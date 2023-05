Toutes les questions clés que les fans de This Morning veulent répondre après la révélation de la liaison de Phillip Schofield avec un employé

L’informatique devient rapidement l’histoire du showbiz de l’année alors que l’avenir de This Morning est en jeu sur la liaison de Phillip Schofield avec un employé de sexe masculin.

Alors que plus de détails sont exposés sur ce qui s’est passé hors écran, nous posons ici toutes les questions clés auxquelles il faut répondre.

Instagram

Les anciens meilleurs amis Holly Willoughby et Phillip Schofield[/caption]

Pourquoi les meilleures amies Holly et Phill se sont-elles disputées ?

ILS sont les meilleurs amis depuis 2006, lorsque Holly a co-animé Dancing on Ice aux côtés de son mentor de l’industrie de la télévision, Phillip.

Trois ans plus tard, elle a remplacé Fern Britton dans This Morning et elles sont depuis lors les stars les plus grandes et les plus brillantes d’ITV.

Mais leur relation de travail a pris fin dramatiquement au milieu des rumeurs d’une querelle croissante entre eux – quelques jours seulement après que Phillip l’ait décrite comme « mon rock », ajoutant: « Nous sommes les meilleurs amis du monde. »

Ni Phillip ni Holly n’ont déclaré publiquement pourquoi leur amitié s’est effondrée du jour au lendemain.

Phillip a d’abord quitté l’émission qu’il présentait depuis 21 ans à cause des retombées, disant qu’il voulait «protéger l’émission que j’aime».

Il a omis de mentionner Holly dans sa déclaration de départ, avant qu’elle ne le remercie simplement pour « ses connaissances, son expérience et son humour » dans une courte note.

Le départ de Phillip a également été alimenté par le fait que son frère Tim a été qualifié de pédo.

À peine six jours plus tard, il a fait une révélation explosive sur la «relation consensuelle on-off» – ne lui laissant d’autre choix que de quitter complètement ITV.

ITV a déclaré qu’aucun employé de l’émission de jour n’était au courant de l’affaire, car Schofield a « menti » à tout le monde.

Holly a insisté sur le fait qu’elle avait confronté Phillip à propos de rumeurs sur sa liaison avec un jeune travailleur de la télévision et a qualifié sa tromperie de « très blessante ».

Nouvelles GB

Quelles huit stars auraient été « réduites au silence » dans la « dissimulation » d’ITV ?

EAMONN Holmes a accusé ITV d’avoir « dissimulé » le comportement de Phillip dans les coulisses de This Morning.

Sa femme, Ruth Langsford, a déposé une plainte officielle auprès des principaux patrons d’ITV à propos de Phil en 2019.

À l’époque, The Sun a révélé qu’une guerre civile avait éclaté à This Morning, avec une série de présentateurs mécontents de l’attitude de l’hôte dans les coulisses.

Huit présentateurs vedettes d’ITV ont parlé officieusement de ce qu’ils ont décrit comme un environnement «toxique» à This Morning.

Ici, nous regardons qui pourraient être les huit présentateurs – y compris Eamonn, Ruth et la juge britannique Got Talent, Amanda Holden, qui a allégué que Phillip lui avait interdit de présenter dans l’émission.

Le Dr Ranj a admis qu’il avait poussé ses préoccupations au sommet, mais s’est retrouvé moins utilisé dans l’émission.

L’ancien rédacteur en chef Dan Wootton, qui a travaillé sur l’émission de Lorraine pendant dix ans, est parti après avoir prétendument confronté les patrons au sujet de rumeurs sur la relation de Phil avec l’employé de This Morning.

Les trois stars restantes d’ITV qui auraient pu être celles qui ont été réduites au silence lorsqu’elles ont dénoncé Phil incluent Rylan Clark.

La star de la télévision – qui est une amie proche d’Eamonn et de Ruth – a quitté This Morning malgré le fait qu’elle était une animatrice populaire.

S’exprimant hier soir sur GB News, Eamonn a déclaré: «C’est une dissimulation totale. Ceux qui détenaient l’autorité devaient savoir ce qui se passait, ils pensaient pouvoir esquiver une balle avec ça.

« Tout ce que je suis ici pour faire, c’est parler pour les gens qui n’ont pas de voix. bâillonné légalement ou par des actions prises par l’équipe de production.

« Il a créé une atmosphère où les gens le détestaient. »

Rex

ITV a-t-il payé les taxis de l’appartement de Phil à TM pour le coureur ?

EAMONN a révélé de manière sensationnelle que Phil apprécierait les «jeudis de jeu» avec son jeune amant.

Le présentateur vétéran a déclaré que Phil ramènerait le coureur junior dans une autre propriété qu’il possédait à Londres – et qu’ITV paierait une voiture pour ramener son amant au travail vendredi, alors que c’était le jour de congé de Phillip.

L’ancien animateur de vendredi de This Morning, Eamonn, a déclaré qu’il avait récemment découvert que le coureur arriverait au studio beaucoup plus tôt qu’il ne le ferait – «livré de la maison de Phillip».

Getty

Times Newspapers Ltd

La directrice générale d’ITV, Carolyn McCall, est confrontée à des questions difficiles sur Phillip Schofield[/caption]

Quels emplois des patrons d’ITV sont désormais menacés ?

PHILLIP a démissionné d’ITV et a été abandonné par sa puissante agence artistique YMU après avoir avoué une liaison « imprudente, mais pas illégale » avec le jeune assistant de télévision masculin.

Les chefs d’ITV se sont précipités pour justifier leur inaction et rejeter le blâme en insistant sur le fait qu’ils sondaient les rumeurs de la relation, mais les deux hommes l’ont nié à plusieurs reprises.

Le directeur de la télévision, Kevin Lygo, a insisté sur le fait qu’une enquête sur la liaison du présentateur avec un collègue adolescent n’avait pas été ratée.

Et ce malgré les affirmations que huit stars s’étaient déjà plaintes de la relation et du comportement « toxique » de Schofield.

La députée conservatrice de Tatton, Esther McVey, a déclaré qu’elle pensait que ce ne serait « qu’une question de jours » avant que les dirigeants ne démissionnent suite au scandale d’ITV, dont les principaux patrons incluent la directrice générale Carolyn McCall, le directeur de TV Kevin Lygo, la directrice générale de jour Emma Gormley et Ce matin, l’éditeur Martin Frizell.

Interrogé par Sky News si des erreurs avaient été commises lors de l’enquête menée par ITV en 2020, il a simplement répondu : « Non ».

S’exprimant sur GB News, la députée Esther a déclaré: « Les gens pourraient perdre leur emploi à cause de cela, des directeurs généraux jusqu’en bas. »

Les dirigeants d’ITV devraient être interrogés par la commission parlementaire des médias, de la culture et des sports le 6 juin.

Dame Caroline Dinenage, présidente du comité, a déclaré: « Il sera intéressant de savoir qui savait quoi et quand à ITV et This Morning. »