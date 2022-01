Toutes les règles de Covid changent TOUJOURS après l’abandon des masques et des laissez-passer

Des modifications MAJEURES des règles de Covid sont entrées en vigueur en Angleterre à partir de minuit.

Et il y a encore plus à venir – avec la fin de l’auto-isolement de Covid et des règles de voyage plus assouplies à l’ordre du jour dans les mois à venir.

À partir de lundi, il n’y aura plus de limite au nombre de visiteurs autorisés dans les maisons de soins (stock image) Crédit : Getty

Les tests Covid pour les vacanciers vaccinés seront supprimés à partir de 4 heures du matin le 11 février.

Et à partir de lundi, il n’y aura plus de limite au nombre de visiteurs autorisés dans les maisons de retraite.

Pendant ce temps, en mars, les règles d’auto-isolement expireront toutes ensemble, ce qui signifie que les personnes testées positives pour Covid ne sont pas légalement obligées de s’isoler.

La semaine dernière, Boris Johnson a triomphalement déclaré que la dernière vague de la variante plus douce d’Omicron avait déjà atteint son apogée.

Il a déclaré aux Communes: « Nos scientifiques pensent qu’il est probable que la vague Omicron ait maintenant atteint un sommet à l’échelle nationale.

« En raison de l’extraordinaire campagne de rappel, ainsi que de la façon dont le public a réagi aux mesures du plan B, nous pouvons revenir au plan A en Angleterre et laisser expirer les réglementations du plan B.

« Nous exposerons notre stratégie à long terme pour vivre avec Covid 19, expliquant comment nous espérons et avons l’intention de protéger notre liberté et d’éviter les restrictions à l’avenir en nous appuyant plutôt sur les progrès médicaux – en particulier les vaccins qui ont déjà sauvé tant de vies.

« Mais pour rendre cela possible, nous devons tous rester prudents pendant ces dernières semaines d’hiver. »

RÈGLES DE VOYAGE

Tous les tests Covid pour les vacanciers vaccinés seront supprimés à partir de 4h du matin le 11 février.

Grant Shapps a déclaré que les arrivants n’auront qu’à remplir un formulaire de localisation des passagers lors de leur entrée au Royaume-Uni, tant qu’ils auront reçu les deux coups.

Il a déclaré: « À partir de 4 heures du matin le 11 février et à temps pour la pause de mi-session, les passagers éligibles et entièrement vaccinés arrivant au Royaume-Uni n’auront plus à passer un test de flux latéral après l’arrivée.

« Cela signifie qu’après des mois de tests avant le départ, de tests après l’arrivée, d’auto-isolement et de dépenses supplémentaires, tout ce que les personnes entièrement vaccinées devront faire lorsqu’elles se rendront au Royaume-Uni sera de vérifier leur statut via le formulaire de localisation des passagers.

« Nous supprimons donc tous les tests de voyage pour les personnes vaccinées, non seulement pour faciliter les voyages, mais aussi pour économiser environ 100 £ par famille sur les visites à l’étranger. »

Dans un double coup de pouce pour les vacances à mi-parcours, les 12 à 15 ans pourront télécharger la preuve numérique de vaccination, a confirmé Shapps.

LES FOYERS DE SOINS

Dans une étape extrêmement positive pour les Britanniques âgés et vulnérables qui sont confrontés à l’isolement depuis mars 2020, le secrétaire à la Santé a révélé que les règles de visite prendraient enfin fin.

À partir du lundi 31 janvier, il n’y aura plus de limite au nombre de visiteurs autorisés dans les maisons de soins et les périodes d’auto-isolement seront réduites, a indiqué le ministère de la Santé.

Les foyers de soins n’auront à suivre les règles de gestion des épidémies que pendant 14 jours au lieu de 28.

La quarantaine sera réduite de 15 jours à 10 jours pour ceux dont le test est positif – avec des réductions supplémentaires s’ils sont négatifs les jours cinq et six.

Les périodes d’isolement pour les personnes prises en charge à la suite d’une visite à l’hôpital d’urgence sont également réduites de 14 à 10 jours.

De plus, les travailleurs seront invités à commencer à utiliser les tests de flux latéral avant leurs quarts de travail au lieu des tests PCR hebdomadaires à partir du 16 février.

Les soignants essentiels devraient continuer à pouvoir visiter les maisons même pendant les périodes d’épidémie affectant une maison de soins.

AUTO-ISOLEMENT

Les règles d’isolement doivent expirer le 24 mars – ou plus tôt – ce qui signifie que les personnes testées positives pour Covid ne sont pas légalement obligées de s’isoler.

Actuellement, toute personne testée positive pour le virus doit être mise en quarantaine à domicile pendant au moins cinq jours complets – et cela ne change PAS.

Si vous retournez deux écouvillons à flux latéral négatif les jours cinq et six, vous pouvez alors quitter l’isolement plus tôt.

Les Britanniques entièrement vaccinés qui entrent en contact avec une personne infectée doivent se tester quotidiennement mais n’ont pas à s’isoler tant qu’ils restent négatifs.

Pendant ce temps, les personnes non vaccinées qui sont des contacts étroits avec des personnes atteintes de Covid doivent être mises en quarantaine pendant 10 jours.

Il y a des amendes pouvant aller jusqu’à 10 000 £ pour avoir bafoué les lois.

Il pourrait cependant être supprimé en mars, si les cas restent faibles et qu’aucune variante plus grave n’émerge.

RÈGLES DÉJÀ ABANDONNÉES

Les règles sur le port de masques dans les lieux publics en Angleterre ont été déchirées à minuit.

Les Britanniques peuvent désormais entrer dans les magasins, les bureaux de poste, les banques, les salons de beauté, les coiffeurs, les théâtres et les cinémas sans masque.

Cependant, il est toujours conseillé aux gens de continuer à les porter dans les zones fréquentées ou dans les transports en commun.

Pendant ce temps, les Britanniques n’ont plus besoin de présenter une preuve de vaccination ou un test négatif pour entrer dans de grandes salles comme les terrains de football et les discothèques.

Et les travailleurs ont été invités à affluer vers les bureaux le vendredi 21 janvier pour donner un coup de pouce majeur à l’économie.