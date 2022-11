Toutes les régions ont connu des extrêmes hydriques en 2021 – ONU

Toutes les régions du monde ont connu des extrêmes hydriques – inondations et sécheresses – l’année dernière, selon les Nations Unies.

Il y a eu des inondations record en Europe occidentale et en Amazonie, tandis que les niveaux d’eau au Brésil et au Paraguay ont chuté à des niveaux historiquement bas.

Environ 3,6 milliards de personnes sont confrontées à un accès insuffisant à l’eau douce au moins un mois par an, et ce chiffre devrait atteindre 5 milliards d’ici 2050.

De vastes zones de la planète ont enregistré des conditions plus sèches que la normale en 2021, a déclaré l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU dans son premier rapport annuel sur l’état des ressources mondiales en eau.

Le rapport évalue les effets des changements du climat, de l’environnement et de la société sur les ressources en eau douce de la Terre – des réserves limitées qui font l’objet d’une demande croissante – afin qu’elles puissent être mieux gérées.

“Les impacts du changement climatique se font souvent sentir à travers l’eau – sécheresses plus intenses et fréquentes, inondations plus extrêmes, précipitations saisonnières plus irrégulières et fonte accélérée des glaciers – avec des effets en cascade sur les économies, les écosystèmes et tous les aspects de notre vie quotidienne”, a déclaré l’OMM. chef Petteri Taalas.

“Et pourtant, la compréhension des changements dans la distribution, la quantité et la qualité des ressources en eau douce est insuffisante.”

Quelque 3,6 milliards de personnes sont confrontées à un accès insuffisant à l’eau douce au moins un mois par an. Ce chiffre devrait atteindre plus de cinq milliards d’ici 2050, selon le rapport.

Entre 2001 et 2018, 74 % de toutes les catastrophes naturelles étaient liées à l’eau, selon des études de l’ONU.

En 2021, toutes les régions ont connu des extrêmes hydriques dévastateurs, selon le rapport.

Il y a eu des inondations record en Europe occidentale et en Amazonie, tandis que les niveaux d’eau dans les rivières du Paraguay et du sud du Brésil ont chuté à un niveau record.

Le rapport a évalué le débit – le volume d’eau qui coule dans une rivière – sur une période de 30 ans.

Les baisses des volumes d’eau ont été deux fois plus importantes que les hausses.

Les principaux bassins fluviaux des Amériques et d’Afrique centrale ont vu leurs volumes d’eau diminuer. Les rivières du nord de l’Inde et de l’Afrique australe ont connu des augmentations supérieures à la moyenne.

Ressources gelées

Le stockage de l’eau terrestre – toute l’eau à la surface de la terre et dans le sous-sol – a diminué plus qu’il n’a augmenté, selon le rapport.

Les points chauds négatifs comprenaient la Patagonie, les sources du Gange et de l’Indus et le sud-ouest des États-Unis.

“Certains des points chauds sont exacerbés par (la surextraction) des eaux souterraines pour l’irrigation. La fonte de la neige et de la glace a également un impact significatif dans plusieurs régions, dont l’Alaska, la Patagonie et l’Himalaya”, a déclaré l’OMM.

Le plus grand réservoir naturel d’eau douce au monde est la cryosphère – glaciers, couverture de neige, calottes glaciaires et pergélisol – et les modifications de ce réservoir affectent la production alimentaire, la santé et le monde naturel, selon le rapport.

Environ 1,9 milliard de personnes vivent dans des zones où l’eau potable est fournie par les glaciers et la fonte des neiges, mais ces glaciers fondent de plus en plus vite, a-t-il souligné.

Il a exhorté les autorités à accélérer la mise en place de systèmes d’alerte précoce à la sécheresse et aux inondations pour aider à réduire l’impact des extrêmes hydriques.