Toutes les romances passées de la star de télé-réalité – Hollywood Life

Crédit d’image : Michael Simon/Shutterstock

Kristin Cavallari est une star de télé-réalité, surtout connue pour « Laguna Beach » et « The Hills ».

Elle a été mariée au joueur de la NFL Jay Cutler pendant 9 ans.

Elle a récemment joué timidement lorsqu’on lui a posé des questions sur un rendez-vous avec Morgan Wallen sur « WWHL ».

Kristin Cavallari a beaucoup grandi sous les projecteurs ! Lorsqu’elle était au lycée, elle faisait partie du casting de la première saison de Laguna Beach : le vrai comté d’Orange. Tout au long de la série, ses amitiés, ses relations et autres escapades au lycée ont été relatées. Au fil des années, Kristin, 36 ans, a participé à de nombreuses séries de téléréalité, dont Les collines. Elle a également joué dans de petits films, tels que Van Wilder de National Lampoon : première année.

Alors qu’une grande partie de sa vie se déroule à la télé-réalité, les relations de Kristin ont également suscité beaucoup d’intérêt au fil des ans. De sa romance avec son petit ami du lycée Stephen Colletti à son mariage avec Jay Cutler. Plus récemment, un fan lui a demandé des « indices » sur une célébrité avec laquelle elle était sortie, parce que ses enfants étaient fans lors d’une apparition sur Regardez ce qui se passe en direct le mardi 12 septembre. Hôte Andy Cohen » est intervenue pour mentionner qu’elle avait déjà fait allusion au fait que ses enfants aimaient une certaine star de la country. «C’est évidemment Morgan Wallen. Elle vient de dire que ses enfants étaient de grands fans de lui », a-t-il plaisanté.

Les yeux de Kristin s’écarquillèrent et elle rit de la gêne. « Je ne réponds pas à cette question », a-t-elle déclaré avant d’esquiver l’une des questions complémentaires d’Andy. « Je ne sors pas avec lui. » Andy lui a demandé si elle avait eu « un rendez-vous » avec le chanteur de « Last Night », et elle a répondu : « Je ne sais pas ».

En plus d’avoir éludé la question de Morgan, revenez ici sur les romances de Kristin au fil des années.

Stephen Colletti

Quand le monde a été présenté à Kristin le Laguna beach en 2004, elle sortait avec son amoureux du lycée, Stephen Colletti. La romance intermittente des deux adolescents était un point central de la série de téléréalité, et l’émission retraçait leur relation et sa rivalité d’alors avec Lauren Conrad. Comme beaucoup de romances au lycée, Kristin et Stephen ont finalement rompu.

Malgré leur rupture, Stephen et Kristin sont clairement de nouveau en bons termes ! Peu de temps après que Kristin se soit séparée de Jay Cutler, elle a publié une photo d’eux deux se faisant des câlins en 2020, déclenchant de nombreuses rumeurs de retrouvailles. S’ils ne se sont pas remis ensemble, ils ont collaboré à plusieurs reprises ces dernières années, notamment sur leur Retour à la plage podcast. Dans un épisode du podcast de janvier, Kristin a présenté des excuses à Stephen pendant plus d’une décennie, lorsqu’ils ont réfléchi à sa tromperie avec la personne suivante sur cette liste lorsqu’ils ont joué dans Laguna beach. « Je suis plus que disposée à l’admettre en ce moment, parce que j’ai tout effacé de ma mémoire, ce qui est aussi vraiment foutu, et je suis désolée », a-t-elle déclaré.

Talan Torriero

Kristin a trompé Stephen avec leur co-star Talan Torriero sur Laguna beach. «Je ne me souviens pas de t’avoir trompé. Je sais que nous en avions parlé, peut-être que je l’avais fait avec Talan », a-t-elle déclaré à son ex sur le podcast. « A part Talan, je ne pense pas t’avoir jamais trompé avec quelqu’un d’autre. »

Kristin a révélé qu’ils avaient eu une petite aventure en même temps que Talan voyait également Lauren Conrad. « Je sortais avec Talan », a déclaré Lauren dans un épisode du podcast, selon Cosmopolite. Kristin a admis plus tard: « Nous l’étions tous. »

Matt Leinart

Durant la deuxième saison de Laguna beach, Kristin a également brièvement fréquenté un joueur de football Matt Leinart. À l’époque, le quart-arrière jouait au football universitaire pour l’Université de Californie du Sud, mais après avoir terminé, il a rejoint la NFL et a joué avec les Cardinals de l’Arizona, les Bills de Buffalo, les Texans de Houston et les Raiders d’Oakland.

Dans un épisode de son podcast avec Stephen, elle n’avait que de bonnes choses à dire sur la star du football. « Matt est l’être humain le plus gentil de la planète. C’est un gars tellement génial », a-t-elle déclaré. Le New York Post.

Brody Jenner

Après Laguna beach terminé, Kristin est passée à Les collines, et elle a commencé à sortir avec quelqu’un d’autre d’une famille qui connaît une chose ou deux en télé-réalité : Brody Jenner. Bien que Kristin ait contesté certains détails sur ce qui se passait Les collines était factuel et ce qui a été fabriqué, le couple est sorti ensemble pendant environ un an. Après la séparation, les deux sont restés en bons termes, et Kristin a même souhaité que lui et sa fiancée d’alors Kaitlynn Carter bien dans une interview de 2016 avec Animation ce soir.

Quand la deuxième saison de Les collines : un nouveau départ créée en 2021, Kristin a fait son retour aux côtés de Brody dans la franchise bien-aimée. À l’époque, Kristin a dit HollywoodVie dans une interview exclusive que c’était « tellement amusant » d’y retourner. « C’était comme si aucun temps ne s’était écoulé », a-t-elle déclaré. «J’ai adoré voir tout le monde et filmer. J’ai fait un épisode et je suis tellement heureux d’avoir pu y retourner et passer un bon moment.

Nick Lachey

Kristin a été brièvement liée au chanteur de 98 Degrees Nick Lachey en 2006, mais leur idylle aurait été de très courte durée. Les deux restent clairement positifs. Quand la star de télé-réalité était invitée sur Nick’s Grand buzz du matin émission en 2014, ils ont partagé un rire sur le fait qu’ils ont tous les deux des enfants nommés Camden, ce que Nick ne savait pas, par MTV.

Nick Zano

Une autre des romances éphémères de Kristin était avec Ce que j’aime chez toi acteur Nick Zano en 2006. Elle l’aimait clairement beaucoup et s’est même fait tatouer ses initiales sur son poignet, mais ils se sont séparés en 2007. Après leur rupture, elle a commencé à se faire enlever le tatouage, selon E! Nouvelles.

Justin Bobby Brescia

Pendant son temps sur Les collines, Le triangle amoureux de Kristin avec Justin Bobby Brescia et Audrina Partridge était une énorme histoire en 2009. Malgré le drame de la série, Audrina a affirmé que Justin « a travaillé avec la série pour établir une relation avec Kristin afin de le garder aux yeux du public » dans ses mémoires. Choix : vers les collines et retour, par Personnes.

Audrina a en outre expliqué qu’une grande partie du drame avait été fabriquée pour les caméras. «Je n’avais vraiment pas grand-chose à lui dire. J’en avais fini avec Justin et je m’en fichais vraiment si Kristin et Justin traînaient ensemble – surtout parce que je savais que c’était juste pour le spectacle », a-t-elle déclaré. «Kristin ne voulait plus attendre, alors elle était là pour essayer de me calmer suffisamment pour simplement filmer la scène et en finir. Nous en avons ri hors caméra, mais devant la caméra, nous avons crié et regardé et avons fait en sorte que cela fonctionne.

Miguel Médine

Tout en travaillant sur Les collines, Kristin s’est impliquée avec quelqu’un d’autre impliqué dans la série, bien que derrière la caméra, littéralement. Elle a admis qu’elle sortait avec le caméraman Miguel Médine en 2010, par Nous chaque semaine. Elle a révélé qu’une partie de sa romance avec Brody Jenner avait été fabriquée pour la série et qu’à l’époque, elle sortait en réalité avec Miguel, selon Les choses.

Jay Cutler

Kristin a commencé à sortir avec le joueur de la NFL Jay Cutler en 2010 et ils se sont finalement mariés en 2013. Au cours de leur mariage, ils ont eu trois enfants, mais ils se sont finalement séparés en 2020. Leur divorce a été finalisé en 2022. Kristin a réfléchi à sa décision. se séparer de Jay dans une interview de 2021 sur le Hors de la vigne podcast. « J’ai juste décidé que je ne voulais plus être dans une relation toxique et je devais y mettre un terme », a-t-elle déclaré.

Alors que Kristin a parlé ouvertement d’elle et de la séparation de Jay dans des interviews, le footballeur a expliqué qu’il n’était pas intéressé à dire du mal d’elle de manière Appelle-la papa entretien. « Si elle veut dire des choses, elle peut dire des choses. Je ne vais pas emprunter cette voie à son sujet. Je veux dire, elle est toujours la mère de mon enfant », a-t-il déclaré. Dans cette même interview, il a nié les rumeurs selon lesquelles il aurait trompé Kristin.

Jeff Dye

Quelques mois après la séparation de Kristin et Jay, elle a commencé à sortir avec un comédien Jeff Dye. Le couple a déclenché des rumeurs de romance pour la première fois lorsqu’ils ont été vus en train de s’embrasser à Chicago en octobre 2020. Après seulement cinq mois ensemble, il a été rapporté qu’ils s’étaient séparés et que leur romance n’était pas si sérieuse.

Chasser le riz

Après la fin des choses avec Jeff, Kristin a été brièvement liée au chanteur country Chasser le riz en août 2021. Pourtant, la relation a été très éphémère et informelle. En octobre de la même année, elle a révélé qu’elle était célibataire dans une histoire Instagram, répondant à un fan qui lui demandait si elle sortait ensemble. « Personne de sérieux, cependant – je me suis juste amusé. Je n’ai pas voulu de petit ami. Mais je ne sors avec personne pour le moment », a-t-elle écrit.