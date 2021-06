« Toutes les statues étaient démocrates », déclare le représentant McCarthy alors que 67 républicains se joignent aux démocrates pour voter pour retirer les bustes confédérés du Capitole – RT USA News

Les législateurs américains ont voté pour supprimer toutes les statues honorant les responsables confédérés des salles du Congrès, avec près de 70 républicains rejoignant leurs rivaux de l’autre côté de l’allée pour soutenir la mesure, qui se dirigera désormais vers le Sénat.

Le projet de loi a été adopté par la Chambre lors d’un vote de 285 à 120 mardi, tous les démocrates soutenant la législation aux côtés de 67 républicains. Devrait être signée par le président Joe Biden si elle obtient l’approbation de la chambre haute, la loi verrait toutes les statues des dirigeants confédérés retirées du Capitole des États-Unis, y compris un buste du juge en chef de la Cour suprême Robert Taney, qui a écrit la célèbre décision Dred Scott. , jugeant que les Noirs américains n’avaient pas droit à la citoyenneté.

Bien que le projet de loi ait reçu le feu vert au Congrès l’année dernière, adopté avec encore plus de soutien du GOP à l’époque, il a ensuite été bloqué par un Sénat contrôlé par les républicains. Mais avec une majorité démocrate dans les deux chambres cette fois-ci, la mesure n’aura besoin du soutien que de 10 républicains du Sénat pour passer au bureau de Biden.

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-Californie) a soutenu la législation, mais a néanmoins dénoncé les démocrates lors du débat au sol mardi, affirmant que chaque statue devant être retirée représentait un membre de leur propre parti – qui abritait autrefois un esclavagiste et plus tard un ségrégationniste. Les politiciens.

« Ce qui est intéressant, c’est que les statues qui doivent être enlevées ont été envoyées au Capitole par des États contrôlés majoritairement par les démocrates [and] envoyé à une Chambre contrôlée majoritairement par les démocrates » qui les a approuvés, a ajouté McCarthy.

Le chef du GOP McCarthy lors du débat sur un projet de loi visant à supprimer les statues confédérées du Capitole: « Toutes les statues supprimées par ce projet de loi sont des statues de démocrates … Il est peut-être temps que les démocrates changent le nom de leur parti. » pic.twitter.com/0RA6ubLuYT – Appel quotidien (@DailyCaller) 29 juin 2021

Le républicain du Wisconsin Glenn Grothman a déclaré qu’il avait voté contre le projet de loi car il remplacerait la statue de Taney par un buste de Thurgood Marshall, le premier juge noir de la Cour suprême, qui a voté en faveur de la décision historique Roe v. Wade qui a légalisé l’avortement.

« Je le considérerai toujours comme… le gars qui a en quelque sorte mis le pied sur le gaz et légalisé l’avortement tardif », Grothman a déclaré en expliquant son vote.

Le principal parrain du projet de loi, le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer (D-Maryland), a longuement défendu la législation lors d’un discours au sol, affirmant que le juge Taney « représente le pire de l’injustice et du racisme américains » et que Marshall représentait « le meilleur de la justice et de l’égalité américaines. »

Dans des commentaires aux journalistes avant le vote, Hoyer a déclaré que le Sénat examinerait probablement le projet de loi peu de temps après son adoption par la Chambre.

Son collègue démocrate du Maryland, Jamie Raskin, a également critiqué l’héritage de Taney, observant que la ville natale du juge, Frederick, dans le Maryland, avait déjà déraciné une statue en son honneur il y a cinq ans.

« Le juge Taney a transformé notre Constitution en un pacte d’homme blanc. Il a déshonoré la Cour suprême », dit Raskin.





Si elle est promulguée, la législation modifierait les règles régissant les types de statues pouvant être exposées au Capitole, enjoignant à l’architecte officiel du bâtiment d’identifier tout buste représentant des fonctionnaires confédérés. L’organe qui supervise la Bibliothèque du Congrès serait alors chargé de les supprimer.

Chaque État américain est autorisé à apporter deux statues au National Statuary Hall du Capitole, sélectionnant généralement des personnages historiques allant des héros de la guerre d’indépendance à la militante des droits des personnes handicapées Hellen Keller. Cependant, la salle abrite toujours 11 statues confédérées, bien que certaines soient déjà en train d’être supprimées à la demande de leurs États donateurs.

Les mémoriaux confédérés sont devenus un point d’éclair majeur dans la guerre culturelle américaine, les critiques les considérant comme une célébration de ceux qui se sont battus pour préserver l’esclavage, tandis que les partisans soutiennent qu’ils sont indissociables de l’histoire et du patrimoine du Sud. Des dizaines de statues confédérées à travers le pays ont été vandalisées l’année dernière au milieu d’une vague de protestations animées contre le meurtre de George Floyd par la police, en plus de nombreuses supprimées par les autorités locales. Alors que près de 800 monuments commémoratifs se trouvaient aux États-Unis au début de 2020, ce chiffre est tombé à environ 700 à la fin de l’année, selon le Southern Poverty Law Center.





