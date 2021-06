Toutes les terres agricoles massives de la taille de Bill Gates à New York poussent

Il est l’un des hommes les plus riches du monde et un philanthrope de renom, mais il semble que Bill Gates soit également très investi dans l’agriculture. Selon un rapport de NBC et The Land Report, Bill et Melinda Gates, qui ont annoncé leur divorce, possèdent 2 69 000 acres de terres agricoles dans 18 États des États-Unis, ce qui est encore plus grand que la taille de la ville de New York.

Le rapport mentionne que les propriétés foncières de Gates cultivent une variété de cultures à travers les États-Unis. De 70 000 acres dans le nord de la Louisiane, où le soja, le maïs, le coton et le riz sont cultivés, à 20 000 acres dans l’État du Nebraska, où les agriculteurs cultivent du soja. Dans l’État de Washington, le couple Gates possède plus de 14 000 acres de terres agricoles comprenant d’immenses champs de pommes de terre visibles de l’espace. Il a également été signalé que certaines des pommes de terre cultivées sur la terre sont même transformées en frites pour le géant américain de la restauration rapide McDonald’s. Les agriculteurs cultivent également des carottes sur la propriété de Gates en Floride. Les terres agricoles ont été achetées par l’intermédiaire d’un groupe d’entreprises qui sont toutes liées au groupe d’investissement du couple, Cascade Investments.

Cependant, posséder les vastes terres du pays n’a rien à voir avec l’annonce de Bill de consacrer ses ressources à sauver la planète. Dans un Session Ask Me Anything sur Reddit Il y a trois mois, on a demandé à Bill comment sa propriété foncière affectait les fermes familiales, l’industrialisation de l’agriculture et apportait des ressources à un contrôle corporatif difficile. L’utilisateur a en outre mentionné qu’il s’agissait de considérations sociales, économiques et environnementales importantes.

En réponse à la question, Bill a écrit que son groupe d’investissement avait choisi d’acquérir le terrain. Il a précisé que la décision n’est pas liée au climat, mais il a affirmé que le secteur agricole est crucial et qu’avec des semences plus productives, nous pouvons éviter la déforestation et aider le continent africain à faire face aux difficultés climatiques auxquelles il est déjà confronté. Bill a également écrit qu’il n’est pas clair comment des biocarburants bon marché peuvent être fabriqués, mais s’ils sont bon marché, cela peut résoudre les émissions de l’aviation et des camions.

