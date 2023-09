Toutes les spécifications impressionnantes des Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont été divulguées

Les fuites concernant les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont atteint un nouveau niveau ce matin, avec pratiquement toutes les spécifications désormais révélées, y compris un certain nombre de fonctionnalités qui étaient susceptibles d’être présentées lors de l’événement d’octobre. Il s’agit d’un avertissement d’alerte spoiler, car nous sommes sur le point de vous dire tout ce qu’il y a à savoir sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Bien? On y va.

Il semble que les listes du Google Store pour chaque téléphone soient passées entre les mailles du filet à un moment donné et @Za_Raczke les a trouvés, ce qui ne devrait surprendre personne puisqu’ils ont fourni d’innombrables fuites liées aux nouveaux téléphones de Google ces derniers mois. Mais la baisse d’aujourd’hui est vraiment autre chose.

La fuite présente les pages de destination de Google pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ainsi que leurs fiches techniques. Nous avons une confirmation sur Google Tensor G3, des écrans que Google appelle « Super Actua » avec des niveaux de luminosité élevés en extérieur pour les deux téléphones, une confirmation de tous les modes caméra et vidéo qui ont fuité l’autre jour (plus un traitement vidéo expert à venir). fonctionnalité), l’utilisation de Gorilla Glass Victus et Victus 2 pour la durabilité, des cadres en aluminium dans chacun (mat sur Pixel 8, poli sur Pixel 8 Pro), et plus encore.

Il est même question de 7 ans de mises à jour des téléphones. Il s’agit probablement d’une référence aux mises à jour de sécurité, mais la formulation de Google associe le système d’exploitation, la sécurité et les suppressions de fonctionnalités sur la période de 7 ans. C’est l’un de ces éléments sur lesquels nous avons vraiment besoin de confirmation. Quoi qu’il en soit, 7 ans de mises à jour de sécurité sont une très grosse affaire, nous avons juste besoin de savoir combien de mises à jour du système d’exploitation contiennent également. Pensons-nous à 5 ans ?

Pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, nous avons inclus ci-dessous les images de la première page des deux téléphones, puis la liste complète des spécifications de chacun. Ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu.

Spécifications du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro

PIXEL 8 PIXEL 8 PRO Afficher Écran OLED FHD+ de 6,2″ avec taux de rafraîchissement de 60 Hz à 120 Hz.

-1080×2400, 20:9

-Corning Gorilla Glass Victus

-Jusqu’à 2 000 nits de luminosité maximale Écran OLED LTPO de 6,7″ avec taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz.

-1344×2992, 20:9

-Corning Gorilla Glass Victus 2

-Jusqu’à 2 400 nits de luminosité maximale Jeu de puces Google Tenseur G3

Coprocesseur de sécurité Titan M2 Google Tenseur G3

Coprocesseur de sécurité Titan M2 Mémoire RAM : 8 Go LPDDR5X

Stockage : 128/256 Go, UFS 3.1 RAM : 12 Go LPDDR5X

Stockage : 128/256/512 Go/1 To, UFS 3.1 Batterie 4 575 mAh

Charge rapide de 27 W

Chargement sans fil certifié Qi jusqu’à 18 W 5 050 mAh

Charge rapide 30 W

Chargement sans fil certifié Qi jusqu’à 23 W Mises à jour 7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité 7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité Caméras arrière -Caméra large Octa PD 50MP (OIS, EIS)

-Caméra ultra-large 12MP -Caméra large Octa PD 50MP (OIS, EIS)

-Caméra ultra-large Quad PD 48MP

-Caméra téléobjectif Quad PD 48MP avec zoom Super Rez jusqu’à 30x (OIS, EIS) Caméra frontale Caméra frontale double PD 10,5 MP Caméra frontale double PD 10,5 MP Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth v5.3, NFC, 5G, 5G mmW Wi-Fi 7, Bluetooth v5.3, NFC, UWB, 5G, 5G mmW Durabilité IP68

Dos Gorilla Glass Victus avec cadre en aluminium IP68

Dos Gorilla Glass Victus 2 avec cadre en aluminium Autre Capteur d’empreintes digitales sous l’écran, Face ID

USB-C 3.2

Double SIM (nano + eSIM)

Haut-parleurs stéréo Capteur d’empreintes digitales sous l’écran, Face ID

Capteur de température

USB-C 3.2

Double SIM (nano + eSIM)

Haut-parleurs stéréo Taille 150,5 x 70,8 x 8,9 mm

187g 162,6 x 76,5 x 8,8 mm

213g Couleurs Obsidienne, Noisette, Rose Obsidienne, Porcelaine, Baie

Payez-vous 699 $ pour ce Pixel 8 et aussi peu que 899 $ pour ce Pixel 8 Pro ?

// 91mobiles