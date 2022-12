Toutes les recommandations du jury du coroner concernant l’effondrement d’une tranchée en 2014 ont été rejetées par le ministère du Travail de l’Ontario

Le ministère du Travail de l’Ontario a rejeté les 10 recommandations formulées par un jury du coroner dans le cadre d’une enquête sur le décès d’un travailleur de la construction dans l’effondrement d’une tranchée il y a huit ans.

Le ministère, qui n’est pas tenu d’accepter les recommandations d’un jury du coroner, affirme que toutes les préoccupations soulevées dans l’enquête ont déjà été résolues. Mais certains critiques disent que la décision de la province est «criminelle» et montre qu’elle n’est pas prête à fournir plus de formation et de ressources pour prévenir des accidents de travail similaires.

“Il est criminel que le ministère ne tienne pas compte de ces recommandations”, a déclaré Patty Coates, présidente de la Fédération du travail de l’Ontario (FTO), dans une déclaration à CBC Toronto.

En juillet 2014, Michael Picanco, 35 ans, est décédé lorsqu’une tranchée s’est effondrée sur un chantier de construction à Toronto. En raison de l’instabilité du sol, il a été impossible de le secourir avant le lendemain matin, selon le rapport du coroner. Une autopsie a montré Picanco étouffé en raison de la pression exercée sur sa poitrine par le sol effondré.

Le rejet des recommandations par le ministère survient après la mort de deux travailleurs en août dernier dans l’effondrement d’une tranchée à Ajax, en Ontario. L’enquête de trois jours sur la mort de Picanco a commencé le 25 octobre.

Les recommandations du jury incluent :

Plus d’inspections inopinées.

Formation obligatoire sur la sécurité des tranchées pour les travailleurs.

Des sanctions plus sévères pour les entreprises ayant des violations répétées de la sécurité.

Une exigence pour les délégués à la santé et à la sécurité dans les petits chantiers.

“Ce que nous voyons maintenant, ce sont de longues et interminables enquêtes du coroner qui remontent tout pour les familles, puis le ministère du Travail dit simplement” non “à chaque recommandation qui pourrait sauver la vie d’un autre travailleur”, a déclaré Coates.

Cibler les récidivistes

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), qui contient des règlements régissant les excavations, exige une pente ou une tranchée pour éviter les effondrements.

“Dans le cas de Picanco, il n’y avait ni l’un ni l’autre”, a déclaré Coates.

L’entreprise a été condamnée à une amende de 75 000 $ pour avoir enfreint la LSST. Le jury a recommandé que le ministère mette en œuvre une “réponse disciplinaire progressive” lorsque les entreprises ont plusieurs ordonnances de non-conformité.

Eric Tucker, expert en droit du travail et professeur émérite à la Osgoode Hall Law School de l’Université York, a déclaré qu’il doit y avoir un système adéquat pour cibler les employeurs en fonction de leur historique de conformité aux règles de sécurité.

“Sans que la haute direction du ministère du Travail ne se contente pas de guider mais oblige les inspecteurs à prendre en compte ces facteurs et à intensifier les activités d’application de la loi pour les récidivistes, cela a tendance à ne pas se produire”, a déclaré Tucker.

“[When] les employeurs violent une loi, ils sont détectés, on leur dit : “Nous vous ordonnons d’arrêter d’enfreindre la loi”, ils arrêtent d’enfreindre la loi, ils sont réinspectés peut-être quelques années plus tard et il s’avère qu’ils enfreignent à nouveau la loi”, a-t-il ajouté.

Les jurés ont également recommandé que les travailleurs de la construction suivent des cours de formation obligatoires sur la sécurité des tranchées et des excavations, et que les travailleurs aient le droit de refuser un travail dangereux sans représailles.

“Le ministère a investi 10,5 millions de dollars dans un programme d’apprentissage en ligne d’une journée que nous appelons un format de style” cliquez, jouez et partez “- alors que les travailleurs des grands lieux de travail suivent plusieurs jours de formation pour être certifiés au sein du comité mixte”, a déclaré Coates.

Le jury a recommandé que tous les lieux de travail comptant moins de six employés aient un délégué à la santé et à la sécurité sur le site. Mais il a également constaté que le ministère n’a pas suivi une recommandation antérieure qui rendrait ces représentants plus efficaces.

En 2011, le projet de loi 160 a modifié la LSST et la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail pour tenir compte des recommandations du rapport Tony Dean à la suite de l’effondrement d’une scène tournante en 2009 à Toronto. Le jury de l’enquête sur Pincanco a conclu que le gouvernement n’avait pas mis en œuvre la recommandation du rapport voulant que les employés qui sont les représentants en matière de santé et de sécurité sur leur lieu de travail reçoivent une formation obligatoire en matière de santé et de sécurité.

“Cela fait 10 ans et cet amendement n’a pas été proclamé; il est maintenant perdu”, a déclaré Coates.

Des fleurs laissées sur le chantier de construction à Ajax, en Ontario, où les corps de deux hommes ont été retrouvés en août après qu’une tranchée s’est effondrée et a piégé les deux travailleurs. (Paul Smith/CBC)

Un porte-parole du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences a déclaré qu’il examinait “avec soin” toutes les recommandations des jurys du coroner.

“Le ministère a de nombreuses raisons de ne pas accepter une recommandation. Dans ce cas, comme la tragédie s’est produite en 2014, le ministère a déjà mis en œuvre des changements qui répondent activement aux intentions des recommandations du jury”, a déclaré Jennifer Rushby.

« Par exemple, nous investissons 100 millions de dollars par an dans notre stratégie de santé et de sécurité au travail – appelée Prevention Works – pour prévenir les décès et les blessures au travail. Grâce à ces investissements, nous avons une variété de programmes de prévention et d’éducation qui répondent aux préoccupations du jury.

Rushby a déclaré que les inspecteurs mènent régulièrement des inspections proactives et des initiatives axées sur la sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et la vérification de la conformité à la LSST dans le secteur de la construction, y compris la sécurité des tranchées.

Depuis le 1er janvier, le ministère a effectué plus de 21 000 inspections de chantiers de construction et arrêté des travaux « dangereux » plus de 4 700 fois, a-t-elle déclaré.

“Ça n’arrivera pas du jour au lendemain”

Enzo Garritano, président et chef de la direction de l’Infrastructure Health and Safety Association, a déclaré que la nécessité d’améliorer la sécurité sur les chantiers est essentielle.

“Je pense qu’un excellent travail fait généralement un jury [is] cela pointe vraiment vers des choses pratiques et qui pourraient avoir du sens », a-t-il déclaré.

“Et il y a certains mécanismes, comme l’a souligné le ministère, qui nous font avancer dans ces directions et nous devons également réaliser que cela ne se fera pas du jour au lendemain.”

Coates a déclaré que la FTO demande davantage d’inspections inopinées pour détecter les violations des tranchées et pour poursuivre les employeurs qui exercent des représailles contre les travailleurs qui expriment des préoccupations, au lieu de laisser à la Commission des relations de travail de l’Ontario le soin de fournir une compensation monétaire aux travailleurs qui sont licenciés pour cela.

“Les enquêtes du coroner sont extrêmement importantes pour découvrir ce qui n’a pas fonctionné, mais s’il n’y a aucune obligation pour le ministère de réagir de manière appropriée, à quoi bon ?”