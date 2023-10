Toutes les vies comptent ? L’éclairage au gaz de Rashida Tlaib à Gaza se retourne contre lui de façon spectaculaire – Twitchy

La situation à Gaza est épouvantable.

Les morts collatérales d’hommes, de femmes et d’enfants palestiniens innocents sont déchirantes, et c’est exactement la raison pour laquelle le Hamas continue de les utiliser comme boucliers humains et empêche les gens de fuir la zone de guerre.

Je ne peux pas croire que je doive implorer mon pays et mes collègues de valoriser chaque vie humaine, quelle que soit leur foi ou leur appartenance ethnique. https://t.co/71r3BpG6BB – Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 14 octobre 2023

Rashida Tlaib n’est absolument pas disposée à rejeter la responsabilité de la crise en Israël là où elle doit être : les terroristes du Hamas et leurs alliés palestiniens.

Ceux qui se soucient réellement de la paix pour les Palestiniens piégés par le Hamas et ceux qui ne sont pas préoccupés par la destruction des Juifs devraient dénoncer haut et fort le Hamas et appeler à sa fin parmi la population palestinienne.

Qu’a à dire Tlaib ?

Peut-être que Tlaib a choisi de s’en prendre au groupe terroriste à partir de son compte officiel en tant que membre de la Chambre des représentants des États-Unis…

Eh bien, c’est étrange.

Je ne parviens pas à trouver votre déclaration condamnant le Hamas, exigeant qu’il remette tous les otages et insistant sur le fait qu’il se rende immédiatement. C’est ce que vous diriez si vous aviez le moindre intérêt à aider le peuple palestinien. -Matt Wright (@mattwr) 14 octobre 2023

Elle a sûrement dénoncé le Hamas dans ses récentes déclarations sur l’horrible attaque contre des civils innocents en Israël ?

Non, nous avons vérifié. Ce n’est pas là non plus.

Vous devriez demander au Hamas de se rendre sans condition et de libérer les otages. Tout finirait. Mais tu ne feras pas ça. -mallen2024 (@mallen20243) 14 octobre 2023

Pourquoi ne fait-elle pas ça ?

Rashida Tlaib, en revanche, refuse de faire la distinction entre le Hamas et le peuple palestinien.

Vous avez littéralement imputé cela à Israël alors que les corps des Juifs assassinés étaient encore chauds, Rashida. – Jeremy Redfern (@JeremyRedfernFL) 14 octobre 2023

Elle l’a fait.

Son premier communiqué de presse après le massacre de civils israéliens déplorait « les vies palestiniennes et israéliennes perdues », puis accusait le « gouvernement de l’apartheid » d’être à l’origine des conditions qui ont conduit à la « résistance ».

Pourquoi ne condamne-t-elle pas le Hamas ?

Parce qu’elle pense que leurs actions sont justifiées.

Vous scandez souvent « du fleuve à la mer », ce qui signifie que vous ne croyez pas qu’Israël ni le peuple juif devraient exister. – Ryan B. Leslie (@RyanBLeslie) 14 octobre 2023

Que diriez-vous de « du fleuve à la mer, libérer Gaza du Hamas » ?

Quel est le problème avec cette approche, députée Tlaib ?

Je ne peux pas croire que nous ayons un représentant qui refuse de condamner les terroristes qui décapitent des bébés. – Igor Cocteaustan (@Igor_Cocteau) 14 octobre 2023

Il n’y a clairement aucune ligne pour Rashida Tlaib.

Donc vous vous attendez à ce que la victime recule ? Le Hamas a frappé le premier et maintenant, face aux répercussions très justifiées, il se cache derrière les jupes des antisémites comme vous. – Chèque Bleu (@VERBAL_CHANCLA) 14 octobre 2023

Le Hamas dépend de personnes comme Tlaib et d’autres sympathisants occidentaux pour réussir ses tactiques meurtrières.

Imaginez voir vos citoyens massacrés chez eux, aux arrêts de bus, dans leurs voitures et lors d’un concert, puis le monde vous dire que vous n’êtes pas autorisé à réagir parce que les terroristes mettent encore plus d’innocents en danger.

Alors *maintenant* vous admettrez enfin que toutes les vies comptent. Je suppose que ça ne durera pas. – DansTheRightColumn (@TheRightColumn) 14 octobre 2023

Elle a vu la lumière !

Non, c’est juste qu’il est tout simplement plus important d’empêcher le Hamas de récolter les fruits du terrorisme.

Des millions de bébés avortés n’ont pas pu être contactés pour commenter votre désir de protéger chaque vie humaine. – Professeur Destin 🐊 (@ZURV4N4VRUZ) 14 octobre 2023

Ouais, nous sommes presque sûrs qu’elle ne veut pas vraiment dire qu’elle valorise désormais « toute la vie humaine ».

Arrêtez de vous ranger du côté des terroristes – SoothingDave (@SootingDave) 14 octobre 2023

Ce n’est pas une demande très difficile.

Tout ce que le Hamas a à faire, c’est de restituer les otages et de se rendre. Vous devriez leur dire de faire ça. – Barbe de câble (@llcthecableguy) 14 octobre 2023

Nous n’allons pas retenir notre souffle.

Je ne peux pas croire qu’il n’y ait pas un seul tweet sur votre journal sur les Juifs assassinés.

Je plaisante, j’y crois. Vous êtes littéralement un nazi au Congrès américain. https://t.co/OJV98x18h7 – LB (@beyondreasdoubt) 14 octobre 2023

Nous doutons que Tlaib ait compris le message, mais cela ne se passait clairement pas très bien pour elle.

Juste l’un des plus gros briquets à gaz du marché. https://t.co/64YlTWPwhs – Varad Mehta (@varadmehta) 14 octobre 2023

Personne ne l’achète plus.

C’est riche de la part de quelqu’un qui n’a pas été en mesure de répondre à une simple question de savoir si c’était une erreur ou non pour le Hamas de tuer des enfants innocents.pic.twitter.com/r2w2RkSyjw https://t.co/bD5kqSkG3J – Ryan S. Powers (@RyanSPowers) 14 octobre 2023

Soudain, elle s’inquiète pour toutes les vies.

Présenté par l’un des rares membres du Congrès qui ne pouvait pas regarder les caméras et condamner sans équivoque la décapitation et l’incendie d’enfants juifs par le Hamas. https://t.co/nOmKvI01q9 – Yoni Michanie (@YoniMichanie) 14 octobre 2023

Et par le seul membre du Congrès dont la condamnation du Hamas et l’appel à la libération des otages seraient des plus significatifs.

Pathétique.

