Toutes les routes – hors routes bloquées

Les routes ont été fermées mardi autour des sites olympiques de Tokyo, y compris le nouveau stade national de 1,4 milliard de dollars où la cérémonie d’ouverture est prévue le 23 juillet.

C’est un signe clair que les planificateurs olympiques de Tokyo et le Comité international olympique vont de l’avant malgré l’opposition du public, les avertissements sur les risques que les jeux deviennent un événement de diffusion, et que Tokyo et d’autres parties du Japon soient en état d’urgence jusqu’au 20 juin.

« Aujourd’hui, nous ne sommes qu’à 45 jours de la cérémonie d’ouverture, bien que l’état d’urgence soit en vigueur et que la situation reste grave dans tout le pays », a déclaré mardi le président du comité d’organisation, Seiko Hashimoto, lors d’une réunion du conseil d’administration. « Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 à Tokyo a commencé à diminuer petit à petit et nous espérons vivement que la situation sera sous contrôle dès que possible. »

Les nouvelles infections à Tokyo sont tombées à environ 500 cas par jour contre 1 000 il y a un mois. Le nombre d’hospitalisations et de personnes gravement malades a également diminué, mais les niveaux sont toujours plus élevés que certains niveaux de l’automne dernier lorsque les variantes de COVID-19 n’étaient pas répandues au Japon.

La semaine dernière, des experts du panel pandémique du gouvernement métropolitain de Tokyo ont déclaré que les mouvements de personnes dans le centre de Tokyo augmentaient depuis trois semaines. Ils ont averti que de nouvelles infections pourraient rebondir si les gens continuent d’augmenter leur mobilité.

Le bureau du Premier ministre a déclaré que 3,66 % des Japonais étaient complètement vaccinés lundi. Il a déclaré que 10,7% avaient eu au moins une injection dans ce qui a été un déploiement lent du vaccin.

Le Japon a attribué environ 13 500 décès au COVID-19, ce qui est bon selon certaines normes mais pas aussi bas que dans de nombreux pays d’Asie.

Le Dr Hiroshi Oshitani, virologue à l’Université du Tohoku et conseiller du gouvernement, a rappelé la propagation potentielle de l’infection au Japon et dans d’autres pays après les Jeux olympiques.

« Le gouvernement et le CIO … n’arrêtent pas de dire qu’ils organisent des Jeux olympiques en toute sécurité », a déclaré Oshitani dans le Times de Londres. « Mais tout le monde sait qu’il y a un risque. Il est 100% impossible d’avoir des Jeux olympiques sans risque. »

La réticence contre les Jeux olympiques reste forte avec 50 à 80% d’opposition aux jeux en fonction de la façon dont la question est formulée. La préfecture de Saitama, juste au nord de Tokyo, a annulé lundi les plans de deux zones de visualisation publiques.

Kaori Yamaguchi, médaillée de bronze olympique pour le Japon en judo en 1988 et membre du conseil d’administration du Comité olympique japonais, a écrit la semaine dernière que Tokyo et le Japon avaient été « acculés » à organiser les Jeux olympiques.

Le CIO va de l’avant, dépendant des droits de diffusion pour 73% de ses revenus.

Le Japon a officiellement dépensé 15,4 milliards de dollars pour organiser les Jeux olympiques, et les audits gouvernementaux indiquent que c’est beaucoup plus important. Tout sauf 6,7 milliards de dollars est de l’argent privé. La contribution globale du CIO est d’environ 1,5 milliard de dollars.

Dans les derniers chiffres fournis par les organisateurs locaux, 11 090 olympiens sont alignés pour entrer à Tokyo. De plus, 59 000 autres personnes participeront aux Jeux olympiques.

Ils comprennent : la famille olympique (3 000) ; comités olympiques nationaux (14 800) ; fédérations sportives internationales (4 500) ; Service de radiodiffusion olympique et autres diffuseurs (16 700); médias (5 500) ; autres (14 500).

Cela signifie donc 70 090 pour les Jeux olympiques.

Les Jeux paralympiques impliquent 4 400 athlètes, plus 19 000 autres dans des catégories similaires à la répartition olympique.

C’est 23 400 pour les Jeux paralympiques, soit 93 490 pour les deux événements. Les organisateurs affirment que ce nombre est inférieur de 50 % à la prévision initiale de 180 000 inscrits pour les Jeux paralympiques et olympiques.

