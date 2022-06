Toutes les propositions “Secure 2.0” à la Chambre et au Sénat ne sont pas identiques

Photo de Mike Kline (notkalvin) | moment | Getty Images

Amélioration continue de l’épargne, de la sécurité

La Chambre a adopté sa version de Secure 2.0, la Loi sur la sécurisation d’une retraite solide (HR2954), fin mars avec un vote bipartite de 414-5. Au Sénat, les commissions compétentes en matière de dispositions relatives à la retraite ont maintenant approuvé des propositions qui forment collectivement la base de la version Secure 2.0 de cette chambre : la commission de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions a proposé la loi dite Rise & Shine Act (S. 4353) le 14 juin, et la commission des finances a donné mercredi son aval à un ensemble de plus de 70 dispositions, bien qu’elles ne soient pas encore sous forme législative. L’objectif est de continuer à améliorer l’épargne et la sécurité de la retraite, qui semblent toutes deux insaisissables pour de nombreux ménages américains. Environ un quart des adultes n’ont aucune épargne-retraiteselon un rapport de PwC.

D’une manière générale, il y a de l’optimisme quant à la capacité de la Chambre et du Sénat à concilier les différences dans leurs propositions et à adopter une version convenue de Secure 2.0 cette année, a déclaré Richman. Il serait probablement attaché à une loi plus importante liée à la fiscalité qui devrait être adoptée plus tard dans l’année. Si Secure 2.0 ne devient pas une loi, tout le processus législatif devra recommencer avec de nouvelles propositions lors d’un futur Congrès. Voici quelques dispositions clés à l’étude pour Secure 2.0, dont certaines sont identiques ou similaires à la fois à la Chambre et au Sénat Secure – et d’autres qui ne le sont pas.

Exploitation des fonds 401 (k) pour les urgences

Deux propositions au Sénat – approuvées par des comités distincts – traitent de l’accès aux fonds d’urgence. L’une permettrait aux employeurs d’inscrire automatiquement leurs travailleurs à des comptes d’épargne d’urgence, à 3 % du salaire, auxquels ils pourraient accéder au moins une fois par mois. Les travailleurs pourraient économiser jusqu’à 2 500 $ sur le compte, et toute cotisation excédentaire serait automatiquement versée sur un compte 401(k) lié à l’entreprise.

Les différences doivent être réglées et ce qui est dans chaque projet de loi qui n’est pas dans l’autre doit être négocié. Paul Richmann Directeur des affaires gouvernementales et politiques à l’Institut des retraites assurées

L’autre proposition du Sénat adopte une approche différente : elle permettrait aux travailleurs de retirer jusqu’à 1 000 $ de leur compte 401(k) ou de leur compte de retraite individuel pour couvrir les dépenses d’urgence sans avoir à payer la pénalité fiscale typique de 10 % pour un retrait anticipé s’ils ont moins de 59 ans et demi. . Selon les propositions de la Chambre et du Sénat, les victimes de violence domestique récente ne seraient pas non plus exposées à la pénalité de 10 % pour avoir retiré jusqu’à 10 000 $ de leur épargne-retraite (ou 50 % du solde du compte, selon le montant le moins élevé).

Accroître l’accès au crédit d’impôt de l’épargnant

En vertu de la législation actuelle, de nombreux travailleurs à revenu faible ou moyen sont éligibles au crédit d’impôt dit de l’épargnant. Il vaut 50 %, 20 % ou 10 % (selon le revenu) des cotisations versées à un plan d’entreprise ou à un IRA, pour un crédit maximum de 1 000 $ (2 000 $ pour les couples mariés). Le crédit n’est pas disponible pour les contribuables dont le revenu brut ajusté est de 34 000 $ ou plus (68 000 $ pour les co-déclarants). Il est également non remboursable, ce qui signifie que si votre impôt à payer est nul, vous n’obtenez aucun remboursement de la valeur du crédit. Le projet de loi adopté par la Chambre augmenterait le seuil de revenu et augmenterait le nombre de personnes éligibles au crédit complet.

La disposition du Sénat est similaire, mais rendrait également le crédit entièrement remboursable et exigerait que le remboursement soit déposé dans le compte de retraite du travailleur – bien que les montants inférieurs à 100 $ soient envoyés directement aux contribuables.

Mandater l’inscription automatique 401(k) pour de nombreux

Le projet de loi qui a été approuvé par la Chambre obligerait les employeurs à inscrire automatiquement les employés à leur plan 401 (k) à un taux d’au moins 3 %, puis à l’augmenter chaque année jusqu’à ce que le travailleur contribue à 10 % de son salaire. Les travailleurs pouvaient se retirer. Il exclut les régimes existants, les entreprises de 10 salariés ou moins et les entreprises de moins de 3 ans.

Le Sénat n’a pas proposé l’inscription automatique. Au lieu de cela, il existe une disposition qui exigerait généralement que les plans d’inscription automatique vérifient, tous les trois ans, si les travailleurs qui se sont initialement retirés ont changé d’avis.

Rendre les travailleurs à temps partiel éligibles au 401(k) plus tôt

Le Secure Act original faisait en sorte que les travailleurs à temps partiel qui réservent entre 500 et 999 heures pendant trois années consécutives puissent être éligibles au 401 (k) de leur entreprise. La Chambre et le Sénat veulent maintenant réduire ce délai à deux ans. (Les entreprises ont déjà été tenues d’accorder l’admissibilité aux employés qui travaillent au moins 1 000 heures par an.)

Laisser derrière vous de petits soldes 401(k)

En vertu de la loi actuelle, si vous prenez un nouvel emploi et laissez derrière vous un 401(k) d’une valeur inférieure à 5 000 $, votre ex-employeur peut vous expulser. Pour les montants inférieurs à 1 000 $, vous pourriez être encaissé, tandis que les montants compris entre 1 000 $ et 5 000 $ sont transférés vers un IRA. La Chambre et le Sénat proposent tous deux de porter ce montant supérieur à 7 000 $. Une proposition connexe dans les deux chambres créerait une épargne-retraite nationale “perdue et retrouvée” pour aider les travailleurs à renouer avec les comptes de retraite qu’ils ont perdus de vue lorsqu’ils passent d’un emploi à l’autre tout au long de leur carrière.

Prêts étudiants contre épargne-retraite

Des propositions à la Chambre et au Sénat permettraient aux employeurs de verser des cotisations à des régimes 401 (k) (et à des régimes de travail similaires) au nom des employés qui remboursent des prêts étudiants au lieu de contribuer à leur compte de retraite.

Augmenter la contribution de rattrapage

Actuellement, les épargnants âgés de 50 ans ou plus peuvent verser des cotisations dites de rattrapage à leur épargne-retraite. En plus des plafonds de cotisation annuels standard – 20 500 $ pour les plans 401(k) et 6 000 $ pour les comptes de retraite individuels en 2022 – ceux qui sont admissibles peuvent mettre 6 500 $ supplémentaires dans leur 401(k) ou 1 000 $ dans leur IRA. Le projet de loi de la Chambre étendrait le rattrapage 401 (k) à 10 000 $ pour les personnes âgées de 62, 63 ou 64 ans. Les travailleurs inscrits dans ce qu’on appelle Forfaits SIMPLES auraient droit à 5 000 $ en contributions de rattrapage, contre 3 000 $ actuellement. La proposition du Sénat diffère en permettant aux personnes âgées de 60 à 63 ans de faire la contribution de rattrapage supplémentaire de 10 000 $. Les propositions des deux chambres exigeraient que tous les montants de rattrapage soient versés sous forme de contributions Roth (après impôts).

Relèvement de l’âge minimum requis pour la distribution

En vertu du projet de loi adopté par la Chambre, les distributions minimales requises, ou RMD, des comptes de retraite commenceraient à 75 ans d’ici 2033, contre l’âge actuel de 72 ans (qui a été augmenté dans le Secure Act original à partir de 70 ans et demi). La proposition du Sénat porterait l’âge de la RMD à 75 ans d’ici 2032. Les deux réduiraient la pénalité pour ne pas avoir pris les RMD à 25% (et dans certains cas, 10%) par rapport aux 50% actuels.

Améliorer la facilité d’accès aux rentes

Une option pour fournir un flux de revenus plus tard dans la vie est un contrat de rente de longévité qualifiée, ou QLAC. Une fois que vous avez acheté la rente, vous spécifiez quand vous voulez que le revenu commence, qui ne peut pas dépasser 85 ans. Cependant, le maximum qui peut aller dans un QLAC est de 135 000 $ ou 25 % de la valeur de vos comptes de retraite, selon la valeur la moins élevée. Les deux projets de loi supprimeraient le plafond de 25 %. La mesure du Sénat augmenterait également le montant maximum autorisé dans un QLAC à 200 000 $.

Élimination des Roth 401(k) RMD, permettant des correspondances