être séparé. “Je n’aurais jamais imaginé que je ferais partie de la plus grande entreprise de médias appartenant à des Noirs aujourd’hui. Je n’ai jamais rêvé d’aider les gens à façonner leur carrière et leur profession et de les aider à réussir.

Félicitations pour les 42 ans de Radio One, et bravo à bien d’autres !