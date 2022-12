Toutes les stars – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ian Vogler/WPA Pool/Shutterstock

Hanukkah est ancrée dans la tradition, et chaque année, des familles du monde entier marquent la fête avec huit jours célébrant la «Fête des lumières». Puisque Hanukkah, qui est enracinée dans le judaïsme, dure plus d’une semaine, la fête donne aux gens beaucoup de temps pour réfléchir et être reconnaissants des miracles de la vie.

Donc, avec la fin de 2022, il n’est pas surprenant que les gens soient impatients d’allumer leur menorah, de préparer des latkes et de se détendre avec leurs proches. Certaines des stars préférées d’Hollywood célèbrent Hanukkah, et elles ont montré leurs moments de plaisir sur Instagram et Twitter.

Tandis que Andy Cohen a enseigné à ses deux enfants les vacances, Philipps occupé fabriquait sa propre menorah majestueuse. Et ils n’étaient que quelques-unes des stars profitant de Hanukkah, qui dure du 18 au 26 décembre cette année.

Vous voulez voir quelles stars profitent de Hanukkah cette année ? Consultez notre liste pour en savoir plus.

Dave Grohl & Rose

Comme le veut la tradition, le leader des Foo Fighters Dave Grohl a réuni des artistes pour ses « Hanukkah Sessions » annuelles, où il joue des reprises d’artistes juifs. Dave s’est mis derrière la batterie pour interpréter une version snazzy de Rose 2007 a frappé “Get the Party Started” avec l’artiste elle-même. En présentant le morceau, la chanteuse (nom de naissance Alecia Beth Moore) a déclaré: «Je m’appelle Alecia. Je suis juif.

Lance Basse

‘NSYNC alun Lance Basse a fêté Hannukah avec son mari Michel Turchin et leurs jumeaux, Violet et Alexander. Lance a posté une photo des vacances sur Instagram, montrant ses enfants émerveillés alors que papa allumait une menorah argentée très minimaliste. “Joyeux ‘Hanoucca !!!” a-t-il écrit dans la légende, ajoutant un emoji menorah pour faire bonne mesure.

Jenna Ushkowitz

Joie alun de Jenna Ushkowitz salutation de vacances était tout simplement trop mignon. Elle a posté une photo Instagram de sa petite fille Emma allongée sur le ventre pour révéler une paire de leggings à rayures bleues avec un petit patch de dreidel sur les fesses. “Chag Sameach d’Emma”, a écrit maman dans sa légende.

Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg a partagé une photo de sa menorah sur Instagram. Le bougeoir doré ressemblait à une antiquité chérie. Restant classique dans sa légende, la Une fille bavarde alun a écrit: “Happy #Hanukkah.”

Andy Cohen

Andy Cohen était tout au sujet de la famille cette Hannukah, célébrant sa fille de Lucy premières vacances avec son frère Ben. “Joyeux Hanukkah de ma famille à la vôtre”, a écrit l’hôte de Watch What Happens Live dans la légende.

Sur la photo, le trio se tenait debout et regardait une menorah d’aspect classique avec deux bougies allumées. Vous pouviez voir des pièces en chocolat renversées sur la table, suggérant fortement qu’un bon jeu de dreidel était juste au coin de la rue.

Roi Charles

Roi Charles a eu une première journée de Hanoucca bien remplie le 18 décembre 2022. Tout d’abord, il a visité JW3, un centre communautaire juif du nord de Londres, où il a aidé à préparer des repas dans une banque alimentaire et a rencontré des étudiants locaux emballant des cadeaux pour les nécessiteux, comme rapporté par Gens. Puis il s’est dirigé vers une fête organisée par des survivants de l’Holocauste, où il a illuminé la pièce en faisant la Hora aux côtés de plusieurs autres invités, vus ici sur Twitter.

Philipps occupé

Busy Philipps a embrassé son côté bricolage cette Hanukkah, fabriquant une menorah inspirée des champignons en argile. Elle a partagé son bougeoir sur Instagram, que vous pouvez voir ici, en disant à ses fans : “J’ai terminé ma menorah juste à temps – prions pour ne plus me brûler les yeux avec de l’huile de Latke.” Busy célèbre à la fois Hanukkah et Noël avec son ex-mari Marc Silverstein et les enfants Birdie14, et Criquet9.

Dans son article, elle a inclus une prière méditative par un expert en pleine conscience Shelly Tygielski. Il s’est concentré sur le pouvoir de la lumière et a commencé “Que la flamme de l’espoir ne s’éteigne jamais de votre vie, puissiez-vous brûler vivement et faire briller la lumière dans le cœur des autres.”

Maïm Bialik

Maïm Bialik avait l’air super mignonne alors qu’elle célébrait Hanukkah avec un selfie Instagram du tournage de son émission Appelez-moi Kat. Elle y portait un chandail jaune et bleu avec une étoile de David argentée et scintillante au centre, ainsi que des boucles d’oreilles menorah pendantes. “Je vous souhaite à tous une saison pleine de lumière qui bloque les ténèbres”, a-t-elle écrit dans la légende.

HAÏM

@haimtheband BÉBÉ HAIMOUKKAH HEUREUX ♬ Son original – Inconnu

Les dames de HAÏM – sœurs Alana, Danielleet Este – a été excité pour Hanukkah dans un TikTok frénétique soutenu par Nicki Minaj chanson “Roman’s Revenge”. Ils tremblaient d’excitation tandis que les mots “Se recharger pour Hanukkah” clignotaient à l’écran. Le groupe a légendé le clip en disant aux fans : “HAPPY HAIMUKKAH BABY”.

Rachel Bloom

Rachel Bloom a pris position contre l’antisémitisme dans un selfie Instagram. Le Ex-petite amie folle La star portait une couronne en papier avec la phrase “F *** nazis” dessus.

Dans sa légende, elle a réfléchi aux fans sur l’état du monde, demandant: “N’est-ce pas amusant que ce chapeau en papier que j’ai fabriqué lors d’une fête de Hanoucca il y a quelques années soit toujours d’actualité?” Envoyant un peu de chaleur, elle a ajouté: «Joyeux Hanoucca. Restez en sécurité, tout le monde.

