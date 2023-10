Toutes les stars rendues célèbres par Doctors alors que la BBC hache le feuilleton après 23 ans sur les écrans

Revenez sur les visages célèbres qui sont devenus célèbres après avoir joué dans Doctors après que la BBC ait supprimé le feuilleton médical populaire.

Les médecins ont lancé la carrière de plusieurs célébrités, dont une star de Harry Potter, une légende de Game of Thrones et plusieurs stars bien-aimées de Netflix.

Retour sur toutes les stars qui sont devenues célèbres après avoir joué dans le feuilleton de la BBC Doctors[/caption] Alamy

La star de Game of Thrones, Emilia Clarke, fait partie des célèbres anciens de Doctors[/caption]

La décision d’annuler le feuilleton a été annoncée plus tôt dans la journée, la BBC partageant une déclaration attribuant la responsabilité aux « dépenses accrues » de l’émission.

Le communiqué indique : « Le coût du programme a considérablement augmenté et des investissements supplémentaires sont également désormais nécessaires pour rénover le site où se déroule le spectacle, ou pour le déplacer dans une autre maison.

« Avec une redevance forfaitaire, les défis de financement de la BBC nous obligent à faire des choix difficiles afin d’offrir une plus grande valeur au public. »

Cependant, après avoir été lancée en 2000, la série a certainement connu un bon déroulement et a produit des stars incroyables au cours de ses 23 années d’existence.

Alors qu’il célébrait le 20e anniversaire de la série, le producteur exécutif de Doctors, Mike Hobson, a noté que le feuilleton était devenu connu pour avoir lancé de grands acteurs.

« Nous sommes devenus connus grâce à nos visages célèbres, avec des centaines de personnes qui ont honoré nos écrans au cours des 20 dernières années », a-t-il commenté.

Rejoignez-nous pour revenir sur les célébrités superstars qui sont devenues célèbres après avoir joué dans Doctors.

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne a joué dans le spin-off de Harry Potter après Doctors[/caption]

Au début de sa carrière, Eddie Redmayne a joué Rob Huntley dans un épisode de Doctors en 2003. Même s’il ne s’agissait que d’une petite partie, le feuilleton reste un titre de gloire car Eddie, 41 ans, a réalisé des choses incroyables.

Ses rôles dans The Other Boleyn Girl et My Week with Marilyn l’ont placé fermement sur la carte en tant que star de cinéma, et a rapidement été choisi dans Les Misérables en 2012 avec d’autres poids lourds d’Hollywood comme Hugh Jackman, Russell Crowe, Helena Bonham Carter et Amanda Seyfried.

Au cours des années suivantes, Eddie a produit une série de films acclamés par la critique, dont The Theory of Everything. Il a remporté un Oscar pour son interprétation de Stephen Hawking, avant de plonger dans l’univers magique d’Harry Potter pour incarner Newt Scamander.

Jouer le magizoologue dans la franchise désormais annulée des Animaux Fantastiques a été une expérience vraiment spéciale pour la star car il s’est vraiment connecté avec son personnage. «J’adore Newt», a-t-il déclaré dans une interview en 2022. «Il y a diverses épithètes, des choses qu’il a dites et avec lesquelles j’essaie maintenant de vivre. «

Un autre est « vous pouvez essayer d’améliorer les choses… J’aime le fait que sa façon de penser consiste à essayer d’améliorer les choses », a déclaré Eddie.

Sheridan Smith

Sheridan Smith a joué deux personnages différents dans Doctors au début de sa carrière[/caption]

Il est indéniable que Sheridan Smith a eu jusqu’à présent une carrière d’acteur très réussie, accumulant des crédits dans des rôles à la télévision, au cinéma et au théâtre.

L’une des émissions qui a lancé sa carrière était Doctors. L’homme de 42 ans a joué deux personnages du feuilleton, Claire Mitchell et Jackie Leavis, lors d’apparitions distinctes en 2000 et 2004.

Après cela, elle n’a pas tardé à décrocher le rôle de Rudi dans la comédie à succès de la BBC, Gavin & Stacey. Dans le même temps, elle a joué des rôles au théâtre, gagnant des éloges pour son rôle d’Elle Woods dans l’adaptation scénique de Legally Blonde, avant de revenir à l’écran pour jouer Cilla Black dans la mini-série d’ITV et Sam dans Cleaning Up.

Les rôles au cinéma de Sheridan incluent également The Railway Children Return de 2022 et aux côtés de Chris Hemsworth et de sa co-star de Gavin & Stacey, Rob Brydon, dans The Huntsman: Winter’s War.

Mais elle revient à la télévision avec son dernier projet, le thriller de survie The Castaways, qui l’emmènera dans une autre nouvelle aventure après qu’un accident d’avion ait laissé son personnage Lori bloqué sur une île tropicale.

Sam Heughan

Sam Heughan était un habitué de Doctors en 2009[/caption]

La star écossaise Sam Heughan a traversé la frontière pour incarner Scott Nielson dans 21 épisodes de Doctors en 2009.

Jusque-là, il avait réalisé quelques téléfilms et de petits rôles d’invité à la télévision dans des émissions comme River City. Mais jouer dans Doctors a marqué le début de la carrière ascendante de Sam. Quelques années plus tard, l’homme de 43 ans décroche le rôle de Jamie Fraser dans le drame à succès Outlander.

Ce rôle de longue date lui a également offert de nombreuses autres opportunités de carrière, et il a depuis lancé l’émission documentaire de voyage Men in Kilts: A Roadtrip with Sam and Graham aux côtés de sa co-star d’Outlander, Graham McTavish. Dans la série, les deux hommes ont voyagé jusqu’en Nouvelle-Zélande tout en explorant leurs racines écossaises.

Phoebe Waller-Bridge

Médecins était le premier travail télé de Phoebe Waller-Bridge[/caption]

Le tout premier rôle télévisé de Phoebe Waller-Bridge était celui de Kate Burbridge dans un épisode de Doctors.

Cela lui a valu des rôles dans des émissions populaires comme Bad Education et Broadchurch, avant d’écrire et de jouer dans sa propre comédie dramatique, Fleabag.

La série de 12 épisodes a été déterminante pour sa carrière, mais Phoebe, 38 ans, a quand même réussi à atteindre de nouveaux sommets. Elle a désormais écrit des épisodes de séries bien-aimées comme Killing Eve, contribué au scénario de No Time To Die et joué aux côtés d’Harrison Ford dans la dernière aventure d’Indiana Jones, Dial of Destiny.

Jodie Comer

Jodie Comer a joué dans Doctors à ses débuts[/caption]

En parlant de Killing Eve, la star Jodie Comer a également fait un passage dans Doctors. Elle n’avait que quelques crédits d’acteur à son actif lorsqu’elle a joué le rôle de Kelly Lowther dans le feuilleton de la BBC en 2012.

Par la suite, Jodie, 30 ans, a parcouru plusieurs émissions britanniques populaires, faisant des apparitions dans Silent Witness, Casualty, Vera et Doctor Foster avant de décrocher le rôle de Villanelle en 2018.

Tout en travaillant sur la série à succès, elle a pris le temps de faire une apparition dans le long métrage Star Wars The Rise of Skywalker et de jouer aux côtés de Ryan Reynolds dans le rôle de Millie Rusk/Molotov Girl dans Free Guy.

Elle continue désormais de se concentrer sur les rôles au cinéma, partageant notamment l’écran avec Benedict Cumberbatch dans le film de survie de 2023 The End We Start From.

Claire Foy

Claire Foy de The Crown a obtenu son premier rôle d’actrice dans Doctors[/caption]

Jouer Chloe Webster dans un épisode de Doctors en 2008 était le deuxième rôle d’acteur professionnel de Claire Foy. Bien sûr, elle a suivi en devenant littéralement reine, moins d’une décennie plus tard. Claire, 39 ans, a joué une version plus jeune de feu la reine Elizabeth II dans la série à succès de Netflix, The Crown – une émission que l’ancien monarque aurait beaucoup appréciée.

C’est certainement un éloge très élogieux, et le reste du monde est évidemment d’accord puisque Claire a remporté deux Emmy Awards et un Golden Globe pour sa performance.

Elle a rapidement pris une autre tournure en incarnant des femmes célèbres de l’histoire, endossant le rôle de la tristement célèbre duchesse d’Argyll dans A Very British Scandal. Elle a partagé l’écran avec la star de Marvel Paul Bettany dans la mini-série 2021, qui était un récit féministe du divorce du couple.

Claire a trouvé beaucoup d’inspiration dans le personnage. Elle a déclaré à Harper’s Bazaar : « C’est tellement intéressant de voir une autre femme naviguer dans le monde d’une manière qui vous fait dire : ‘Je veux faire ça.’ Je veux être comme ça.' »

Nicolas Hoult

Nicholas Hoult a joué dans Doctors juste avant de devenir célèbre[/caption]

Il est de notoriété publique que Nicholas Hoult a obtenu son rôle marquant lorsqu’il était enfant aux côtés de Hugh Grant dans le film About a Boy de 2002. Mais avant cela, il avait joué un rôle dans Médecins.

Nicholas, 33 ans, a brièvement joué Connor Finch dans le feuilleton en 2001, avant de finalement endosser le rôle de l’idole adolescente Tony Stonem dans les deux premières saisons du drame bien-aimé Skins.

Après cela, la carrière cinématographique de Nicholas a décollé grâce au rôle de Hank McCoy, qu’il a joué dans six films X-Men.

Mais la star a également un penchant pour jouer des versions romancées de personnages historiques, ayant incarné les écrivains JD Salinger et JRR Tolkein, avant d’endosser le rôle de Pierre III, empereur de Russie, dans The Great, une comédie dramatique dans laquelle il joue. aux côtés d’Elle Fanning dans le rôle de son épouse, Catherine la Grande.

Emilia Clarke

Jouer Saskia Mayer dans Doctors en 2009 était une grosse affaire pour Emilia Clarke car c’était son premier travail d’actrice professionnelle. Cependant, ce n’était qu’un rôle mineur, et elle l’a rapidement dépassé, en se lançant à chaque fois dans des projets de plus en plus grands.

La star de 36 ans fait désormais partie de certaines des plus grandes franchises télévisées et cinématographiques de tous les temps.

Elle a notamment joué Daenerys Targaryen dans les huit saisons du drame fantastique bien-aimé Game of Thrones, qui mettait également en vedette Kit Harrington, Sophie Turner et Maisie Williams.

Entre les saisons de la série, Emilia a joué dans une autre franchise majeure de science-fiction, incarnant Qi’ra dans Solo : A Star Wars Story.

Elle est passée à une autre franchise à succès plus tôt cette année, incarnant G’iah dans Marvel’s Secret Invasion aux côtés de Samuel L. Jackson, qui a repris son rôle de Nick Fury.

Claudia Jessie

La star de Bridgerton, Claudia Jessie, a suivi sa formation d’actrice à la télévision sur le tournage de Doctors.[/caption]

La star de Netflix, Claudie Jessie, est surtout connue sous le nom d’Eloise Brigerton dans la série à succès de Netflix, Bridgerton.

Mais la jeune star a en fait fait ses débuts dans Doctors, incarnant d’abord brièvement Kate Marshall en 2012 avant de revenir dans le rôle de Poppy Conroy en 2014. Le rôle récurrent a duré 14 épisodes, avant de passer à d’autres émissions de télévision britanniques populaires comme Call the Midwife, Father Brown. , et Docteur Who.

Avant Bridgerton, Claudia, 34 ans, a eu un arc de six épisodes dans Line of Duty en tant que détective Jodie Taylor. Et, en préparation de son rôle dans la série à succès Netflix, elle a joué Amelia Sedley dans l’adaptation ITV du drame d’époque Vanity Fair.

Ritu Arya

Les médecins ont fait monter en flèche la carrière de Ritu Arya[/caption]

Ritu Arya est une autre star qui a fait deux passages dans le feuilleton britannique. Elle est apparue pour la première fois dans Doctors en 2013 dans un rôle mineur, avant de revenir en 2017 pour un rôle bien plus important.

En assumant le rôle du Dr Megan Sharma, elle a été nominée au British Soap Award et a fait monter en flèche sa carrière.

Aujourd’hui, l’homme de 35 ans est surtout connu pour avoir joué Lila Pitts dans la série à succès de Netflix, The Umbrella Academy. Elle a également décroché un rôle convoité dans le film Barbie dirigé par Margo Robbie en tant que journaliste Barbie.

Ritu a déclaré à W Magazine que le tournage du film était un sommet en carrière. « J’ai passé un moment formidable à travailler avec Greta [Gerwig] et Margot », s’est-elle exclamée avant la sortie du film.