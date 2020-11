Toutes les spécifications, prix, lancement prévu en Inde

Xiaomi a lancé les variantes 5G de Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro en Chine. On s’attend depuis longtemps à ce que les lancements soient dans le compte et apportent la connectivité 5G à la gamme de smartphones de milieu de gamme très populaire de Xiaomi. Les Redmi Note 9 Pro 5G et Redmi Note 9 5G rejoignent le reste de la gamme Redmi Note 9, qui a déjà été lancée en Inde, et incluent les Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max. Avec l’arrivée de la connectivité 5G au super populaire mid-ranger pour la toute première fois, il sera intéressant de voir si et quand Xiaomi décide d’apporter les smartphones en Inde, où la connectivité 5G pour les consommateurs n’a pas encore été déployée. Néanmoins, avec un certain nombre d’appareils 5G tels que le OnePlus Nord et la gamme Apple iPhone 12 déjà lancés dans le pays, il est probable que Xiaomi décidera également d’apporter les derniers appareils Redmi Note 9 5G en Inde.

Redmi Note 9 5G prix et spécifications

Le smartphone Redmi Note 9 5G fonctionne sur le SoC MediaTek Dimensity 800U 5G et dispose de trois variantes de RAM et de stockage – 6 Go et 128 Go, 8 Go et 128 Go et 8 Go et 256 Go. Il dispose d’un écran LCD Full HD + de 6,53 pouces avec protection d’écran Corning Gorilla Glass 5 et d’un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Il dispose également d’une seule fente perforée en haut à gauche du téléphone, qui abrite sa caméra frontale de 13 mégapixels.

À l’arrière, il dispose d’une configuration à trois caméras avec des unités de caméra macro primaires de 48 mégapixels, ultra-larges de 8 mégapixels et de 2 mégapixels. Tout cela est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W, et le Redmi Note 9 5G fonctionne sur Android 10 avec l’interface personnalisée MIUI 12 – un micrologiciel que nous avons vu et utilisé sur des appareils tels que le Poco X3. Outre la 5G, les options de connectivité du Redmi Note 9 5G incluent Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, USB-C pour la connectivité et le chargement filaires, et un port audio de 3,5 mm pour l’audio filaire. Le smartphone mesure 9,2 mm d’épaisseur et pèse 199 g – étant donc à l’extrémité la plus lourde de la balance. En Chine, le Redmi Note 9 5G est au prix de 1299 CNY (~ Rs 14600), CNY 1,499 (~ Rs 16,900) et CNY 1,699 (~ Rs 19,100) pour les variantes 6 Go-128 Go, 8 Go-128 Go et 8 Go-256 Go, respectivement .

Redmi Note 9 Pro 5G Prix et spécifications

Le Redmi Note 9 Pro 5G, dans le but de justifier son surnom “ pro ”, est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 750G 5G. Il obtient les mêmes variantes de RAM et de stockage que le Redmi Note 9 5G – 6 Go-128 Go, 8 Go-128 Go et 8 Go-256 Go. Il dispose d’un écran LCD Full HD + de 6,67 pouces avec Gorilla Glass 5 sur le dessus et d’un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz pour un défilement et un jeu fluides. Il obtient une fente de perforation unique alignée au centre sur l’écran, qui abrite la caméra frontale de 16 mégapixels.

À l’arrière, il obtient une configuration à quatre caméras qui comprend des unités de caméra principale de 108 mégapixels, ultra-large de 8 mégapixels, macro de 2 mégapixels et de profondeur de 2 mégapixels, l’objectif principal avec une ouverture f / 1,75. Il aurait également obtenu le nouveau mode de photographie nocturne optimisé de Xiaomi – Super Night Scene 2.0. Il est alimenté par une batterie de 4820 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W et le téléphone fonctionne sur Android 10 avec MIUI 12 en haut. Toutes les normes de connectivité restent les mêmes que Redmi Note 9 5G, avec l’ajout du NFC ici. Il est étonnamment un peu plus mince à 9 mm et pèse 216 g. Le Redmi Note 9 Pro 5G est au prix de 1599 CNY (~ 18000 Rs), 1799 CNY (~ 20200 Rs) et 1999 CNY (~ 22500 Rs) pour les trois variantes de RAM et de stockage.

Pour le moment, aucune annonce n’a été faite concernant le lancement des appareils en Inde ou ailleurs, mais un lancement futur ne peut être exclu pour le moment.