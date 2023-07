TOUTES les stars grésillent au Essence Fest 2023

Le groupe a pris la parole sur la scène principale pour un panel intitulé « Page sur la scène et au-delà : une discussion sur l’héritage et l’impact de près de 40 ans de La couleur violette.”

« La déception vient du fait que nous sommes maintenant à un moment où le tribunal n’a pas pleinement compris l’importance de l’égalité des chances pour le peuple de notre pays et c’est à bien des égards un déni d’opportunité. Et c’est un abus de langage complet de suggérer qu’il s’agit de daltonisme », a-t-elle ajouté.

« Le plus haut tribunal de notre pays a rendu une décision aujourd’hui sur l’action positive et je me sens obligé d’en parler et je suis sûr que je partage le sentiment et le sentiment de tout le monde dans cette salle, en termes de profonde déception », a déclaré le vice-président Harris.

Les concerts nocturnes du festival Essence incluent Lauryn Hill, Coco Jones, Jermaine Dupri, Jill Scott et Missy Elliott

Le Superdome s’est encore une fois avéré être l’endroit où il fallait être au Essence Fest 2023.

Lauryn Hill a clôturé l’une des soirées du festival et a interprété des succès pour le 25e anniversaire de son album emblématique.

Coco Jones a également chanté tout en chantant des morceaux de son EP « What I Didn’t Tell » You, y compris « ICU ».

L’étourdissant a été rejoint par Jermaine Dupri qui a célébré 50 ans de Hip-Hop en faisant monter sur scène des stars telles que Big Boi, TI, Ludacris, Gucci Mane, Ludacris et Lil Jon. L’ensemble emblématique avait le Superdome qui se balançait et se prélassait dans la nostalgie.

Pour ne pas être en reste, Jill Scott et son incroyable groupe ont réalisé une performance incroyable

« C’est de la musique live, enfoirés ! » Jill s’est exclamée à la foule.

Elle a également partagé qu’elle était particulièrement reconnaissante de s’ouvrir pour la tête d’affiche de la soirée; Missy Elliot.

La légendaire Missy Elliott a le Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans pleine d’énergie en ce moment. #EssenceFest #ESSENCEFest2023 #EssenceFestival pic.twitter.com/YyLSi9UlRs – Sherlon Christie (@sherlonchristie) 2 juillet 2023

Missy a présenté une performance épique aux participants de l’Essence Fest via un spectacle à thème intergalactique.

🔥 Témoin de l’emblématique @MissyElliott à @Essencefest était un moment absolu pour les livres! 🙌🎶 À jamais époustouflée par son talent et ses performances légendaires. #MissyElliott #EssenceFest pic.twitter.com/dxcH6rRQ2S – Visitez la Nouvelle-Orléans (@VisitNewOrleans) 2 juillet 2023

Entre sauter dans la foule et courir à travers le public avec ses danseurs, Missy a interprété « One Minute Man », « Get Ur Feak On », « Lose Control », « Hot Boyz » et « The Rain (Supa Dupa Fly »).

Missy m’a donné la vie ce soir !!!! #EssenceFest pic.twitter.com/i36wGBVQZn – moitié introverti moitié avec la merde… (@reb3lboytroy) 2 juillet 2023

Les observateurs de l’Essence Fest se sont réjouis de la performance de l’icône…

Missy nous a époustouflés #essencefest @MissyElliott Les graphismes, la pyrotechnie, l’éclairage… les bracelets ! pic.twitter.com/sV6oD0ejJ1 — Au-dessus des nuages ​​(@SimplyYoso) 2 juillet 2023

et plus tard, les célébrités ont célébré l’anniversaire de Missy lors d’un bal privé.

Missy a soufflé 52 bougies sur son gâteau d’anniversaire samedi et a fait la fête avec Letoya Luckett, Ari Lennox, Deon Cole, Yandy Smith et bien d’autres lors d’une célébration d’anniversaire privée Supa Dupa Fly Sneaker Ball.

Joyeux anniversaire Mademoiselle !

Que pensez-vous de ce qui se passe au Essence Fest ? Vous pouvez continuer à diffuser tout le plaisir via Hulu.