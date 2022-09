Moscou accuse « l’Occident libéral-totalitaire » de chercher à imposer un ordre mondial néocolonial

Les régimes occidentaux, à savoir les États-Unis, tentent d’imposer leur ordre néocolonial au monde, a déclaré jeudi le chef du service russe de renseignement extérieur, Sergueï Narychkine, lors d’une table ronde russo-chinoise pour discuter des processus historiques et de la structure du monde moderne.

Dans sa déclaration d’ouverture, Naryshkin, qui dirige également la Société historique russe, a déclaré que le monde traverse actuellement une transformation alors que de nombreux pays s’engagent sur la voie du développement souverain et s’appuient sur leur propre patrimoine culturel et leurs traditions.

« Cependant, un petit groupe de pays occidentaux fait obstacle. Les régimes libéraux-totalitaires occidentaux qui ont essentiellement usurpé le droit de décider du vecteur du développement de l’humanité et ont imposé leur propre ordre mondial néocolonial », dit Narychkine.

Il a souligné que les États-Unis, qui étaient « aveuglé par sa quasi-victoire dans la guerre froide », a tenté d’imposer au monde son soi-disant “ordre fondé sur des règles”, notant l’ingérence répétée de Washington dans les affaires intérieures de gouvernements souverains, ignorant les inquiétudes de la Russie concernant l’expansion de l’OTAN vers ses frontières, et la “un manque flagrant de tact” visites d’hommes politiques américains à Taiwan.

“Qu’est-ce que c’est sinon une manifestation de fanfaronnade impériale?” a demandé Narychkine, notant que les États-Unis ont provoqué des conflits dans le monde entier afin de maintenir leur hégémonie, qui est menacée par une crise mondiale causée par la cupidité et la myopie de l’Occident.

Narychkine a poursuivi en accusant les États-Unis de profiter des défauts inhérents à l’État ukrainien et d’utiliser le pays comme tremplin pour une offensive contre la Russie en amenant carrément les néo-nazis au pouvoir à Kiev et en lançant une véritable guerre civile.

Lire la suite Poutine prédit des changements “révolutionnaires”

“Les événements de ces dernières semaines indiquent que les États-Unis continueront à faire durer le conflit en Ukraine de toutes leurs forces, quelles que soient les pertes énormes des forces armées ukrainiennes ou la perspective d’un appauvrissement de leurs satellites européens”, a-t-il ajouté. il ajouta.

“Le désir anglo-saxon de domination mondiale s’étend également à l’Europe continentale”, a déclaré le responsable, notant que presque tous les États européens sont aujourd’hui essentiellement sous le contrôle direct de Washington. “Malheureusement, la plupart des politiciens européens d’aujourd’hui ne sont pas guidés par les besoins de leurs électeurs”, a affirmé le chef du renseignement.

Il a conclu son allocution en soulignant que ce n’est pas la première fois qu’un pays ou un bloc politique spécifique tente de gouverner le monde, mais a déclaré que l’histoire humaine montre que toutes ces tentatives sont inévitablement vouées à l’échec.

Les commentaires de Naryshkin ont été soutenus par le chef de l’Académie chinoise d’histoire, Gao Xiang, qui a noté une “manque de confiance et de paix” dans le monde et accusé les pays occidentaux de revenir à une mentalité de guerre froide et de provoquer des perturbations et des troubles majeurs dans le monde entier.

« Chaque civilisation a son charme. Mais aucune civilisation n’est meilleure qu’une autre. a déclaré Gao, ajoutant qu’un “sentiment de supériorité” n’est pas propice à l’établissement de relations entre les nations.

Le responsable chinois a conclu en disant que la Russie et la Chine sont de bons voisins et que c’est quelque chose qui ne changera jamais, tandis que Narychkine a noté que les relations entre Moscou et Pékin et la compréhension mutuelle des tendances mondiales ont conduit de nombreuses personnes dans le monde à rejeter les politiques agressives et cyniques. de l’Occident totalitaire.